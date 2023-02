Mi-séance Paris : le CAC40 a encore approché ses records ce matin

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 évoluait en hausse ce matin jusqu'à 7.366 points en se rapprochant à nouveau de ses sommets historiques. A la mi-journée, l'indice parisien glisse légèrement dans le rouge (-0,1% autour de 7.313 points) malgré des publications de résultats toujours favorables. C'est au tour de Saint-Gobain de s'illustrer aujourd'hui.

Le discours des membres de la BCE continue cependant à casser l'ambiance avec de nouveaux avertissements quant à plusieurs hausses significatives de taux qui pourraient encore être nécessaires, en plus d'un tour de vis de 50 points de base attendu le 16 mars prochain.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Saint-Gobain grimpe de 5% à 56 euros au lendemain de la présentation de résultats annuels records. Le géant français des matériaux de construction a dégagé en 2022 un profit opérationnel de 5,33 MdsE, en progression de +18,4%, pour un chiffre d'affaires de 51,19 MdsE, en hausse de 15,9%. La Marge d'exploitation atteint ainsi le niveau historique de 10,4% (+20 pb). Le groupe a attribué cette solide performance à la forte dynamique de tous les segments dans le monde, malgré un "environnement géopolitique, énergétique et macroéconomique instable en 2022". Pour 2023, Saint-Gobain s'attend à ce que la marge opérationnelle reste dans une fourchette comprise entre 9% et 11%. Le groupe propose par ailleurs un dividende de 2 euros par action, en hausse de 23% par rapport à l'année dernière, ajoutant qu'il allouera au moins 400 millions d'euros pour des rachats d'actions en 2023 afin de réduire davantage le nombre de ses actions en circulation.

* Encore porté par sa dernière publication, SEB s'adjuge 1,5% à 107,3 euros en cette fin de semaine. TP ICAP Midcap a néanmoins dégradé la valeur à 'conserver' tout en maintenant son objectif à 110 euros.

* Accor termine très bien cette semaine avec un titre qui bondit de 4% à 31,9 euros. Le flux acheteur sur le groupe hôtelier est à relier à une note de Stifel qui a rehaussé à 'conserver' son conseil sur la valeur avec un objectif remonté de 20 à 32 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Renault cède 1,2% à 40,8 euros. Fitch Ratings a relevé la note crédit émetteur long terme de Renault de 'BB' à 'BB+'. Les perspectives sont 'stables'. Ce relèvement reflète le renforcement de la rentabilité et de la flexibilité du bilan de Renault suite à la mise à jour de son plan stratégique.

* Fnac Darty pique du nez en cette fin de semaine (-6,6% à 36 euros), plombé par des résultats 2022 en retrait et des prévisions 2023 sans relief. Le distributeur a fait état d'une perte nette de 28 millions, contre un bénéfice de 160 ME en 2021 pour des ventes de 7,95 milliards d'euros, en baisse de 1,9% en données comparables, mais en croissance de +7% par rapport à 2019 proforma. "Cette performance s'inscrit dans un contexte de tensions sur le pouvoir d'achat lié à un niveau d'inflation élevé qui a perduré tout au long de l'année, et après une année 2021 record", précise le groupe. Le résultat opérationnel courant a atteint 231 ME après 271 ME en 2021 alors que le taux de marge brute ressort à 30,3%, en croissance de +80 points de base. Pour 2023, le Groupe prévoit des ventes en léger repli au 1er semestre, avec une forte hausse des coûts, en particulier sur l'énergie, mais devrait bénéficier de conditions de marché moins défavorables au second semestre avec un niveau d'inflation qui pourrait être inférieur à celui du premier semestre. Fnac Darty attend au global un résultat opérationnel courant 2023 en baisse aux alentours de 200 ME (mais en ligne ou en progression par rapport à 2022 hors impact de la hausse attendue des coûts de l'énergie). Cette baisse devrait être plus prononcée au 1er semestre qu'au 2nd semestre, due à un poids plus important des frais fixes sur l'activité et aux coûts plus élevés de l'énergie sur cette partie de l'année.

* Valeo trébuche de 5,5% sous les 20 euros, sanctionné après une prévision de flux de trésorerie disponible inférieure aux attentes. L'équipementier automobile table en 2023 sur une génération de cash-flow libre supérieure à 320 millions d'euros, alors que cette dernière est ressortie à 388 ME l'an dernier, avec un chiffre d'affaires compris entre 22 et 23 MdsE et une marge opérationnelle entre 3,2% et 4%.

* Alten (-1% à 143,6 euros) a vu sa marge opérationnelle d'activité progresser de 31,2% à 419,6 ME sur l'exercice 2022, en dépit d'une inflation des salaires partiellement compensée par des hausses de tarifs, grâce à une amélioration du taux d'activité, et à une gestion rigoureuse des coûts de structure. Alten cite aussi la plus forte contribution de l'international, plus rentable, ayant permis à la marge opérationnelle d'activité d'atteindre 11,1% du chiffre d'affaires (10,9% en 2021).