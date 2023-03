Mi-séance Paris : le CAC40 a brièvement dépassé les 7.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La semaine commence avec un nouveau record pour le CAC40, touché ce matin à 7.401 points alors que le précédent plus haut de l'indice parisien se situait mi-février à 7.387 points. Vers la mi-journée, le CAC40 évolue un peu plus bas, autour de 7.380 points (+0,4%).

Les marchés, toujours optimistes, attendent notamment Jerome Powell, qui doit s'exprimer mardi et mercredi devant le Congrès sur la politique monétaire de la banque centrale, tandis que Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, a réaffirmé samedi que si le marché de l'emploi restait tendu et l'inflation élevée, les taux d'intérêt devraient encore monter et demeurer haut pendant longtemps.

VALEURS EN HAUSSE

* Le secteur du luxe participe toujours aux records du CAC40 avec un nouveau sommet boursier pour LVMH (+1%) à plus de 830 euros ce matin. HSBC est repassé de 'conserver' à 'acheter' sur le en ciblant un cours de 999 euros.

* TotalEnergies (+0,25% à 59,2 euros) continue de se développer dans les énergies renouvelables. Le groupe a annoncé l'acquisition de Polska Grupa Biogazowa (PGB), le principal producteur polonais de biogaz, et d'autre part un portefeuille de projets solaires en développement, d'une capacité de 200 mégawatts (MW). PGB est une entreprise employant 130 personnes dans neuf régions de Pologne dont le principal domaine d'activité est la production d'électricité et de chaleur renouvelables à partir de biogaz issu de déchets organiques. Elle possède et opère 17 unités en production et une en construction, pour une capacité totale de 166 GWh par an de production d'électricité1. Le portefeuille de PGB comprend aussi 23 projets en développement.

* Orpea (+2% à 2,52 euros) a annoncé la poursuite dans le calendrier prévu de sa restructuration financière et "se félicite d'une convergence de ses principaux partenaires bancaires sur les principes de l'accord relatif à la mise en place d'un financement complémentaire et à l'aménagement de la documentation de financement de juin 2022". Ces partenaires bancaires participeraient à la mise en place de ce financement complémentaire et à l'aménagement de la documentation de financement de juin 2022 uniquement dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan proposé, comme la loi le prévoit, par la Société et destiné en particulier à ce que le groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations comprenant CNP Assurances, MAIF et MACSF, détienne 50,2% du capital de la Société.

* Faurecia grimpe sur les 23 euros, en hausse de 2%, alors que l'équipementier bénéficie encore du soutien de plusieurs analystes de la place qui ont revu leur copie sur le dossier après la publication annuelle du groupe : Citigroup vient ainsi de relever le curseur de 22 à 28 euros sur l'équipementier, tandis que Berenberg a ajusté la mire de 24 à 25 euros avec un avis acheteur.

* Accor progresse encore de plus de 2%, à 31,70 euros, ce qui porte à 32% la hausse de la valeur depuis le 1er janvier. Le flux acheteur sur le groupe hôtelier reste alimenté par les notes de brokers, à l'image de Barclays qui est repassé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' en ciblant un cours de 36 euros, contre 29 euros auparavant.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Carrefour recule de 1,7% à 17,8 euros. Ce ne sera pas un "panier anti-inflation", mais un "trimestre anti-inflation"... Afin d'aider les ménages dans le contexte de forte inflation, le gouvernement a annoncé ce lundi être parvenu à un accord avec les acteurs de la grande distribution pour garantir les prix les plus bas possibles sur certains produits de grande consommation durant trois mois. A l'issue d'une réunion avec des représentants de la grande distribution, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a indiqué que dans le cadre de cet accord, les distributeurs prendront sur leurs marges pour maintenir les prix à un niveau le plus bas possible et définiront eux-mêmes la liste des produits concernés.

* Dans le secteur de la grande distribution, Casino cède aussi 0,7% à 9,65 euros.