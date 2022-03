Mi-séance Paris : le CAC40 accélère, en hausse de plus de 3%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 accélère sa hausse en fin de matinée : +3,4% à 6.570 points. Beaucoup de secteurs exposés à la Russie affichent des gros rebonds, en particulier l'automobile et les banques. La vague haussière est partie d'Asie ce matin : à la Bourse de Tokyo, le Nikkei a gagné 1,64%, alors que les actions chinoises ont très nettement accentué leur progression après les annonces du vice-Premier ministre sur de prochaines mesures politiques favorables aux marchés de capitaux. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations a progressé de 4,32% tandis que l'indice composite de Shanghai a pris 3,48% et Hong Kong s'est envolé de 8,87% !

Le CAC40 est même en train de refaire son retard depuis le début de la guerre en Ukraine puisqu'on était à 6.780 points le 23 février avant l'attaque russe. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a fait savoir que les négociations entre ukrainiens et russes, qui reprennent ce mercredi, semblaient plus réalistes mais que davantage de temps serait nécessaire pour une prise de décision. Les marchés ont surtout noté que le Président ukrainien semble désormais renoncer à un projet d'adhésion à l'OTAN, ce qui reste un préalable aux négociations avec la Russie.

Dans ce contexte de préoccupations géopolitiques, le rendez-vous passe désormais presque inaperçu : en fin de journée, on prendra connaissance des annonces de la Fed à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire. Le marché anticipe largement une hausse de taux directeurs américains, de 0,25%, la première en trois ans, face à la hausse continue des prix. Mais a priori, la première d'une longue série...

VALEURS EN HAUSSE

* Plus forte hausse du CAC40, Renault reprend 7% à 24,6 euros et Stellantis 4,5% à 14,8 euros. Société Générale et BNP Paribas s'adjugent 5 à 6%.

* Le luxe remonte aussi en bénéficiant des annonces du gouvernement chinois : LVMH Kering et Herlès gagnent plus de 5%.

* SoitTec grimpe de 7% à 158 euros ce mercredi, alors que le broker Oddo a confirmé sa recommandation favorable au titre dans la foulée d'une visite de sites du groupe, avec un objectif de cours de 240 euros. Le broker émet une seule réserve concernant la gouvernance en estimant qu'il faudra du temps pour lever les incertitudes au sujet en particulier de la stratégie du prochain DG...

* Publicis (+3,5% à 57,4 euros) a annoncé l'arrêt immédiat de ses activités et investissements en Russie avec la cession du contrôle de ses agences au management local. Publicis Groupe transfère ainsi le contrôle de ses opérations à Sergey Koptev, Président fondateur de Publicis en Russie, avec l'engagement contractuel d'assurer un avenir à ses collaborateurs dans le pays.

* Mersen gagne 3,8% à 32,7 euros. Le groupe a dévoilé un résultat opérationnel courant 2021 de 92,6 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 10% en augmentation de 190 points. Cette amélioration est largement due à un effet volume et un effet mix positifs... Les gains de productivité et les effets positifs du plan de restructuration ont compensé l'inflation des coûts salariaux et les effets négatifs liés au contexte Covid. De plus, les augmentations de prix ont permis de neutraliser en partie l'inflation des coûts de matières premières et d'énergie. L'EBITDA du Groupe atteint 148,8 millions d'euros, soit une marge de 16,1 % en croissance de 160 points par rapport à 2020. Le résultat net part du Groupe s'élève à 54,4 millions d'euros, contre une perte de -12 millions d'euros en 2020.

VALEURS EN BAISSE

* A contre-tendance, on retrouve Thales qui rend 1,4% à 110 euros.

* ToltalEnergies cède aussi 0,8% à 45,4 euros pendant que le baril de Brent poursuit sa décrue en retombant juste sous les 100 dollars.

* D'autres valeurs pétrolières comme CGG ou Vallourec évoluent en légère baisse.