Mi-séance Paris : le CAC40 au rebond après une mauvaise passe

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une série de 6 baisses au cours des 7 dernières séances, le CAC40 tente un rebond ce jeudi. L'indice principal de la bourse de Paris progresse de 0,6% en fin de matinée autour de 7.360 points et limite son repli du mois de janvier à -2,6%.

Malgré ce sursaut, les opérateurs commencent sérieusement à se demander désormais s'ils ne sont pas allés un peu trop vite en anticipant de rapides baisses des taux directeurs... Le patron de la banque centrale néerlandaise, Klass Knot, et l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, ont jugé récemment prématuré une baisse des taux d'intérêt, provoquant une remontée des rendements obligataires et une baisse des actions.

VALEURS EN HAUSSE

* STMicro remonte de 2,2% à 39,7 euros, alors que l'ensemble du secteur des puces électroniques a corrigé récemment en Bourse, plombé en particulier par l'avertissement de Mobileye. La société de technologie autonome a prévenu que ses revenus 2024 seront bien inférieurs aux attentes des analystes. Mobileye a également indiqué que son chiffre d'affaires au premier trimestre devrait chuter d'environ 50% en raison des stocks excédentaires de ses clients. Parmi les derniers avis de brokers, SG reste à l'achat sur STM mais ajuste sa cible de 70 à 63 euros. Le titre perd encore 14% depuis le 1er janvier malgré son rebond du jour...

* Le luxe reprend quelques couleurs après un début d'année difficile : LVMH et Kering progressent de près de 2% et Hermès de 1%.

* Stellantis prend 0,6% à 19,75 euros ce jeudi, alors que Barclays 'surpondère' le dossier, mais avec un objectif ramené de 22,50 à 22 euros. Morgan Stanley reste lui aussi à 'surpondérer' sur le groupe automobile avec un objectif de cours de 24 euros.

* Airbus gagne 1% et Safran 1,4%, les deux groupes aéronautiques restant au contact de leurs sommets boursiers. BNP Paribas Exane a remonté sa cible sur Safran de 183 à 208 euros ('surperformer') et a revalorisé Airbus de 162 à 179 euros ('surperformer').

VALEURS EN BAISSE

* Thales trébuche de 1,4% à 136,4 euros. BNP Paribas Exane a dégradé le titre à 'neutre' en visant 155 euros contre 150 euros précédemment. Le marché est désormais assez partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 10 analystes sont à l''achat', 9 à 'conserver' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 155,39 euros.

* Carmat (-10,7% à 4,72 Euros) a lancé une nouvelle augmentation de capital d'un montant initial de 15 millions d'euros dans le cadre de son financement à court terme. Cette augmentation de capital sera réalisée par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS). Le montant initial de l'augmentation de capital pourra être porté jusqu'à 17,25 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et jusqu'à 19,8 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Cette opération permet une extension de l'horizon financier de Carmat jusqu'à début mai 2024, en cas de réalisation de l'augmentation de capital initiale, hors clause d'extension et option de surallocation. Après offre, le besoin de financement de Carmat à horizon de 12 mois sera de 37 à 55 ME. Le prix de souscription est fixé à 3,99 euros par action, soit une décote de 30% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation de ce prix de souscription.

* Virbac (-0,7% à 337,5 Euros) a présenté un chiffre d'affaires 2023 de 1,247 milliard d'euros, en hausse de +2,5% par rapport 2022 et de +4,9% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 321,7 ME, en croissance de +9,1% par rapport à 2022. Après retraitement de l'impact défavorable des changes, ce chiffre d'affaires trimestriel a atteint un niveau record (+11,5%). Virbac confirme que sa marge opérationnelle ajustée 2023 est attendue à environ 15%. Pour ce qui est de l'exercice 2024, l'objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants reste compris entre 4% et 6% avec une marge opérationnelle ajustée qui resterait autour de 15% à taux de change constants.

* Orpea (-1,4% à 0,0137 euro) a confirmé le lancement de sa troisième augmentation de capital liée à son sauvetage financier, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 390 ME à un prix de souscription de 0,0133 euro