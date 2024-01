Mi-séance Paris : le CAC40 a dépassé ce matin les 7.700 points pour la première fois de son histoire

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les 7.700 points ont été brièvement franchis ce matin sur le CAC40, nouveau record absolu. Un CAC40 qui revient autour de 7.680 points en fin de matinée, en très légère hausse de 0,05%.

Hier soir, Wall Street a aussi consolidé ses positions, le Dow Jones atteignant malgré tout de nouveaux sommets historiques avant le rendez-vous de la Fed ce soir qui ne devrait pas modifier ses taux directeurs et surtout avant le "débrief" de la réunion monétaire de la banque centrale US par son patron Jerome Powell... Les annonces de résultats ont été assez contrastées à l'image de Microsoft hors séance qui a plutôt convaincu, alors qu'Alphabet a déçu... En outre, les opérateurs ont pris connaissance de bons chiffres de l'emploi US, qui compliquent (un peu) le travail de la Fed...

BNP Paribas sera la première banque française à publier se comptes 2023 jeudi. Parmi les publications les plus attendues de la semaine figure aussi le groupe pharmaceutiques Sanofi (jeudi).

VALEURS EN HAUSSE

* Seb bondit de 6,3% à 113,6 euros, recherché après le relèvement de sa guidance annuelle de résultat opérationnel d'activité. Le groupe de petit électroménager a maintenu son chiffre d'affaires 2023 à un peu plus de 8 milliards d'euros, en très légère hausse de 0,6% en données publiées (+5,3% en organique, contrebalancée par un impact devises négatif de même ampleur provenant de la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport à l'euro, notamment le yuan chinois). Cette performance est en ligne avec l'objectif que le groupe s'était fixé d'une croissance organique d'environ 5%, reflétant un retour à la croissance de l'activité Grand Public et une forte progression du chiffre d'affaires de l'activité Professionnel. Seb confirme le redressement continu de sa marge brute et attend donc désormais une progression d'au moins 15% de son résultat opérationnel d'activité 2023 contre au moins 10% précédemment.

* Guerbet gagne 8,2% à 22,5 euros. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à deux notes d'analyste. Gilbert Dupont a tout d'abord relevé à l''achat' sa recommandation sur le spécialiste des produits de contraste destinés à l'imagerie médical. L'objectif est porté de 15,9 à 27 euros. Portzamparc est également passé à l''achat' sur la valeur tout en remontant sa cible de 20 à 28 euros. Le titre intègre également la liste 'convictions' de la maison de bourse, alors que cette dernière juge désormais le couple rendement/risque favorable.

* Publicis s'adjuge encore 0,6% à 93,93 euros toujours au sommet en bourse de Paris, alors que JP Morgan surpondère le titre avec un objectif de cours ajusté de 95 à 105 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Airbus cède 0,7% à 148,8 euros, alors que le broker Goldman Sachs reste à l'achat sur le dossier, mais ajuste sa cible de 181 à 175 euros.

LVMH rend 1% à 774,6 euros après son récent rebond, les investisseurs se montrant globalement rassurés par la dernière publication du numéro un mondial du luxe. Du côté des analystes, Citigroup est à l'achat sur LVMH avec un objectif ajusté de 802 à 900 euros.

* Troisième séance de baisse pour Remy Cointreau qui revient à 93 euros (-3,5%). Pernod Ricard recule aussi légèrement sous les 153 euros. Le distillateur britannique a une nouvelle fois déçu les investisseurs hier avec des ventes et des bénéfices inférieurs aux attentes, alors qu'un ralentissement en Amérique du Nord a aggravé un effondrement de la demande en Amérique latine et dans les Caraïbes.