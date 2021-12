Mi-séance Paris : le CAC40 à la relance avant la Fed

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris se relance ce mercredi après 5 séances de baisses. Le CAC40 reprend 0,6% en fin de matinée autour de 6.940 points. Le rendez-vous du jour est celui de la Fed et les marchés s'attendent à ce qu'elle annonce une accélération de la réduction de ses achats d'actifs obligataires mensuels, à l'issue de la réunion du FOMC qui se tient aujourd'hui.

Ainsi, la Fed pourrait choisir de réduire ses achats de 30 milliards de dollars par mois (20 milliards de bons du Trésor / 10 milliards de dollars de MBS), soit le double du rythme annoncé lors de la dernière réunion. Cela ramènerait le terme du 'tapering' au mois de mars, contre juin auparavant visé. En ce qui concerne le 'dot plot', la trajectoire médiane semble indiquer deux hausses de taux de la Fed en 2022 et trois en 2023 et 2024. Cependant, il n'est pas exclu que les attentes pour 2022 passent à trois durcissements monétaires.

Par ailleurs, le Congrès américain a validé hier soir un relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis de 2.500 milliards de dollars.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Eurofins gagne 4% à 106 euros. Stifel est passé à l'achat avec 130 euros dans le viseur.

* Transgene (+6% à 2,6 euros) a annoncé qu'AstraZeneca a exercé sa première option de licence pour un virus oncolytique issu de la plateforme Invir.IO dans le cadre de la collaboration en cours entre les deux groupes. L'exercice de cette option déclenche un paiement initial de 8 millions de dollars d'AstraZeneca à Transgene. Transgene pourra également percevoir d'autres paiements à l'atteinte de jalons liés au développement, aux étapes réglementaires et à la commercialisation ; ainsi que des royalties.

* Trigano (+4% à 161 euros) a obtenu l'autorisation de l'Autorité de la concurrence pour l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote des groupes CLC, SLC et Loisiréo sous condition. Trigano s'engage à céder deux concessions pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés, ces cessions représentent moins de 5% de l'activité des trois groupes de distribution réunis.

* Plastivaloire (+8% à 6,65 euros) : La marge d'EBITDA de l'exercice 2020-2021 s'est établie à 10% en ligne avec l'objectif annoncé et à un niveau proche de 2018-2019, soit 10,4%, avant la crise sanitaire. Le résultat opérationnel courant affiche une nette amélioration et s'établissent respectivement à 21,6 ME vs 0,1 ME en 2019-2020. Le résultat net s'élève à 11,6 ME vs -13,7 ME. Le free cash-flow a permis une réduction de 48,7 ME de l'endettement net du Groupe en un an à 213,4 ME. Le conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement d'un dividende de 0,14 Euro par action. Plastivaloire vise un chiffre d'affaires autour de 700 ME en 2021-2022 avec une amélioration de son activité trimestre après trimestre. L'objectif de marge d'EBITDA est fixé autour de 10%.

* Sanofi (+0,5% à 85,9 euros) et GSK ont annoncé aujourd'hui qu'une dose unique de rappel de leur candidat-vaccin recombinant adjuvanté contre la COVID-19 a permis d'obtenir des réponses immunitaires fortes. Les résultats préliminaires de l'essai clinique VAT0002 qui évalue la sécurité et l'immunogénicité du vaccin en dose de rappel montrent une multiplication de l'ordre de 9 à 43 des anticorps neutralisants, quel que soit le vaccin reçu en primovaccination (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech), dans toutes les tranches d'âge étudiées. Le vaccin de rappel a été bien toléré, avec un profil de sécurité similaire à celui des vaccins COVID-19 actuellement approuvés. Il s'agit à ce jour de l'étude la plus exhaustive sur une technologie vaccinale de rappel différente des technologies utilisées en primovaccination.

VALEURS EN BAISSE

* Carrefour reperd 2,5% à 15,65 euros après le mouvement de spéculation qui a porté le titre au cours des dernières séances. Alors que 'BFM Business' avançait hier que les discussions entre les familles Mulliez et Moulin se poursuivaient, les actionnaires de contrôle d'Auchan et Carrefour n'ont aucun contact sur un possible rapprochement, a dit mardi à 'Reuters' un porte-parole du distributeur nordiste.

* Airbus cède 0,3% à 102,2 euros. Singapore Airlines (SIA) opte pour le nouvel A350F. La compagnie asiatique a signé une lettre d'intention avec Airbus portant sur sept avions-cargos. En vertu de cet accord, l'A350F commencera à remplacer la flotte actuelle de B747-400F du transporteur au quatrième trimestre 2025. Il s'agit du troisième engagement reçu par l'avionneur européen pour son A350F au cours du mois dernier.