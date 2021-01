Mi-séance Paris : le CAC40 cale, Stellantis garde la cadence

(Boursier.com) — Le CAC40 avait démarré en hausse jusqu'à 5.655 points avant de revenir vers l'équilibre en fin de matinée autour de 5.615 points.

La cote américaine est attendue en hausse avant bourse ce mardi, après un long week-end de trois jours pour cause de Martin Luther King Day. La tendance est donc positive, en cette veille d'investiture de Joe Biden, 46ème président des États-Unis, et alors que les marchés s'intéressent tout particulièrement à une future Secrétaire au Trésor qu'ils connaissent déjà très bien, Janet Yellen, ex-patronne de la Fed. Yellen doit en effet témoigner plus tard ce jour à Capitol Hill, devant le Comité des finances du Sénat américain, dans le cadre de son audience de confirmation. Elle devrait notamment s'exprimer à propos de fiscalité ou des taux de change. Yellen pourrait ainsi confirmer que les USA n'utilisent pas la faiblesse du billet vert comme avantage concurrentiel. Elle devrait aussi disserter au sujet du package de relance économique (1.900 milliards de dollars), face à un virus qui ne faiblit pas.

VALEURS EN HAUSSE

* Deuxième séance de cotations et deuxième séance de forte hausse pour Stellantis qui s'adjuge 5,6% à 14,2 euros. Le quatrième groupe automobile mondial pèse désormais près de 44 milliards d'euros en Bourse contre 39,2 MdsE hier matin à l'ouverture. Le marché semble autant enthousiaste que le management sur l'avenir de la société issue du rapprochement entre PSA et Fiat-Chrysler. Le management a confirmé cibler un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,6 milliards et 7,9 milliards d'euros et une marge d'exploitation ajustée entre 7,7% et 8%. A la fin décembre, le carnet de commandes s'élevait à 40,1 milliards d'euros. Sur le site de la Bourse italienne, le DG de Stellantis, Carlos Tavares, ancien patron de PSA, a déclaré hier que la fusion ajouterait 25 milliards d'euros de valeur pour les actionnaires au cours des prochaines années grâce aux réductions de coûts prévues. "Tous nos employés et nos équipes de direction sont totalement concentrés sur la création de valeur qui découle de la fusion de FCA-PSA et de la création de Stellantis".

* Alstom s'adjuge 4% à 47,5 euros après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel légèrement supérieur aux attentes du marché et la confirmation de ses objectifs annuels. Le groupe ferroviaire a fait état de revenus de 2,049 milliards d'euros, en croissance organique de 2%, là où le consensus était positionné à +2,01 MdsE. Le management a confirmé cibler un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,6 milliards et 7,9 milliards d'euros et une marge d'exploitation ajustée entre 7,7% et 8%. A la fin décembre, le carnet de commandes s'élevait à 40,1 milliards d'euros.

* Danone gagne 2% à 55,8 euros. Selon 'Challenges', le fonds activiste Bluebell Capital Partner, qui a acquis fin 2020 une participation au capital du géant de l'agroalimentaire et a adressé une lettre aux dirigeants de Danone pour réclamer une révision de la gouvernance et de la stratégie du groupe, avec notamment le remplacement du PDG Emmanuel Faber.

* Transgene (+9,5% à 2,3 euros) a reçu l'approbation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), pour procéder à un essai de Phase I/IIa du virus oncolytique innovant BT-001 en France. Cette annonce fait suite à l'approbation reçue en décembre dernier de la part de l'autorité de santé belge. L'inclusion du premier patient de cette étude est attendue dans les semaines à venir

VALEURS EN BAISSE

* Bouygues cède 0,5% à 35 euros. Bryan Garnier a dégradé le titre du conglomérat à 'neutre' après avoir réduit son cours cible de 38 à 36 euros. Le broker ne voit plus de potentiel à court terme alors que l'action a repris 52% depuis son passage à 'acheter' en mars 2020. Si la valorisation des activités de construction semble juste, le courtier se montre prudent sur la valorisation des télécoms après la présentation du plan stratégique la semaine passée.

* EssilorLuxottica recule de 1,2% à 123,6 euros. La SocGen a abaissé sa recommandation à " vendre " et ramène sa cible de 127 à 116 euros.