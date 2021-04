Mi-séance Paris : le CAC s'affirme sur les 6.100 pts

Mi-séance Paris : le CAC s'affirme sur les 6.100 pts









(Boursier.com) — L 'indice phare parisien confirme ses bonnes dispositions ce mardi, après une pause pascale de quatre jours. Le CAC s'accorde encore 0,61% à la mi-séance à 6.140 pts, visant, pour la première fois depuis 2007, les 6.200 points. La place parisienne retrouve même ses niveaux de l'été 2007. Le marché reste porté par des indicateurs économiques encourageants laissant espérer une reprise économique durable.

La cote américaine perd un peu de terrain avant bourse ce mardi, après les sommets de la veille. Le Nasdaq cède 0,3%, le S&P 500 abandonne 0,2% et le DJIA rend 0,1%. Le baril de brut WTI remonte de 2,4% à 60$ sur le Nymex, alors que le Brent de la mer du Nord évolue à 63,6$. L'once d'or se stabilise à 1.731$. L'indice dollar régresse de 0,4% face à un panier de devises de référence. L'euro est pour sa part assez stable face au billet vert. Le bitcoin avance de plus de 2% sur 24 heures vers les 58.700$. Du côté des rendements obligataires, le '10 ans' américain se traite à 1,71% et le 30 ans à 2,35%.

Le rapport JOLTS du Département au Travail concernant les ouvertures de postes aux USA pour le mois de février sera communiqué à 16 heures (consensus 6,85 millions d'unités). Ailleurs dans le monde ce matin, les dépenses des ménages au Japon ont déçu, en baisse prononcée de 6,6% au mois de février. En Chine, l'indice PMI Markit/Caixin des services pour le mois de mars est ressorti à 54,3 contre 52,2 de consensus. Le taux de chômage italien du mois de février s'est établi à 10,2%, contre 9,2% de consensus. L'indice Sentix de confiance des investisseurs en Europe a dépassé les attentes à 13,1 en avril, contre 7 de consensus. Le taux européen de chômage s'est inscrit à 8,3% contre 8,1% de consensus.

Les marchés restent soutenus par les espoirs de reprise économique, avec les soutiens budgétaires et monétaires. Rappelons, parmi les derniers indicateurs américains, que les chiffres de l'emploi ont très positivement surpris, alors que l'ISM non-manufacturier est ressorti record.

Sur le secteur financier, les répercussions de l'affaire Archegos se font encore sentir, suite à une mise à jour de Credit Suisse qui anticipe au premier trimestre une perte avant imposition d'environ 900 millions de francs suisses comprenant une charge de 4,4 milliards de francs suisses liée aux liquidations concernant le fonds américain Archegos Capital Management. La banque suisse va couper son dividende et fait état de plusieurs départs à haut niveau.

Concernant la crise sanitaire, les Etats-Unis poursuivent à grande vitesse le déploiement des vaccins avec l'objectif d'atteindre 200 millions d'inoculations en 100 jours d'administration Biden. En Europe, ce déploiement est nettement plus poussif, la faute étant surtout attribuée à AstraZeneca. L'épidémie effectue par ailleurs de nouvelles poussées au Brésil, en Inde, et même au Japon ou en Corée du Sud.

A propos du vaste nouveau plan de relance de l'administration Biden, les débats se poursuivent au sujet de la contrepartie fiscale et budgétaire. Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, voudrait même instaurer un taux minimum mondial d'imposition des sociétés. Dans le même temps, les démocrates préparent leur plan de taxation des grandes multinationales. Interrogé sur le relèvement de 21% à 28% de l'impôt sur les sociétés et la possibilité que cela les incite à partir à l'étranger, Joe Biden a répondu: "pas du tout, il n'y a aucune preuve".

La Bourse de New York a fini en nette hausse hier lundi, le S&P 500 et le Dow Jones terminant à de nouveaux records, saluant la création de près d'un million d'emplois aux Etats-Unis en mars, annoncée vendredi lorsque les marchés étaient fermés pour Pâques. La publication d'un indice ISM des services au plus haut historique aux Etats-Unis a aussi contribué à nourrir l'optimisme quant à la reprise économique, à mesure que la vaccination anti-Covid permet de lever les mesures de restriction.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 1,13% à 33.527 points et l'indice large S&P 500 a bondi de 1,44% à 4.077 pts, un nouveau record en clôture pour les deux indices. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a gagné 1,67% à 13.705 pts.

Le Nasdaq composite se trouve désormais à moins de 3% de son dernier record, le 12 février dernier à 14.095 pts, alors qu'il était tombé en zone de correction (-10% sur ses plus hauts) début mars.

Valeurs en hausse

Atari (+21%) annonce que Wade J.Rosen, actuellement président du Conseil d'administration, prend le poste de directeur général à compter de ce jour. La société annonce également la création de 2 divisions, Atari Gaming et Atari Blockchain. Frédéric Chesnais, actuel Directeur général, sera en charge de l'activité de Licences et d'Atari Blockchain.

Cibox se distingue en hausse de 11%. Elior avance de 6% et Elis de 5%.

JCDecaux (+2,8%) est porté ce mardi par une note de Goldman Sachs qui a revalorisé le dossier de 18,2 à 21,3 euros tout en restant 'neutre'. Le marché est assez partagé sur le groupe puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 3 analystes sont à l''achat', 12 à 'neutre' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 19,03 euros.

Valneva (+3,5%) profite de résultats initiaux positifs pour la partie A de l'étude clinique de Phase 1/2 de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la COVID-19, VLA2001. Sur la base de ces résultats, le groupe prévoit d'initier une étude clinique de Phase 3 d'ici la fin du mois d'avril 2021, avec pour objectif de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché à l'autorité de santé britannique MHRA au cours de l'automne 2021.

AB Science (+3,2%) et l'Université de Chicago annoncent la signature d'un accord de licence exclusif pour mener des recherches sur la prévention et le traitement des humains infectés par des nidovirus, coronavirus et picornavirus. Cette collaboration fait suite à la découverte par l'Université de Chicago que le masitinib inhibe la principale protéase (3CLpro) nécessaire au cycle de réplication du virus SRAS-CoV-2.

Cogra (+2,5%). Au 3ème trimestre 2020/2021, Cogra a généré un très bon niveau d'activité avec un chiffre d'affaires de 8,3 millions d'euros en hausse trimestrielle de +29 % en dépit d'un hiver relativement clément. Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires s'élève à 23,7 millions d'euros pour une croissance de +7% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Valeurs en baisse

Veolia (-0,8%) "invite (...) les dirigeants de Suez à désactiver dès à présent la fondation et à saisir l'opportunité d'une discussion raisonnable permettant enfin le dénouement positif de la situation", a déclaré Veolia dans un communiqué publié lundi.

Pixium (-8%). Second Sight a notifié à la société sa décision de rompre unilatéralement le protocole d'accord qui devait déboucher sur un rapprochement des deux entreprises, bien que celui-ci ne prévoit aucunement une telle faculté de résiliation unilatérale. Pixium a pris acte de cette décision et entend explorer toutes les voies de droit ouvertes (et notamment toute procédure judiciaire, y compris auprès des autorités boursières compétentes) afin d'assurer la préservation de ses droits et d'obtenir la réparation de son entier préjudice.

Air France-KLM (-0,7%). Bruxelles et Bercy ont enfin trouvé un compromis au sujet de la recapitalisation d'Air France. Après des mois de négociations, la Commission européenne a approuvé le projet de la France d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros pour la recapitalisation d'Air France, à travers sa holding. La mesure a été autorisée en vertu de l'encadrement temporaire des aides d'État. Dans le détail, la recapitalisation par la France, qui fait partie de la première étape du plan de recapitalisation du groupe, prévoit la conversion du prêt d'État de 3 milliards d'euros déjà accordé par l'Etat en un instrument de capital hybride ; et une injection de capital par l'État, par la souscription de nouvelles actions dans le cadre d'une augmentation du capital social ouverte aux actionnaires existants et au marché, dans la limite d'un milliard d'euros en fonction de l'ampleur de cette opération.

Carbios (-1,5%) annonce la signature, en date du 18 mars, d'un accord non-exclusif et non-engageant sous la forme d'une Lettre d'Intention avec la société Equipolymers, leader européen de la production de PET, qui pourrait héberger l'Unité sur son site situé à Schkopau. Equipolymers est une filiale de EQUATE Petrochemical. L'objectif de cet Accord est d'associer la technologie de biorecyclage de Carbios et le savoir-faire d'Equipolymers, producteur de PET disposant d'un savoir-faire en R&D dans le domaine du recyclage chimique.

Suez (stable) propose à nouveau à Veolia de rencontrer son PDG dans les tout prochains jours. "Une offre équitable suppose notamment de reconnaître la valeur de Suez", écrit cette dernière dont le Conseil d'administration a indiqué le 26 février que la cible de Veolia vaut "significativement plus que le prix d'offre de 18 Euros par action coupon attaché proposé par Veolia, qui est resté inchangé depuis la transaction avec Engie le 5 octobre 2020, et l'a réitéré le 21 mars 2021". Par ailleurs, Suez annonce un accord de cession avec Cleanaway des activités Recyclage et Valorisation en Australie sous réserve du résultat des négociations avec Veolia. Et pour terminer, l'autorité des marchés financiers (AMF) a infligé un revers à Suez en jugeant que sa riposte visant à contrecarrer l'offre de rachat de son rival ne respecte pas les règles applicables aux offres publiques.