Mi-séance Paris : le CAC40 accélère au-dessus des 6.400 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Belle fin de semaine pour la bourse de Paris avec un CAC40 qui aligne pour l'instant une troisième séance de gains consécutive. Le CAC40 progresse de 1,4% en fin de matinée et s'installe au-dessus des 6.400 points. La tendance reste tirée par une salve de résultats semestriels globalement meilleurs que prévu et par la bonne surprise sur le PIB français du deuxième trimestre.

A la surprise générale, la croissance de l'économie française a en effet connu un rebond plus net que prévu au deuxième trimestre, la contribution positive du commerce extérieur ayant contrebalancé l'atonie de la demande intérieure. Au final, le PIB a grimpé de 0,5% selon les premiers résultats publiés ce vendredi par l'Insee. Après sa contraction de 0,2% du PIB au premier trimestre, les économistes anticipaient en moyenne une croissance de seulement 0,1/0,2% sur la période...

Pour un économiste de la place, la forte baisse de l'euro qui s'est dirigé vers la parité avec le dollar a fait la différence : "On le voit avec les résultats d'entreprises, les grands groupes exportateurs ont tiré leur épingle du jeu à l'image du secteur du luxe avec LVMH, Kering et Hermès. Un phénomène que l'on retrouve du côté des industriels Schneider ou Legrand, sans oublier les groupes évoluant dans le secteur de l'énergie qui ont littéralement explosé les compteurs comme TotalEnergies et Engie... A l'inverse, les groupes qui dépendent de la consommation des ménages font grise mine à l'image de Carrefour ou de Casino"...

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Hermès reprend plus de 6% à 1.320 euros. Le résultat opérationnel courant du premier semestre progresse de +34% et s'élève à 2.304 ME, contre 1.722 ME au premier semestre 2021. Grâce à l'effet de levier généré par la forte croissance des ventes et des taux d'écoulement des collections exceptionnels, la rentabilité opérationnelle courante atteint son plus haut niveau historique à 42% contre 41% à fin juin 2021. Le résultat net consolidé part du groupe est de 1 641 ME (30% des ventes) contre 1.174 ME au premier semestre 2021, soit une hausse de +40%.

* CapGemini progresse de 6% à 181 euros. Le taux de marge opérationnelle du premier semestre est en progression de +0,2 point pour atteindre 12,2%. Le résultat net, part du Groupe passe de 443 ME à 667 ME, soit +50%. L 'objectif de croissance à taux de change constants pour 2022 est relevé à +14% à +15%, au lieu de +8% à +10%...

* Renault gagne près de 4% à 28,4 euros. Le groupe a relevés es objectifs annuels de marge opérationnelle et de free cash flow, grâce à sa stratégie de montée en gamme. De quoi contrebalancer son départ de Russie qui fut pendant longtemps son deuxième débouché commercial. Le groupe qui est engagé dans un exercice de restructuration et de repositionnement stratégique qui passe par l'électrique a annoncé viser désormais une marge opérationnelle supérieure à 5% en 2022, contre environ 3% jusqu'ici, et un free cash flow opérationnel de l'automobile supérieur à 1,5 milliard d'euros, contre seulement "positif" précédemment.

* BNP Paribas (+3,5%) a publié des résultats supérieurs aux attentes de la place au deuxième trimestre grâce à la baisse des provisions pour mauvaises créances et malgré le ralentissement économique et à une activité vigoureuse, surtout sur les marchés. Le bénéfice net a grimpé de 9,1% à 3,18 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur 2,75 milliards d'euros, selon un consensus informel. Le coût du risque s'est élevé sur le trimestre à 789 millions d'euros, soit 100 millions d'euros de moins que ce qu'anticipaient les analystes, la banque soulignant avoir "un profil de risque prudent". Les revenus ont grimpé de 8,5% sur la période écoulée. Ils ont progressé de près de 15% dans les taux, devises et matières premières et de 16% dans le métier actions.

* CGG bondit de près de 10% à 0,89 euro après une amélioration des comptes semestriels.

* Danone gagne 0,4% à 53,6 euros. HSBC a augmenté son cours cible de 56 à 58 euros sur Danone et Berenberg vise 53 euros, contre 52 auparavant.

VALEURS EN BAISSE

* Vivendi recule de 3% à 9,66 euros. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) du premier semestre s'élève à 412 ME, en hausse de 31,5% par rapport au 1er semestre 2021, principalement grâce à la progression d'Havas Group (+24 ME) et à la contribution de Prisma Media (+17 ME). L'EBITA des métiers (entités contrôlées à 100%) progresse de 16,9%. Le résultat opérationnel (EBIT) s'élève à 372 ME, en augmentation de 29% par rapport au 1er semestre 2021. Le résultat net, part du groupe est un bénéfice de 491 ME (0,47 euro par action de base), contre 488 ME au 1er semestre 2021 (0,45 euro par action de base). Vivendi indique que pour éviter les problèmes potentiels de concentration avec le groupe Lagardère, il va étudier un projet de cession de sa filiale Editis dans son intégralité, principalement via une distribution-cotation

* Akwel recule de 3,5% à 17,1 euros après n avertissement sur les résultats 2022. Les difficultés d'approvisionnement qui désorganisent l'activité des constructeurs et des équipementiers, notamment sur les sites européens, et la forte inflation observée sur les coûts des matières premières, des composants, de l'énergie, des transports et sur les coûts salariaux, pèseront fortement sur la rentabilité opérationnelle cette année.

* Carrefour cède 0,5% à 16,7 euros. Bernstein a relevé de "sous-performance" à "performance en ligne" son avis sur Carrefour et remonte sa cible de 15,5 à 16,5 euros.