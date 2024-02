Mi-séance Paris : le CAC40 cale autour de 7.930 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Peu d'évolution du CAC40 ce mardi, l'indice de la bourse de Paris se stabilisant autour de 7.930 points avec pas mal de valeurs qui campent sur les leurs plus hauts historiques. Une nouvelle publication de résultats est bien accueillie ce jour avec les comptes de Bouygues mais cela ne suffit pas à insuffler une dynamique haussière sur le CAC40.

Les investisseurs se préparent à une salve de données économiques cette semaine, dont celle sur l'inflation PCE jeudi aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix privilégié par la Réserve fédérale. L'inflation dans la zone euro est attendue vendredi. Une lecture plus forte qu'attendu pousserait la Banque centrale européenne à réitérer que les taux demeureraient restrictifs plus longtemps, un risque pour l'activité européenne.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Bouygues grimpe de plus de 5% à 35,8 euros après sa publication annuelle. Le conglomérat a enregistré en 2023 un bénéfice d'exploitation courant des activités de 2,41 milliards d'euros, en hausse de 19%, porté par la contribution d'Equasens. Le chiffre d'affaires a bondi de 26% à 56,02 milliards d'euros (+4% à taux de change et périmètre constants). "Dans un environnement économique et géopolitique incertain, et après une année de forte croissance, Bouygues vise pour 2024 un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en légère croissance par rapport à 2023", a indiqué Bouygues. Le groupe annonce par ailleurs le paiement d'un dividende de 1,90 euro par action au titre de l'année 2023, en hausse de 10 centimes d'euro par rapport à 2022.

* Porté par de très solides résultats, GTT s'envole de 10% à presque 140 euros, au plus haut niveau depuis août 2022. A fin décembre 2023, le groupe dispose d'une très forte visibilité sur son chiffre d'affaires grâce au carnet de commandes de son activité principale. Celui-ci correspond à un chiffre d'affaires futur cumulé qui s'établit au niveau record de 1,815 milliard d'euros sur la période 2024-2029 (516 ME en 2024, 628 ME en 2025, 464 ME en 2026 et 206 ME de 2027 à 2029). En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT vise cette année : un chiffre d'affaires consolidé compris dans une fourchette de 600 à 640 ME ; un Ebitda consolidé compris entre 345 et 385 ME ; un objectif de distribution, au titre de l'exercice, d'un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé. En outre, le Conseil d'administration propose la distribution d'un dividende de 4,36 euros par action au titre de l'exercice 2023, en hausse de 40,6%.

* Accor reprend 0,8% à 40,9 euros. Le groupe hôtelier bénéficie d'un soutien de poids dans la mesure où UBS a relevé à 'acheter' son opinion sur le dossier tout en portant sa cible de 40,35 à 50 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Eurofins Scientific plonge de 10,5% à 52,5 euros à Paris, sanctionné après l'annonces de résultats en retrait mais supérieurs aux attentes du marché. Le groupe a notamment été pénalisé par la baisse significative des revenus liés aux activités relatives au Covid-19. L'EBITDA ajusté s'est établi à 1,36 milliard d'euros en 2023, contre 1,51 milliard d'euros en 2022. Pour 2024, l'entreprise vise un bénéfice compris entre 1,525 et 1,575 milliard d'euros et table sur un chiffre d'affaires compris entre 7,075 et 7,175 MdsE. Le groupe a confirmé ses perspectives financières à 2027 : il cible une croissance organique moyenne de 6,5% par an et des revenus potentiels moyens de 250 millions d'euros par an issus des acquisitions sur la période.

* En hausse à l'ouverture, Edenred abandonne désormais 3% à 48 euros malgré des résultats records. Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2024, fixés dans son plan stratégique Beyond 2022-2025, à savoir une croissance de l'Ebitda en données comparables supérieure à 12%, et dit s'attendre à la poursuite d'une forte croissance de l'activité dans toutes les régions et toutes les lignes de métiers.

* Schneider Electric trébuche de 1,4% à 207 euros. La pression vendeuse sur le dossier est à relier à une note de Bernstein qui a abaissé sa recommandation à 'performance de marché' avec un objectif ajusté de 185 à 188 euros. L'analyste estime qu'il est temps de prendre ses bénéfices "avant que l'élan s'estompe".

* Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris ont pris acte de l'approbation par le Tribunal de commerce de Paris des plans de sauvegarde accélérée de Casino et de ses filiales concernées. La réalisation effective de la restructuration financière de Casino, prévue pour le 27 mars, entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants. Ainsi, à l'issue de la restructuration, Rallye détiendra environ 0,1% du capital de Casino et Rallye perdra donc le contrôle de Casino. Dans la mesure où la perte du contrôle de Casino par Rallye constitue un cas d'exigibilité anticipée des financements conclus par Rallye dans le cadre des offres de rachat lancées en 2021 et 2022 sur sa dette non sécurisée, Rallye sera donc en cessation des paiements à compter de la date de réalisation de la restructuration financière de Casino. En conséquence, à la date de réalisation de la restructuration financière de Casino et sous réserve de la bonne réalisation des opérations capitalistiques, Rallye sollicitera la résolution de son plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Dans la mesure où les plans de sauvegarde des sociétés Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris sont interdépendants, Foncière Euris, Finatis et Euris solliciteront également la résolution de leur plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.