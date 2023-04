Mi-séance Paris : le CAC 40 se stabilise proche de ses records

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Hésitant en matinée autour de son niveau de clôture de la veille, le CAC 40 est stable à 7.532 points ce mercredi midi, proche de ses records en séance de mardi.

L'inflation annuelle a fortement ralenti en mars, alors que l'inflation 'core' atteint des niveaux records. Selon les données finales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 6,9% le mois dernier, contre 8,5% en février. Un an auparavant, il était de 7,4%. Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Luxembourg (2,9%), en Espagne (3,1%) et aux Pays-Bas (4,5%). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (25,6%), en Lettonie (17,2%) et en Tchéquie (16,5%). Par rapport à février, l'inflation annuelle a baissé dans vingt-cinq États membres et a augmenté dans deux autres. En mars les plus fortes contributions au taux d'inflation provenaient de l'alimentation, alcool & tabac (+3,12 points de pourcentage), suivi des services (+2,10 pp), des biens industriels hors énergie (+1,71 pp) et de l'énergie (-0,05 pp). En séquentiel, la hausse des prix a été confirmée à 0,9%.

L'inflation annuelle 'core', surveillée de près par la BCE dans la mesure où elle exclut les éléments les plus volatils, a pour sa part atteint 5,7% (+0,1 point), un record. Les lectures de base constamment élevées expliquent pourquoi la plupart des membres de la BCE affirment que les taux d'intérêt devront encore augmenter, malgré une hausse record de 350 points de base depuis juillet dernier. Le débat semble maintenant se situer entre une augmentation de 25 ou de 50 points de base lors de la réunion du 4 mai, les données d'inflation d'avril, attendues deux jours seulement avant la décision, étant probablement le facteur déterminant.

Pour l'instant, les marchés penchent vers le plus petit mouvement, mais les investisseurs voient toujours une chance sur trois que la BCE opte pour une hausse plus importante...

Côté taux toujours, mais côté américains cette fois, James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, a maintenu le cap au sujet de la hausse des taux, malgré les récents signaux plus favorables sur l'inflation américaine... Dans une interview accordée à Reuters, ce dernier a expliqué que la Fed se devait de poursuivre le durcissement monétaire, le responsable visant une fourchette allant de 5,5 à 5,75%, environ 50 points de base de plus que les attentes de marché. Alors que les marchés envisagent des baisses de taux plus tard cette année en s'appuyant sur l'hypothèse d'une récession, Bullard ne paraît pas sensible à cet argument et voit plutôt une économie toujours "résistante", saluant la bonne tenue du marché du travail.

Les publications vont aussi rythmer la séance parisienne : L'Oréal publiera ses trimestriels à la clôture de la Bourse de Paris. D'ores et déjà, on note de forts écarts sur les titres des sociétés ayant publié depuis hier soir : OVHCloud a fortement déçu, de même que Pierre & Vacances malgré le relèvement de son objectif. En revanche, l'alliance Worldline/Crédit Agricole est bien accueillie...

La parité euro / dollar atteint 1,0935 $ ce midi. Le baril de Brent se négocie en repli à 83$.

VALEURS EN HAUSSE

Voyageurs du Monde (+4%) a réalisé sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 497,3 millions d'euros, en hausse de +2%. A périmètre constant (hors acquisitions d'Eurofun Group en Autriche, d'Extraordinary Journeys aux Etats-Unis et de Pedestria en France), le chiffre d'affaires s'élève à 429,4 ME soit un niveau proche de 2019 malgré un 1er trimestre 2022 encore lourdement impacté par la crise sanitaire. Sur l'exercice 2022, l'Ebitda s'élève à 51,4 ME, en très forte progression de 53% par rapport à 2019. A périmètre constant, il s'élève à 42,8 ME en progression de 27 % par rapport à 2019. La très bonne tenue des marges et des charges externes d'exploitation comprimées ont permis d'améliorer sensiblement les résultats, alors même que le Groupe a maintenu l'emploi dans toutes ses structures pendant toute la période de la pandémie. Le résultat net part du groupe s'élève à 29,9 ME en progression de +47%.

Abivax : +4% avec SES, Exail

Quadient : +3% suivi de SES Imagotag

Bolloré : +2% suivi de SoiTec, TFF, Interparfums, Waga

Worldline (+2%) et Crédit Agricole (+0,5%) ont annoncé la signature d'un accord de négociations exclusives non engageant en vue d'un partenariat stratégique qui permettrait de créer un acteur majeur du marché des paiements français. Le partenariat se matérialiserait par la création d'une co-entreprise entièrement agréée entre Crédit Agricole et Worldline. La co-entreprise serait détenue majoritairement (50% du capital plus une action) par Worldline et consolidée par intégration globale.

Colas : +1,5% avec DTT, AXA, Rallye

VALEURS EN BAISSE

OVHcloud (-9,5%) a enregistré une perte nette de (26,6) millions d'euros pour le premier semestre 2023, contre une perte nette de (26,3) millions d'euros pour le premier semestre 2022. La perte nette du premier semestre 2023 intègre notamment une perte nette de change de (7) millions d'euros, lié à l'affaiblissement de l'euro sur la période. Pour l'année 2023, OVHcloud vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 13% et 14% OVHcloud vise une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 36% sur l'exercice et des Capex récurrents et de croissance dans les bornes basses de leur objectif respectif de 16% à 20% et de 28% à 32% du chiffre d'affaires.

Nicox : -8% suivi d'Orpea (-7%) et de Vallourec dans le sillage de la baisse du pétrole

Forvia : -3% avec Renault sur la nouvelle baisse des prix de Tesla

Elior : -3% avec Ose, Mersen, Covivio

Argan : -2,5% suivi de S30, CGG et Vivendi

FDJ : -1,5% avec Nexans, Klepierre et BigBen

Pierre & Vacances (-1%) affiche une croissance du chiffre d'affaires de ses activités touristiques de +20% au 1er semestre 2022/2023. Compte tenu des bonnes performances du 1er semestre, du niveau des réservations à date, de la capacité du groupe à atténuer les effets de l'inflation sur ses marges et de la bonne exécution de son plan stratégique RéInvention, la société relève ses prévisions financières au titre de l'exercice 2022/2023. Le chiffre d'affaires des activités touristiques est prévu à plus de 1.700 ME vs. 1 660 ME précédemment. L'EBITDA ajusté Groupe à plus de 130 ME contre 105 ME.