Mi-séance Paris : le CAC40 au plus haut depuis un an !

Mi-séance Paris : le CAC40 au plus haut depuis un an !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le plus gros de la baisse liée à la crise sanitaire est désormais effacé pour le CAC40 ! En hausse de 0,5% à 5.830 points, le CAC40 évolue en effet sur un plus haut depuis un an même si on se situait encore assez nettement au-dessus des 6.000 points à la mi-février 2020. Les publications d'entreprises se poursuivent et s'accompagnent encore de réactions majoritairement positives.

La tendance du jour suit aussi les nouvelles déclarations de Jerome Powell. Selon le patron de la Fed, "il faudra peut-être plus de 3 ans pour que l'inflation atteigne l'objectif de la banque centrale aux Etats-Unis", signe que la Fed se projette au-delà de toute flambée des prix à court terme et entend maintenir ses taux proches de zéro.

VALEURS EN HAUSSE

* Veolia, qui a renoué avec la croissance organique au quatrième trimestre, et anticipe une "forte croissance" de ses résultats en 2021 s'adjuge 2% à 23,8 euros. Le groupe de services aux collectivités a vu son profit net plonger à 89 millions d'euros l'an passé, contre 625 ME en 2019, pour un chiffre d'affaires de 26 milliards d'euros, en repli de 4,3% en courant et de 2,5% à périmètre et change constants. L'EBIT courant atteint 1,275 MdE, en recul de 24,8% à change constant et de 21,2% à périmètre et change constants. Le Free cash-flow net s'élève à 507 ME grâce à des investissements nets maîtrisés et à une nouvelle amélioration du BFR (en baisse de 233 ME grâce à une politique de recouvrement très stricte).

* Nexity bondit de 7% à 41,3 euros au lendemain d'une très belle publication. Le groupe immobilier a finalement réalisé 4,86 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, en croissance de 8%. Les prévisions communiquées en janvier ont été dépassées avec l'accélération de l'activité en fin d'année. Le management vise cette année un chiffre d'affaires au moins équivalent à 2020, à périmètre constant, et un résultat opérationnel courant en forte augmentation, à au moins 350 millions d'euros, soit un taux de marge supérieur à 7%.

* En tête du CAC40, Axa gagne 3,5% à 21 euros. L'assureur aborde 2021 avec confiance après avoir vu son profit net reculer de 18% à 3,164 milliards d'euros en 2020. Le résultat opérationnel baisse de 34% à 4,3 milliards d'euros, avec notamment l'assurance dommages (-51%), essentiellement en raison de l'impact des sinistres liés à la pandémie de Covid-193 ; l'activité vie, épargne, retraite (-7%), notamment du fait d'une marge technique plus faible, alors que la marge d'investissement s'est maintenue.

* Ipsos (+4%) a renoué avec la croissance organique au T4 2020.

* Alten, dont le titre n'avait que peu réagi mercredi à la publication des comptes annuels, reprend cette fois 5% à 91,2 euros. Plusieurs analystes ont revu à la hausse leurs estimations sur le dossier à l'image d'Invest Securities qui devient 'acheteur' de la valeur en visant 110 euros contre 96 euros précédemment.

VALEURS EN BAISSE

* Sans surprise, Safran (-3,5% à 116,8 euros) a souffert l'an dernier. L'équipementier aéronautique fait état d'un résultat opérationnel courant de 1,686 milliards d'euros, en baisse de 55,9%, pour un chiffre d'affaires de 16,498 MdsE, en repli de 33% (-32,5% en organique). La marge opérationnelle recule de 530 points de base à 10,2%. Le résultat net ajusté (part du Groupe) ressort à 844 ME contre 2,665 MdsE en 2019. Le titre recule de 2,4% à 118,2 euros à la suite de ces annonces.

* Casino (-1%) a publié sur l'exercice 2020 un résultat opérationnel courant de 1,426 Milliard d'euros (+25,2% à taux de change constant), soutenu par les économies de coûts et par la progression de son activité en France et au Brésil, son deuxième marché. Le chiffre d'affaires a grimpé de 8% à magasins comparables pour atteindre 31,9 Milliards d'euros. Le groupe de distribution s'est engagé à améliorer encore sa rentabilité et son niveau de trésorerie cette année et à poursuivre son plan de cession d'actifs pour réduire la dette.

* SES (-5%) a atteint ses objectifs financiers en 2020 même si les résultats ressortent déficitaires. L'opérateur satellites a essuyé l'an passé une perte nette de 86 millions d'euros contre un bénéfice net de 296,2 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires en recul de 5,4% (-4,5% à change constant) à 1,87 MdE. L'Ebitda ajusté fléchit de 6,9% (-5,9% à taux de change constant) à 1,15 milliard d'euros. Le flux de trésorerie d'exploitation atteint 1,05 milliard d'euros, représentant 97 % de l'EBITDA reporté. Le groupe vise en 2021 des revenus compris entre 1,76 et 1,82 MdE, dont plus de 80% sont déjà contractés alors que la priorité permanente à l'excellence opérationnelle et à la réduction des coûts et des dépenses discrétionnaires doit lui permettre d'atteindre un Ebitda ajusté allant de 1,06 à 1,10 MdE.