Mi-séance Paris : le CAC40 accélère et dépasse les 6.000 points

Mi-séance Paris : le CAC40 accélère et dépasse les 6.000 points









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Sans grand mouvement ce matin, le CAC40 a finalement accéléré vers la mi-journée en dépassant les 6.000 points. L'indice parisien s'adjuge 0,7% à 6.015 points, nouveau sommet annuel et de plus de 12 ans.

Il ne reste plus que 5 séances de bourse en 2019 (4 séances complètes dont celle du jour et 2 moitiés de séances les 24 et 31 décembre prochains) et la performance annuelle, à Paris, s'améliore encore avec un CAC40 progressant de plus de 27% à ce stade. On s'oriente donc vers une année faste, l'une des plus belles depuis la création de l'indice en 1987.

Sur le front du conflit commercial, les marchés resteront vigilants jusqu'à la concrétisation en janvier, par la signature des protagonistes, de l'accord de Phase 1. La décrue des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine est toutefois officielle et c'est ce qui compte car cela ouvre la voie à un démantèlement progressif des barrières douanières.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40 Air Liquide (+2% à 127,5 euros) évolue sur de nouveaux sommets boursiers. Considérée comme une valeur de bon père de famille, l'action est loin d'afficher la meilleure performance de 2019 sur le CAC40 puisque les progressions de STM, LVMH ou Airbus sont nettement plus impressionnantes. Il n'empêche qu'avec une progression d'environ 28% (hors dividende), Air Liquide surperforme légèrement l'indice vedette parisien.

* Balyo rebondit de 35% à 1,31 euro après avoir rassuré sur les engagements de commandes de ses partenaires industriels pour l'exercice 2020. Au total, les engagements de commandes cumulés des deux partenaires industriels de Balyo, Linde et Hyster-Yale, représenteront un total de 394 robots.

* GenSight (+21% à 2,6 euros) a obtenu 15 ME de financement.

* Poxel (+18%) et Sumitomo Dainippon Pharma ont annoncé les premiers résultats positifs de l'étude de phase III TIMES 2 sur l'Imeglimine, en association avec des hypoglycémiants autorisés et en monothérapie, dans le traitement du diabète de type 2 au Japon. Ces résultats marquent le succès du programme de phase III de l'Imeglimine au Japon, TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety) qui comprenait trois études pivotales évaluant l'efficacité et la sécurité de l'Imeglimine chez plus de 1.100 patients.

* Aubay (+1%) a annoncé l'acquisition de 100% du capital de la société française Quantic, Entreprise de Services du Numérique (ESN), spécialisée autour des infrastructures IT (Cloud/DevOps) et basée en région parisienne. Quantic réalise un chiffre d'affaires annuel rentable d'environ 16 millions d'euros.

* Saint-Gobain (+0,2%) a finalisé la cession de son activité vitrage bâtiment en Corée du Sud (Hankuk Glass Industries) au fonds Glenwood Private Equity. La cession de cette activité, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de 10 millions d'euros en 2018, s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 240 millions d'euros.

VALEURS EN BAISSE

* Showroomprivé chute de 22% à 1,23 euro. La nouvelle révision à la baisse des objectifs, malgré les actions de rationalisation et d'optimisation des coûts entreprises par le management est logiquement sanctionnée. Le groupe a indiqué qu'il n'atteindra pas son objectif d'être profitable au second semestre en raison d'une activité moins dynamique qu'anticipé. Dans un climat défavorable, la firme s'attend en effet à une baisse de son chiffre d'affaires plus importante qu'anticipée sur le second semestre.

* Archos (-3% à 0,099 euro) a présenté un nouveau plan de restructuration visant à accélérer la réduction des frais fixe. Il comprend un plan de départ de 25 personnes (PSE) qui sera effectif en début d'année 2020.

* Pas de baisses supérieures à 1% sur le CAC40.

* Valeo cède 1,3% à 32 euros après que Jefferies eut ajusté son objectif sur le dossier de 29 à 28 euros tout en restant à 'sous-performer'. Le broker explique que les récents commentaires du management lors de la journée d'analystes indiquent que la génération de trésorerie pourrait ne pas suffire à la fois à financer les dividendes et à réduire l'endettement. La présentation montre que Valeo est "plus prudent sur la génération de FCF en 2019", avec des prévisions de marge et de conversion de trésorerie inférieures à la guidance de FCF et au consensus, souligne le courtier.