Mi-séance Paris : le CAC40 cherche sa direction

Mi-séance Paris : le CAC40 cherche sa direction









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance de la bourse de Paris alterne entre légère baisse et légère hausse depuis ce matin, sans réelle direction (+0,15% en fin de matinée à 4.955 points). Cela ne permet donc toujours pas à l'indice CAC40 de rejoindre les 5.000 points alors que le début des publications trimestrielles (chiffres d'affaires du troisième trimestre) sera susceptible de faire bouger davantage le marché à partir de la semaine prochaine.

La dégradation sur le front sanitaire en Europe bride quelque peu les initiatives des investisseurs. Et les informations en provenance des "big pharmas" ne sont pas de nature à les rassurer : quelques heures après Johnson & Johnson, le laboratoire américain Eli Lilly a en effet annoncé mardi soir avoir suspendu l'essai clinique de son traitement expérimental aux anticorps contre le Covid-19 pour des raisons de sécurité non détaillées. Début septembre, le groupe britannique AstraZeneca avait lui aussi suspendu son essai de Phase 3 du vaccin expérimental contre le Covid-19 après l'apparition d'une "maladie potentiellement inexpliquée" chez un participant.

En France, Emmanuel Macron, devrait annoncer en fin de journée de nouvelles mesures visant à freiner la propagation du coronavirus qui pourraient inclure des couvre-feux partiels. Mardi, l'Italie et les Pays-Bas, entre autres, ont durci leurs propres protocoles sanitaires.

VALEURS EN HAUSSE

* Haulotte Group progresse de 5,8% à 4,76 euros après avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 102,4 ME au T3, en baisse de 23% par rapport à la même période de l'exercice précédent, dans un marché mondial toujours fortement impacté par la crise sanitaire. A la fin septembre 2020, les ventes s'élevaient à 325,1 ME, contre 477,9 ME l'année dernière, soit une baisse de 32% entre les deux périodes.

* Europcar Mobility Group (+0,8% à 0,644 euro) a obtenu l'accord de la majorité de ses porteurs d'obligations senior et senior garanties, ce qui va lui permettre de demander la nomination d'un mandataire ad hoc dès que possible sans que cette procédure ne soit assimilée à un défaut. Début septembre, le spécialiste de la location de voitures, touché de plein fouet par la crise du coronavirus, avait annoncé son intention d'engager des discussions avec ses créanciers en vue d'une restructuration financière.

* MBWS (+2,8% à 1,4 euro) a annoncé la cession de Moncigale. Face à la baisse de consommation du vin et des boissons aromatisées à base de vin (BABV) en France, Moncigale connaît, depuis plusieurs années, un repli de son chiffre d'affaires (-15% en 2019 à 72,2 ME) et dégage un EBITDA négatif. "Le coeur de marché de Moncigale se situant à l'intersection du marché de marques de distributeur, de marques propres de vins et boissons à base de vin, le positionnement de MBWS, majoritairement axé sur les spiritueux, ne permet pas de créer les synergies nécessaires à la croissance de Moncigale au sein du groupe", explique MBWS.

* AB Science SA (+9% à 11,2 euros) présentera ce vendredi les résultats de son étude AB07015 dans l'asthme sévère au colloque de l'American Thoracic Society (ATS).

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Airbus recule à nouveau de 2% à 62,4 euros.

* McPhy recule de 3,5% ce mercredi à 24,8 euros, alors que le spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène zéro-carbone a annoncé le succès de son augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires annoncée le 13 octobre, par voie de construction accélérée de livre d'ordres au profit de certaines catégories de bénéficiaires, pour un montant total de 180 ME. Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 23,50 euros par action