Mi-séance Paris : le CAC40 campe au-dessus des 6.700 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Fin de semaine ferme et dans le calme ce vendredi alors que la session sera écourtée à Wall Street pour la pause de Thanksgiving. Le CAC 40, campe au dessus des 6.700 points, en hausse de 0,1% à 6.715 points, toujours sur ses meilleurs niveaux depuis le printemps dernier...

ECO ET DEVISES

La croissance allemande s'est établie à 0,4 % entre juillet et septembre, a indiqué ce vendredi l'institut de statistique Destatis, qui avait précédemment annoncé fin octobre une hausse de seulement 0,3 %. Sur un an, le PIB croît de 1,3 %.

La Banque populaire de Chine a annoncé de son côté une réduction d'un quart de point du taux de réserves obligatoires des banques, une mesure susceptible de favoriser le crédit et donc de soutenir l'économie. Cette baisse, effective qui sera à partir du 5 décembre, devrait libérer quelque 500 milliards de yuans (environ 67 milliards d'euros) de liquidités, a précisé la banque centrale. Cette initiative, qui fait suite à une précédente réduction de 25 points de base en avril, était largement attendue... Le gouvernement a mis en place ces derniers mois une série de mesures d'aides, notamment en faveur de son important secteur immobilier, affecté par une pénurie de liquidité. L'économie chinoise a nettement ralenti au mois d'octobre et l'augmentation des cas de COVID-19 renforce les inquiétudes sur la croissance pour le trimestre en cours. Les analystes s'attendent à un taux de croissance légèrement supérieure à 3% en 2022, alors que la Chine s'est fixé un objectif d'environ 5,5%...

La parité euro / dollar atteint 1,0420$ ce midi. Le baril de Brent remonte un peu à 86$.

VALEURS EN HAUSSE

Nacon : +5%. À l'occasion de la Milan Games Week, RaceWard Studio, label racing de NACON Studio Milan, a dévoilé son prochain jeu de simulation de sport mécanique : 'TT Isle of Man - Ride on the Edge 3'. Développé par les vétérans du studio ayant de nombreux jeux de moto à leur actif, 'TT Isle of Man - Ride on the Edge 3' "propose de faire vivre aux joueurs, manette en main, les sensations de la course la plus dangereuse au monde"...

Amplitude : +3% suivi de Guillemot et deLFE

OVHcloud (+2%) : La Banque européenne d'investissement a confirmé accorder un financement dédié à ses investissements en Europe, comme cela a été annoncé début novembre. Cette facilité de crédit d'un montant de 200 millions d'euros marque la volonté de la BEI de soutenir activement les acteurs européens du numérique. Cet engagement s'inscrit dans la droite ligne des priorités de l'UE en matière d'autonomie stratégique pour les nouvelles technologies.

IPSOS : +2% suivi de Equasens, Neurones, Haulotte

JC Decaux : +1,5% avecRallye

VALEURS EN BAISSE

Technicolor : -3% suivi de Neoen, McPhy, Poxel

Elior : -2,5% et Derichebourg (-2%) reperdent du terrain ce vendredi après une intense spéculation depuis deux séances. A la suite d'articles de presse récents et dans le prolongement de l'annonce faite le 4 juillet 2022 par Elior concernant la revue de ses options stratégiques, le groupe Derichebourg a confirmé, parmi l'ensemble des options à l'étude, l'existence de discussions avec Elior pour l'éventuel apport de sa branche multiservices. "A ce jour, il n'existe cependant aucune certitude quant à l'issue de ces discussions et à la conclusion d'un accord ferme relatif à cet apport" a précisé Derichebourg.

Icade : -2% suivi de Inventiva, Séché, Ramsay, Atos

Gl Events : -1,5% avec Eutelsat, Alten, P&V et Eramet

LVMH (stable) : Moody's relève sa perspective de 'stable' à 'positive', pour "refléter sa solide performance opérationnelle depuis l'attribution de la notation en juillet 2019". Malgré un environnement macroéconomique plus difficile, Moody's voit le géant français du luxe bien positionné pour continuer à surperformer dans son secteur, et estime qu'il renforcera encore ses paramètres de crédit au cours des 12 à 18 prochains mois.