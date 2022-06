Mi-séance Paris : le CAC 40 s'enfonce vers les 5.800 pts en attendant Powell

(Boursier.com) — La cote parisienne corrige ce mercredi, fébrile avant l'intervention de Jerome Powell, et alors que les craintes de récession grandissent suite aux avertissements d'Elon Musk ou de Goldman Sachs sur le sujet. L'indice phare parisien, le CAC 40, abandonne désormais 1,84% à 5.854 pts. Le DAX cède plus de 2% et le Footsie 1,6%. Les cours du brut retombent avec ces inquiétudes économiques. Le baril de brut WTI perd 5% sur le Nymex à 104$, tandis que le Brent de la mer du Nord abandonne 4,3% à 109,7$. L'once d'or cède 0,5% à 1.829$. Sur les marchés des changes, l'euro perd 0,2% face au dollar. Le Bitcoin rechute vers les 20.000$, avec la majeure partie des cryptomonnaies.

Jerome Powell, le président de la Fed, s'exprimera donc cet après-midi devant la commission bancaire du Sénat américain, avant une audition similaire devant la Chambre des représentants demain jeudi. Il sera bien évidemment questionné sur la réponse apportée à la Fed face à l'inflation record. Rappelons que la Fed a procédé à une hausse de taux de 75 points de base la semaine dernière, portant son taux des fonds fédéraux entre 1,5 et 1,75% afin de contrer l'inflation. Les responsables de la Fed ont également établi une trajectoire agressive d'augmentations de taux pour le reste de l'année. De nouvelles projections économiques publiées après la réunion de deux jours de l'agence la semaine dernière ont montré que les décideurs s'attendaient à ce que les taux d'intérêt atteignent 3,4% d'ici la fin de 2022, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis 2008.

Certains commentaires de la Fed ont déjà émergé ces derniers jours suite à la décision du FOMC mercredi dernier de relever les taux de 75 points de base. Expliquant sa dissidence, la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George (membre votant), qui aurait préféré s'en tenir à un tour de vis d'un demi-point, a déclaré qu'un mouvement de 75 pb avait ajouté à l'incertitude politique étant donné le début simultané de la réduction du bilan de la banque centrale. Dans un article de blog, Neel Kashkari (non-votant) de la Fed de Minneapolis a déclaré qu'il soutenait le mouvement de 75 points de base et pourrait soutenir un autre 75 points de base en juillet, mais a indiqué que les incertitudes le rendaient prudent quant à une plus grande anticipation. Il a déclaré qu'il pourrait envisager une hausse de 50 points de base par réunion jusqu'à ce que l'inflation soit en bonne voie pour atteindre 2%. Dans une présentation académique, James Bullard (membre votant) de la Fed de St. Louis a déclaré que la Fed avait une... crédibilité considérable, ce qui suggèrerait selon lui qu'un atterrissage en douceur soit possible si le changement de politique est bien exécuté. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré dans un discours qu'il soutiendrait une autre hausse de 75 points de base si les données ressortaient comme attendu. Loretta Mester de Cleveland (membre votant) a déclaré enfin à CBS Face The Nation que la banque examinait les données mensuelles pour détecter des signes de modération de la demande, notant que les données de l'IPC de mai étaient mauvaises dans tous les domaines, et s'attendant également à ce que le retour à une inflation de 2% prenne quelques années.

Tout comme Joe Biden, la Secrétaire au Trésor et ex-patronne de la Fed, Janet Yellen, estime que la récession n'est pas inévitable, mais que l'inflation est trop élevée. Dans une interview accordée à ABC, la Secrétaire au Trésor a discuté de la croissance et de l'inflation, faisant remarquer que la récession n'était donc "pas du tout inévitable", alors que la Fed prend des mesures de plus en plus agressives. Elle s'attend à ce que la croissance américaine ralentisse dans une transition naturelle vers une croissance régulière et stable, et pense que Jerome Powell peut atteindre son objectif de réduire l'inflation tout en maintenant un marché du travail solide. Cette inflation est "inacceptablement élevée", juge Yellen, qui note que la priorité absolue du président Biden est de la faire baisser. Elle constate que "les impacts des prix de l'énergie représentent en réalité la moitié de l'inflation". Elle évoque par ailleurs les efforts de l'administration Biden pour endiguer les nouvelles hausses des prix du pétrole. Interrogée sur les appels au Congrès pour des exonérations de la taxe sur l'essence, elle répond que Biden veut alléger le fardeau des ménages et que c'est en effet une idée "à considérer". Elle déclare également que l'administration envisage de lever certains tarifs de l'ère Donald Trump sur les produits chinois...

Alors que les derniers chiffres de l'inflation américaine ont traduit une hausse des prix record de 8,6%, au plus haut de 41 ans, notons que l'inflation britannique annoncée ce matin a également accéléré en mai pour atteindre son niveau le plus élevé depuis mars 1982 avec la flambée des prix alimentaires. D'après l'ONS, l'indice britannique des prix à la consommation a augmenté de 9,1% sur un an le mois dernier, en ligne avec les attentes, contre 9% en avril. Il s'agit pour l'heure du taux le plus élevé pour un pays membre du G7, ce qui complique encore le travail déjà délicat de la Banque d'Angleterre. Le ministre des Finances Rishi Sunak a déclaré que le gouvernement britannique faisait tout son possible pour lutter contre cette envolée des prix. La BoE avait précisé la semaine dernière que l'inflation devrait rester supérieure à 9% au cours des prochains mois avant de culminer à plus de 11% en octobre.

Du côté de la BCE, l'outil attendu pour éviter une fragmentation, écartement trop important des rendements obligataires entre les pays de la zone euro, ne devra pas interférer avec l'objectif de l'institution de contrôler l'inflation, a affirmé ce jour le vice-président de l'institution, Luis de Guindos. L'instrument anti-fragmentation "ne devrait pas interférer avec l'approche globale de la politique monétaire, qui devrait être axée sur la lutte contre l'inflation", a indiqué Luis De Guindos lors d'un événement à Madrid. Lors de sa réunion d'urgence la semaine dernière, le Conseil des gouverneurs avait demandé aux équipes de la BCE d'accélérer les travaux devant aboutir à la création de cet outil contre la fragmentation des marchés obligataires de la zone euro.

Valeurs en hausse

DBV Technologies se distingue encore en hausse de 5,4% à 4,5 euros environ. Par courrier reçu le 14 juin à l'AMF, la société de droit américain Baker Bros Advisors LP, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 13 juin, par suite de la souscription à une augmentation de capital de la société DBV Technologies, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de la société. Elle détient, pour le compte de ces fonds, 23.468.169 actions DBV Technologies représentant autant de droits de vote, soit 24,96% du capital et des droits de vote de la société.

Tarkett bondit de 8,3% contre la tendance de marché, bénéficiant de son statut de 'situation spéciale' en bourse.

Valeurs en baisse

Les valeurs pétrolières refluent avec les cours du brut. TotalEnergies redonne 3,5%, Vallourec 5,3% et CGG 6,3%.

Air Liquide abandonne 1,4%, alors que Morgan Stanley a ajusté à son tour sa cible de 140,9 à 135 euros avec un avis à 'pondération en ligne'.

Amundi recule de 1,1%, alors que le groupe a annoncé son plan "Ambitions 2025" qui passe par une forte croissance organique, environ 5% de croissance moyenne annuelle du résultat net, une efficacité opérationnelle avec le maintien d'un coefficient d'exploitation inférieur à 53% après synergies Lyxor, un rendement attractif pour les actionnaires avec un taux de distribution supérieur ou égal à 65% (soit environ 3 MdsE de dividendes ordinaires cumulés) et enfin un capital excédentaire attendu à environ 2 MdsE, utilisé pour financer des opérations de croissance externe ou versé aux actionnaires.

Dassault Systèmes perd 2%, alors que Bryan Garnier a abaissé la mire sur le dossier de 49 à 39 euros avec un avis 'neutre'.

ArcelorMittal trébuche de 7,2%. Le titre du numéro un mondial de l'acier subit une note de JP Morgan qui a dégradé sa recommandation à 'neutre' en visant 32,5 euros. La banque se montre prudente en amont des résultats du deuxième trimestre.

Rexel chute de 5,5%, suite à un article accusateur de Mediapart à propos de "l'évasion fiscale suisse des géants français du matériel électrique". "Les premiers distributeurs mondiaux du matériel électrique Sonepar et Rexel ont créé de discrètes sociétés suisses pour toucher de l'argent des industriels, dont Schneider et Legrand. La justice soupçonne un lien avec l'entente présumée sur les prix mise en place par ces entreprises", détaille Mediapart.

Accor perd 3,1%. Le groupe a précisé ce jour demeurer en Russie, le groupe y détenant 60 hôtels et y employant 4.000 salariés, indique l'agence Reuters. Le groupe considère par ailleurs qu'il faut faire la distinction entre le Kremlin et la population russe, et ajoute qu'il ne gagne pas d'argent en Russie.

Carrefour cède 5,3%, alors que de source de marché, Bernstein a abaissé sa recommandation à 'sous-performance', contre 'performance de marché', et réduit son objectif de cours à 16,5 euros.

Crédit Agricole fléchit de 1,5%. Le groupe lance son plan à moyen terme à horizon 2025 "Ambitions 2025". Ce Plan vise à produire, pour Crédit Agricole S.A., un résultat net part du groupe supérieur à 6 milliards d'euros et à renforcer encore la rentabilité, avec un retour sur fonds propres tangibles supérieur à 12%.