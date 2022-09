Mi-séance Paris : le CAC40 bascule sous les 6.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une série de 5 hausses consécutives du 6 au 12 septembre, c'est au contraire une cinquième séance consécutive dans le rouge qui prend forme ce lundi. Le CAC40 décroche en effet de 1,5% en fin de matinée en basculant juste sous les 6.000 points, ce qui n'était plus arrivé depuis la mi-juillet. Ces deux séquences confirment le haut degré de volatilité sur les marchés, entretenu par les risques de récession alimentés par les hausses de taux directeurs, elles mêmes dictées par la lutte contre l'inflation.

Le rendez-vous incontournable de la semaine sera la réunion monétaire de la Fed, qui se tient mardi et mercredi. Mercredi soir, les investisseurs n'auront donc d'intérêt que pour le communiqué monétaire de la Fed (20 heures) et la conférence de presse de son dirigeant Jerome Powell (20h30). L'outil FedWatch du CME Group fait ressortir une probabilité de 85% d'un nouveau durcissement monétaire de 75 points de base, qui serait le troisième consécutif et porterait le taux des fed funds entre 3% et 3,25%. La probabilité d'un geste encore plus puissant d'un point entier de pourcentage, portant la fourchette entre 3,25 et 3,5%, est de 15%. Les marchés demeurent donc extrêmement fébriles ces derniers jours, face à ce rythme imposé par la Fed pour lutter contre l'inflation, alors que les signaux d'une potentielle récession se multiplient.

VALEURS EN HAUSSE

* GenSight Biologics bondit de plus de 20% à presque 4 euros. La biotech a annoncé le succès de la production du premier lot pilote ("engineering run") intégrant les améliorations dans le processus de fabrication de Lumevoq, thérapie génique de la société pour la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL). Ce lot était le premier à mettre en oeuvre une série de mesures correctives ciblées identifiées par GenSight et son partenaire de production aux États-Unis en avril de cette année, et portant sur le renforcement du contrôle des procédures ainsi que la mise en place d'une supervision renforcée sur site. GenSight prévoit toujours d'obtenir un avis du Comité Européen des Médicaments à Usage Humain (CHMP) d'ici le troisième trimestre 2023, suivi du lancement commercial d'ici la fin de l'année 2023.

* Technicolor (+2,30% à 2,76 euros) annonce avoir finalisé son processus de refinancement, avec l'émission d'Obligations Convertibles en Actions nouvelles de la Société et la finalisation des deux montages de financement distincts, reflétant la séparation prochaine de Technicolor Creative Studios du reste du Groupe, qui sera renommé Vantiva, à compter du jour de la cotation en bourse de Technicolor Creative Studios. Le 15 septembre 2022, la société a émis 115.384.615 OCA pour un montant net total de 292.499.999,03 euros. En conséquence, et sous réserve de l'obtention, le 22 septembre 2022, du constat de la parfaite exécution du plan de sauvegarde financière accélérée par le Tribunal, toutes les conditions seront réunies afin de permettre à la Société de décider de procéder à la distribution des actions Technicolor Creative Studios et de constater par là-même la conversion automatique des OCA. Cette conversion entraînera l'émission de 115.384.615 actions nouvelles de la société.

* Quantum Genomics (+8% à 3 euros) prévoit la présentation des résultats de son étude de phase III FRESH, dans l'HTA difficile à traiter et résistante, dans la session 'Late-breaking trials' au congrès annuel de l'American Heart Association (AHA) à Chicago. Les résultats de l'étude de phase III FRESH seront présentés le 4 novembre par l'investigateur principal de l'étude, le Pr Bakris, Professeur de Médecine et Directeur de 'l'AHA2 comprehensive hypertension center' de l'Université de Chicago.

* Aucune hausse parmi les valeurs du CAC40.

VALEURS EN BAISSE

* M6 perd 4% à 12,6 euros après l'abandon du projet de rapprochement avec TF1 (-4% à 6,18 euros). " À la suite des débats avec l'Autorité de la Concurrence et malgré les remèdes additionnels proposés, il apparaît que seuls des remèdes structurels concernant a minima la cession de la chaîne TF1 ou de la chaîne M6 seraient de nature à permettre l'autorisation de l'opération. Les parties ont donc conclu que le projet ne présentait plus aucune logique industrielle", ont indiqué les deux groupes vendredi soir. Confirmant des informations, Benoit Coeur, président de l'autorité de la concurrence, a déclaré sur 'BFM Business' ce matin que la combinaison des deux acteurs français aurait débouché sur un groupe disposant de plus de 70% du marché publicitaire télévisé du pays. "Il n'y avait pas de solution, quand vous avez un tel pouvoir de marché, la seule solution est d'être plus petit", a précisé le dirigeant, ajoutant que la vente de TMC et W9 n'aurait pas constitué une solution suffisante. L'approbation de cet accord tel que présenté par les deux groupes aurait créé un acteur "ultra dominant" sur le marché de la publicité télévisée. Evidemment, la perception des choses est différente chez les deux groupes de médias : "les parties déplorent que l'Autorité de la Concurrence n'ait pas pris en compte l'ampleur et la vitesse des mutations du secteur de l'audiovisuel français. Elles restent convaincues que la fusion des groupes TF1 et M6 aurait été une réponse appropriée aux défis découlant de la concurrence accélérée avec les plateformes internationales". L'opération prévoyait la prise de contrôle du nouvel ensemble par Bouygues avec une participation de 30%, tandis que le groupe allemand RTL, filiale de Bertelsmann, aurait détenu 16% de cette nouvelle entité.

* Alstom (-2,6% à 19 euros) a annoncé que l'Autorité Ferroviaire Roumaine (ARF) a signé un avenant à son contrat cadre pour la livraison de 17 trains interrégionaux Coradia Stream supplémentaires ainsi que 15 années de services de maintenance associés. Ces trains viendront s'ajouter aux 20 premiers, commandés en mars 2022, pour créer la première flotte de trains de passagers livrée par Alstom en Roumanie.

* Parmi les plus fortes baisses du CAC40, L'Oréal, Renault ou Veolia reculent de 3%.

* Valneva plonge de 11% à 7,2 euros en ce début de semaine à Paris. Le fabricant de vaccins a annoncé la fin de sa collaboration sur le Covid_19 avec IDT Biologika compte tenu des niveaux de commande actuels et des stocks existants. Une décision qui contraint la biotech française à verser à son partenaire jusqu'à 36,2 millions d'euros en cash et l'équivalent de 4,5 ME en nature (matériels achetés par Valneva). Valneva a commencé à livrer les doses de VLA2001 aux États membres européens qui ont commandé le vaccin. La firme conserve des stocks de VLA2001 en vue d'un éventuel approvisionnement supplémentaire de ces États membres si la demande venait à augmenter. Parallèlement, la société poursuit ses discussions avec d'autres gouvernements dans le monde, dans le but de vendre environ huit à dix millions de doses des stocks restants sur les marchés internationaux dans les six à douze prochains mois...