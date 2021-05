Mi-séance Paris : le Cac toujours en bonne forme

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

A la mi-séance, l'indice vedette de la bourse de Paris continue de bien se comporter avec un gain de 0,1% à 6.362 points.

Le Cac40 est porté par la progression de Wall-Street hier soir où le Dow Jones a inscrit un nouveau sommet historique, tandis que le Nasdaq est parvenu à rebondir après 4 séances de baisse, malgré les craintes d'inflation qui continuent de préoccuper les investisseurs, alors que la reprise économique s'accélère et que le marché de l'emploi s'améliore aux Etats-Unis.

WALL STREET

A la clôture, l'indice Dow Jones a progressé de 0,93% à 34.548 points, un nouveau record donc, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,83% à 4.201 pts. En recul pendant une partie de la journée, le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a finalement rebondi de 0,37% à 13.632 pts. Le Nasdaq a ainsi mis fin à une série de 4 séances de baisse, mais il perd encore 3,6% par rapport à son dernier record du 26 avril, à 14.138 pts...

La totalité des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont fini dans le vert jeudi, à commencer par les biens de consommation de base (+1,3%) et les financières (+1,4%). Les services de communication (+1,1%) et les technologiques (+1%) ont rebondi, et le secteur de la santé, qui avait pesé en début de séance, s'est hissé près de l'équilibre en fin de séance (+0,07%).

ECO ET DEVISES

Les investisseurs ont pris connaissance de nouveaux indicateurs de conjoncture confirmant la vigueur de la première économie mondiale, ce qui a continué à alimenter les craintes d'un dérapage de l'inflation dans les prochains mois et donc d'un resserrement de la politique monétaire...

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ainsi retombées sous la barre des 500.000 pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus. Pour la semaine close au 31 avril, ces inscriptions ont atteint 498.000, en recul de 92.000 par rapport à la lecture révisée à la hausse de la semaine antérieure de 590.000. Le consensus était positionné à 538.000.

La moyenne à quatre semaines s'établit à 560.000, en repli de 61.000, et également au plus bas depuis la mi-mars 2020. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 24 avril atteint 3,69 millions, en hausse de 39.000 sur sept jours (3,62 millions de consensus).

Des chiffres d'autant plus surveillés qu'ils sont dévoilés à la veille du rapport mensuel sur l'emploi. Selon le consensus, 978.000 créations d'emplois non agricoles sont attendues, contre 916.000 en mars. Certains économistes tablent même sur un million de créations de postes le mois dernier. Réponse à 14H30 !

Concernant l'inflation, les craintes restent latentes, d'autant plus que la plupart des matières premières évoluent sur des niveaux plus observés depuis de longues années.

Du côté des changes, L'euro remonte à 1,2079$ dans les échanges interbancaires. Le Brent pointe à 67,9$ en légère baisse. Le Bitcoin recule aussi à 56.300$. L'once pointe est en hausse de 2% à 1.820$...

VALEURS EN HAUSSE

En tête des hausses sur le SRD, Europcar gagne 9% à 0,34 Euro. Le chiffre d'affaires trimestriel est ressorti à 356 ME, en baisse de -36%, reflétant toujours l'impact des restrictions de déplacements en Europe.

L'EBITDA Corporate réduit sa parte à -44 ME au 1er trimestre 2021 contre -64 ME au 1er trimestre 2020.

Le Résultat avant impôt est de -82 ME contre -135 ME au T1 2020. La société a une vision prudente sur le T2 2021, qui reste affecté par la pandémie et sur le S2 2021 en raison de campagnes de vaccination dont la mise en place est plus lente que prévu, de mesures de confinement et de restrictions des déplacements, ainsi que d'un trafic aérien longue distance qui reste extrêmement limité.

Par conséquent, Europcar n'est pas aujourd'hui en mesure de donner une prévision pour l'exercice 2021. Néanmoins, il prévoit une croissance de son chiffre d'affaires en 2021, comme illustré par la reprise actuelle du marché américain...

AKKA réagit bien à sa publication relative au T1 2021 avec un gain de 5,4% à 25,34 Euros. La société de conseil en innovation a enregistré un chiffre d'affaires de 385,2 ME sur la période, en baisse de -9,6% ou -15,3% à périmètre constant pro forma. Akka constate que cela représente une nette amélioration par rapport à la baisse de -26,6% enregistrée au T4 2020, bien que la base de comparaison soit encore difficile ce trimestre.

La croissance séquentielle des revenus depuis le T3 2020, qui reflète l'amélioration progressive de l'activité, s'est quand même légèrement poursuivie au T1 2021, avec des revenus en hausse de 2,9% par rapport au T4 2020. Comme prévu, l'Amérique du Nord a enregistré une baisse séquentielle de -6,8% de son chiffre d'affaires en raison du repositionnement stratégique initié pour orienter l'activité vers des projets à forte valeur ajoutée.

Aperam (+0,6%) a annoncé des expéditions d'acier de 493 milliers de tonnes au 1er trimestre 2021, en hausse de 14% par rapport à des expéditions d'acier de 431 milliers de tonnes au 4ème trimestre 2020. L'EBITDA ajusté est de 175 ME au 1er trimestre, comparé à 109 ME au 4ème trimestre 2020. Le Bénéfice net progresse à 116 ME vs. 101 ME au 4ème trimestre 2020.

Le Bénéfice de base par action s'inscrit à 1,45 euros, contre 1,26 euros au 4ème trimestre 2020.

La dette financière nette s'établit à 56 ME au 31 mars contre 67 ME au 31 décembre 2020.

Le chiffre d'affaires de Vilmorin & Cie (+0,2%), correspondant au revenu des activités ordinaires, s'élève à la fin du troisième trimestre de l'exercice 2020-2021, à 1.105,6 ME, en progression de 4,1% à données courantes et de 10,3% à données comparables par rapport au 31 mars de l'exercice passé.

Cette très bonne performance permet au groupe de réviser à la hausse ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2020-2021. Ceux-ci correspondent désormais à une progression du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6% et 8% à données comparables, contre une croissance de 4% à 6% visée précédemment, et à un taux de marge opérationnelle courante compris entre 8,5% et 9%, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 260 millions d'euros.

Delta Plus Group en petite hausse à 83,70 Euros a vu son chiffre d'affaires progresser de +20,3% au premier trimestre 2021 et atteignent 81,5 ME.

Le groupe a bénéficié d'un effet de périmètre positif, lié à l'intégration de ERB Industries (USA), société acquise en décembre 2020, et des sociétés Alsolu (France) et Artex (Allemagne) acquises en début d'année 2021.

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires consolidé s'élève à +9,6% sur le premier trimestre 2021.

VALEURS EN BAISSE

En repli de 6,7% à 37,2 Euros, Rubis dévoile sur le premier trimestre des revenus de 987 ME, soit -24%.

Dans la distribution de carburants, le premier trimestre 2021 s'est présenté dans le prolongement du quatrième trimestre 2020, avec la poursuite des restrictions à la mobilité provoquant l'atonie des secteurs tourisme et aviation à l'échelle mondiale. Les volumes distribués sont en retrait de 6%.

Les intervenants réservent un accueil défavorable aux chiffres de Casino à fin mars. Le cours de distributeur concède 3,3% à 28,15 Euros.

Le distributeur a publié un chiffre d'affaires de 7,1 MdsE au premier trimestre, stable à données comparables et en progression de 6,5% sur deux ans, porté par les enseignes de proximité et une forte croissance de l'e-commerce. L'EBITDA après loyer progresse de 34 ME par rapport au premier trimestre 2020, à 189 ME.

Sur le segment France retail, le chiffre d'affaires ressort à 3,4 MdsE, en baisse de 6,4% sur un an.

Klépierre (-1%) a vu ses revenus locatifs bruts reculer de 10,3% à 266,4 ME au premier trimestre, période au cours de laquelle les activités du leader européen des centres commerciaux ont été affectées par des décisions administratives emportant la fermeture des commerces dans les pays européens où Klépierre est présent, à l'exception de l'Espagne et de la Suède. Les magasins dans les centres commerciaux du groupe ont été fermés en moyenne l'équivalent de 1,5 mois. Aujourd'hui, 55% du portefeuille est ouvert et près de 95% des magasins (en loyers) devraient avoir rouvert d'ici à la fin mai.

Crédit agricole concède 1% à 12,94 Euros. La banque a annoncé ce vendredi des résultats trimestriels en nette hausse, portés par le dynamisme des activités de marchés et le reflux du coût du risque.

Le véhicule coté du groupe Crédit agricole a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net part du groupe de 1,045 MdE, en forte progression de 63,9% par rapport au premier trimestre 2020. Son produit net bancaire (PNB) avance de 5,6% sur un an à 5,493 MdsE.

Le coût du risque a parallèlement baissé de 38,2% par rapport au premier trimestre 2020, à 384 ME. CASA ne donne pas d'indication chiffrée sur son évolution à venir mais son DG, Philippe Brassac, a assuré lors d'une conférence de presse en ligne qu'il n'était pas "un élément de stress pour la trajectoire du groupe".

Tessi (stable) a réalisé au 1er trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 115,7 ME, soit +6,8%, qui intègre pour la première fois la contribution de la société Proformation à hauteur de 2,3 ME, suite à la prise de participation majoritaire réalisée en février 2021.

À données proforma, la croissance ressort à +5,9%, sous l'effet de la bonne orientation des activités et d'une base de comparaison favorable à partir de mi-mars liée au confinement mis en place en 2020...