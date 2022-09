Mi-séance Paris : le CAC 40 tente un rebond malgré l'inflation historique en Europe

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 termine mieux la semaine qu'il ne l'a commencée. L'indice parisien reprend 0,81% à 5.723 points à la mi-journée de cette dernière séance d'un mois de septembre particulièrement douloureux sur les marchés financiers. Il n'est toutefois pas dit que la séance se terminera dans le vert tant la nervosité et la volatilité restent fortes dans les salles de marché. D'autant que, comme redouté, la première estimation de l'inflation dans la zone euro en septembre a montré que les prix à la consommation ont bondi de 10% sur un an ! Un niveau sans précédent qui ne devrait que renforcer les attentes autour d'un nouveau tour de vis important de la BCE en octobre.

Aux Etats-Unis, ce sont les données des revenus et dépenses des ménages (et l'indice des prix core PCE associé) pour le mois d'août qui seront particulièrement surveillées. L'indicateur manufacturier PMI de Chicago du mois de septembre et l'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le même mois seront également à suivre.

Sur les marchés obligataires, l'heure est à la détente de part et d'autre de l'Atlantique avec des taux qui refluent assez nettement. Du côté des changes, la livre continue à regagner du terrain face au dollar (+0,3% à 1,116$) alors que l'euro se bat pour retrouver la parité face à la monnaie de l'oncle Sam (stable à 0,98$).

Sur les marchés des matières premières, l'once d'or regagne un peu de terrain (+0,5%), autour des 1.670$. Les cours de l'or noir progressent après le passage de l'ouragan Ian dans le Golfe du Mexique. Le baril de Brent de la mer du Nord avance actuellement de 1,1% à 89,5$. Enfin, le bitcoin gagne 0,4% sur 24 heures, à 19.540$ sur Coindesk.

Côté valeurs, Atos continue à faire parler après avoir repoussé une offre pour sa branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros. Orpea rebondit vigoureusement après sa nouvelle déroute et plusieurs S&Midcaps sont recherchées après la présentation de leurs comptes semestriels (Groupe Guillemot, Xilam, Aurea...)

VALEURS EN HAUSSE

* Guillemot bondit de 10% à 11,5 euros au lendemain de son point intermédiaire. Le groupe a dévoilé un résultat opérationnel de 25 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 88%, représentant un taux de marge opérationnelle de 25,5%, alors que le chiffre d'affaires affiche une progression de 39% à 98,1 ME. Sur le premier semestre 2022, le Groupe a constitué des stocks tampons pour pallier la pénurie de composants électroniques et accompagner la croissance de l'activité. Le Groupe prévoit un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel en croissance sur l'exercice 2022. L'année 2023 s'annonce également tonique avec une actualité jeux vidéo importante et la montée en puissance des nouveaux produits.

* Orpea remonte de 8,6% à 11,4 euros après on plongeon de 21% jeudi. Le titre du spécialiste de la prise en charge de la dépendance a été délaissé après la confirmation d'une nette dégradation de sa situation financière et une éventuelle cassure des covenants bancaires au deuxième semestre.

* Société Générale gagne 1,6% à 20,4 euros. Grosse agitation dans le secteur des paiements. Au lendemain de l'annonce par Worldline de l'acquisition d'une participation de 40% dans Online Payment Platform, la Société Générale fait part d'un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la Fintech PayXpert. Cette acquisition permettrait à la Banque de compléter son offre à destination des commerçants et e-commerçants, avec l'ambition d'être un acteur de référence dans le domaine de l'acceptation de paiement en Europe.

* Valneva rebondit timidement (+0,2% à 5,1 euros) au lendemain d'une chute de plus de 11% dans le sillage de l'annonce d'une nouvelle levée de fonds. Initialement prévue à 40 millions de dollars, cette dernière atteint finalement près de 100 M$ compte tenu d'une très forte demande. Le prix de souscription initial de ces nouvelles actions a été fixé à 4,90 euros par titre ordinaire et à 9,51$ par ADS. Deep Track Capital, nouvel actionnaire, a par ailleurs accepté de souscrire à un montant total d'actions représentant environ 50,06% du nombre total d'actions émises dans le cadre de l'Offre Globale. Valneva souligne qu'un actionnaire détenant 1% du capital de la société avant la levée de fonds détiendra désormais une participation de 0,82%, dilution oblige. Malgré une baisse excessive du titre, Oddo BHF n'attend pas de rebond significatif à court terme par manque de catalyseurs.

VALEURS EN BAISSE

* Atos retombe de 4,6% à 8,3 euros au lendemain de son accès de fièvre. La direction de l'entreprise de services du numérique a indiqué avoir reçu et repoussé une offre de onepoint, en association avec le fonds de capital-investissement britannique ICG, pour l'acquisition potentielle de sa branche Evidian, pour une valeur d'entreprise indicative de 4,2 milliards d'euros. Bryan Garnier estime que cette proposition indicative pour Evidian - qui rassemble tous les "bons actifs" d'Atos - ne reflète pas le potentiel de valeur à long terme de l'activité car à un tel prix, elle serait valorisée sur des multiples VE/ventes de 0,8x pour 2022e et VE/EBIT proche de 9x si l'on suppose un chiffre d'affaires de 5,3 MdsE et une marge opérationnelle de 9% en 2022. En revanche, une introduction en bourse d'Evidian pourrait valoriser cette activité sur des multiples plus élevés à moyen terme, avec l'objectif pour 2026 de générer 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle de 12%.

* Lumibird (-2,6% à 15 euros) a annoncé l'acquisition d'Innoptics en date du 22 septembre. A travers cette opération, le leader européen des technologies laser intègre une équipe de 5 personnes détenant un savoir-faire technologique complémentaire au sien avec 12 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de composants et sous-systèmes optoélectroniques. Créée en 2010, Innoptics est basée à Talence, près de Bordeaux. Elle réalise un peu plus de 300.000 euros de chiffre d'affaires et compte 5 collaborateurs dont 4 ingénieurs. Les deux co-fondateurs, Stéphane Denet et Vincent Lecocq, sont partie prenante au projet avec Lumibird. L'opération a été réalisée en numéraire, avec une part d'intéressement sur les performances futures, pour un montant tenu confidentiel.

* Lacroix cède 2,5% à 27,8 euros au lendemain de son point semestriel. Le groupe a enregistré sur les six premiers mois de l'exercice un EBITDA courant de 19,3 ME, contre 14,9 ME un an auparavant, pour un chiffre d'affaires de 338,4 ME, en croissance de 32,8%, portée par l'intégration de Firstronic et la répercussion sur les prix de vente des surcoûts liés aux difficultés d'approvisionnement en composants électroniques. Le résultat opérationnel s'inscrit quant à lui en baisse de 1 ME, principalement en raison de charges non récurrentes liées au déménagement vers la nouvelle usine Symbiose (-0,7 ME).