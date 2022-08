Mi-séance Paris : le CAC 40 timidement dans le vert sur les 6.500 pts

(Boursier.com) — Dans des volumes très limités pour ce 15 août, marqué par l'absence de nombreux opérateurs, le CAC 40 s'adjuge 0,16% à 6.564 points. En cas de clôture dans le vert, l'indice, qui reste sur six semaines consécutives de progression, bouclerait une quatrième séance de hausse d'affilée. Après cette très belle séquence haussière, le CAC 40 a ramené ses pertes à moins de 9% depuis le début de l'année. Sur le Nymex américain, le baril de brut WTI perd actuellement 3,6% à 88,8$ avec les inquiétudes sur la croissance chinoise. Le Brent de la mer du Nord régresse pour sa part de 3,5% à 94,8$. L'once d'or cède 1,1% à 1.796$. L'euro abandonne 0,6% face au billet vert à 1,0193$.

Si aucun indicateur n'est prévu en France, plusieurs statistiques chinoises inquiétantes ont poussé la POBC à intervenir ce matin pour tenter de redonner un coup de fouet à une économie fragilisée par les restrictions liées au Covid et un ralentissement de l'immobilier qui s'aggrave. Sur le front des entreprises, l'actualité est quasi-inexistante en ce lundi de l'Assomption dans l'Hexagone.

Une rencontre au sommet entre Joe Biden et Xi Jinping serait envisagée en novembre, selon un rapport du Wall Street Journal. D'après le WSJ, le président chinois Xi pourrait donc rencontrer Biden, dans un contexte relativement tendu entre Pékin et Washington. La Chine en est aux premières étapes de la planification d'un voyage en Asie du Sud-Est pour Xi, marquant une reprise des voyages à l'étranger depuis janvier 2020. La réunion pourrait avoir lieu en marge du sommet du G20 de Bali les 15 et 16 novembre, ou de l'APEC de Bangkok deux jours plus tard. Ce voyage international reflèterait la confiance de Xi dans ses perspectives de prétendre à un troisième mandat en tant que chef du parti lors du congrès national prévu pour cet automne, présageant la reprise de la diplomatie à l'étranger. Cela pourrait également signaler le début d'un assouplissement significatif des restrictions de Covid sur les voyages internationaux... La période de quarantaine des hôtels pour les voyageurs entrants a été réduite à sept jours en juin contre 14 jours auparavant. Rappelons que Xi et Biden ont échangé au téléphone quelques jours avant la visite de Nancy Pelosi à Taïwan début août, et des rapports ultérieurs ont indiqué que Xi avait averti Biden de ne pas "jouer avec le feu".

Reuters a rapporté qu'une deuxième délégation américaine de haut niveau était arrivée à Taïwan dimanche avec l'intention de rencontrer la présidente Tsai Ing-wen, dans un contexte de tensions militaires persistantes après la visite plus tôt ce mois d'une autre délégation du Congrès américain. Bien qu'elles aient diminué, les manoeuvres militaires chinoises autour de Taïwan se poursuivent. Tsai a estimé que la visite américaine démontrait une nouvelle fois le soutien US à Taïwan, tandis que Pékin a jugé pour sa part qu'elle montrait que les Etats-Unis ne voulaient pas voir de stabilité dans le détroit de Taïwan et alimentaient une confrontation en interférant dans les affaires chinoises... La représentation américaine à Taipei est menée par le sénateur Ed Markey, accompagné de quatre autres parlementaires, dans le cadre d'une tournée dans la région indo-pacifique. Il s'agit donc de la deuxième visite de représentants américains sur l'île, après celle de Nancy Pelosi en début de mois.

Wall Street, après sa vive hausse de fin de semaine dernière stimulée par les chiffres de l'inflation, souffle un peu avant bourse ce lundi. S&P 500, Nasdaq et Dow Jones reperdent 0,4% à 0,5% en pré-séance.

Sur le front économique aux États-Unis ce lundi, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois d'août sera communiqué à 14h30 (consensus 5), alors que l'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders sera révélé à 16 heures (consensus FactSet 54). Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Fed, s'exprimera dans la journée.

Demain mardi, les opérateurs suivront les chiffres des mises en chantier de logements et permis de construire, ainsi que la production industrielle américaine. Mercredi, les ventes US de détail, les stocks des entreprises, le rapport du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers hebdomadaires domestiques, ainsi que les Minutes de la Fed, seront à suivre. Jeudi, les inscriptions au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les reventes de logements existants et l'indice des indicateurs avancés, seront au programme. Esther George et Neel Kashkari de la Fed interviendront durant la journée.

Les minutes du FOMC de juillet devraient attirer une certaine attention, bien que la réunion monétaire ait eu lieu avant la publication d'un indice des prix à la consommation marquant un fléchissement de l'inflation à 8,5% en juillet, en glissement annuel (9,1% en juin), et celle d'un indice des prix à la production en repli inattendu de 0,5% sur le même mois, en comparaison de juin (soit +9,8% pour le PPI en glissement annuel).

VALEURS A SUIVRE

Latécoère se distingue sur un bond de 17,8%, alors que GenSight grimpe de 16,9% et Poxel de 8,8%. Dans une tendance favorable aux dossiers biotechnologiques depuis quelques jours, Nanobiotix s'adjuge aussi plus de 8%.

Parmi les plus importantes capitalisations de la cote parisienne, LVMH prend 0,1%, L'Oréal 0,6% et Hermès 0,7%. TotalEnergies cède 1,1% avec les cours du brut. Sanofi reste assez stable pour l'heure.

Ipsen (+2,6%) a finalisé l'accord définitif pour l'acquisition de la société américaine Epizyme. Selon les termes de la transaction, Ipsen acquiert la totalité des actions en circulation d'Epizyme au prix de 1,45 dollar par action auquel s'ajoute un Certificat de Valeur Garantie (CVG) de 1 dollar par action. Epizyme opère désormais comme " une société du Groupe Ipsen " à la suite de la clôture de l'acquisition. Dans le cadre de la transaction, Ipsen acquiert le médicament principal d'Epizyme, Tazverik (tazemetostat), un inhibiteur d'EZH2 sans chimiothérapie, premier de sa catégorie, qui a obtenu l'approbation des autorités américaines (FDA) dans le cadre d'une procédure accélérée en 2020.

Airbus (stable). Malaysia Airlines a bien choisi l'A330neo pour le renouvellement de sa flotte de gros porteurs. La compagnie malaisienne, qui va remplacer ses 15 A330-300 et 6 A330-200 vieillissants, va faire l'acquisition de 20 A330-900, dont 10 seront achetés directement à Airbus et 10 seront loués à Avolon. Propulsé par les derniers moteurs Rolls-Royce Trent 7000, l'A330neo rejoindra la flotte de six A350-900 long courrier du transporteur asiatique et remplacera progressivement ses 21 appareils A330ceo. MAS exploitera l'A330neo sur son réseau couvrant l'Asie, le Pacifique et le Moyen-Orient.

Valneva (+3,4%) a déposé auprès de la SEC américaine un complément de prospectus relatif à un programme de financement en fonds propres dit 'At-the-Market'. Dans le cadre de ce programme, la Société peut, sous réserve des limites réglementaires françaises, émettre auprès d'investisseurs éligibles, y compris des investisseurs non sollicités qui ont exprimé un intérêt, un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars sous forme d'American Depositary Shares, chaque ADS représentant deux actions ordinaires de la Société, via des émissions qui sont considérées comme effectuées at-the-market au sens de la règlementation boursière américaine, et conformément aux termes d'un contrat de vente sur le marché avec Jefferies LLC, ce dernier agissant en qualité d'agent de vente. Le calendrier des ventes dépendra de divers facteurs et la Société n'est pas tenue d'utiliser le Programme ATM ni de l'utiliser en totalité.