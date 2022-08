Mi-séance Paris : le CAC 40 s'affirme en direction des 6.600 pts

(Boursier.com) — Le CAC 40 poursuit sur sa lancée et avance encore de 0,27% à mi-parcours ce mardi, à 6.587 points, alignant ainsi, pour l'heure, une cinquième séance consécutive de progression. Les signes de ralentissement ont beau se multiplier, les indices continuent à aller de l'avant. De la Chine en passant par les Etats-Unis et l'Europe, les indicateurs de conjoncture pointent pourtant pratiquement tous dans le sens d'une faiblesse économique prononcée, pour ne pas employer le terme de récession. Mais les opérateurs jouent plutôt le scénario optimiste d'un apaisement sur le front de l'inflation, qui fournirait aux banquiers centraux des armes pour éventuellement contrer le ralentissement économique. Les cours du brut régressent un peu plus ce jour, le Brent de la mer du Nord reculant de 0,9% à 94,3$ et le WTI fléchissant de 0,5% sur le Nymex à 89$. L'once d'or perd 0,4% à 1.790$. L'euro rend 0,3% face au billet vert à 1,0134$. Le bitcoin se raffermit sur les 24.000$.

Du côté des marchés obligataires, les taux se détendent fortement depuis plusieurs semaines, dans l'espoir de politique monétaires moins restrictives des grandes banques centrales malgré une inflation toujours haut perchée. A ce sujet, les minutes de la dernière réunion du FOMC de la Fed seront particulièrement suivies demain soir. Si quelques statistiques macro sont encore au programme aujourd'hui, notamment l'indice ZEW allemand et la production industrielle américaine, l'actualité entreprises reste elle très légère en cette mi-août. De l'autre côté de l'Atlantique, on suivra toutefois Walmart et Home Depot, qui publient leurs comptes dans quelques instants.

L'indice ZEW allemand reste déprimé en août. L'indice de confiance s'établit ainsi à -55,3 points, contre -53,8 le mois précédent, et -52,7 de consensus. De son côté, l'indice relatif à la situation actuelle recule sur un mois, de -45,8 à -47,6, mais ressort meilleur qu'attendu (-48 de consensus).

Le déficit commercial de la zone euro avec le reste du monde s'est creusé à 24,6 milliards d'euros en juin. Le consensus tablait sur 20 MdsE. Selon les premières estimations d'Eurostat, les exportations de biens se sont élevées à 252,2 MdsE, en hausse de 20,1% sur un an, tandis que les importations en provenance du reste du monde se sont établies à 276,8 MdsE, en augmentation de 43,5%. Les échanges intra-zone euro ont atteint 236,4 MdsE, en hausse de 24,2% par rapport à juin 2021.

Les chiffres britanniques de l'emploi ont montré que le nombre de chômeurs avait progressé de 35.000 au deuxième trimestre à 1,29 million. Le taux de chômage est lui resté stable outre-Manche à 3,8%. Une évolution conforme aux attentes des économistes. Le salaire horaire moyen affiche une hausse de 5,1% sur un an, contre +4,5% de consensus. Hors bonus, l'augmentation atteint 4,7% contre 4,5% attendu.

Ce mardi, les opérateurs suivront aussi aux États-Unis les chiffres des mises en chantier de logements et permis de construire, ainsi que la production industrielle américaine. Mercredi, les ventes US de détail, les stocks des entreprises, le rapport du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers hebdomadaires domestiques, ainsi que les Minutes de la Fed, seront à suivre. Jeudi, les inscriptions au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les reventes de logements existants et l'indice des indicateurs avancés, seront au programme. Esther George et Neel Kashkari de la Fed interviendront durant la journée.

Les minutes du FOMC de juillet devraient attirer une certaine attention, bien que la réunion monétaire ait eu lieu avant la publication d'un indice des prix à la consommation marquant un fléchissement de l'inflation à 8,5% en juillet, en glissement annuel (9,1% en juin), et celle d'un indice des prix à la production en repli inattendu de 0,5% sur le même mois, en comparaison de juin (soit +9,8% pour le PPI en glissement annuel). Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base le 21 septembre à l'issue de la prochaine réunion FOMC, entre 2,75% et 3% sur les fed funds, est de 59,5% désormais, contre 40,5% de chances d'un nouveau mouvement de 75 points de base à la hausse. Le même outil montre une probabilité de plus de 44% d'une fourchette de taux de 3,5 à 3,75% en fin d'année (14 décembre), contre une probabilité de 34% environ d'une fourchette allant de 3,25 à 3,5%.

VALEURS A SUIVRE

En hausse, quelques 'biotechs' se distinguent encore ce jour, profitant de la tendance sectorielle. Genomic Vision s'envole de 27,7% et Poxel de 8,3%.

Sur le segment minier, Eramet grimpe de 4,6% dans un marché relativement actif.

Parmi les plus fortes capitalisations parisiennes, LVMH consolide de 0,7% et L'Oréal de 0,4%, tandis qu'Hermès cède 1%.

TotalEnergies se reprend en revanche d 1,4% et Sanofi de 2,5%. Le Credit Suisse a confirmé son conseil à 'surpondérer' sur Sanofi et son objectif de 110 euros... Airbus monte de 1,2%.

Visiomed (+7,4%) annonce la prolongation de période de souscription à son émission obligataire participative jusqu'au vendredi 19 août 2022 à 23h59. Le montant souscrit via la plateforme Equisafe Invest à date dépasse les 3,3 ME, "très supérieur à l'objectif initial de 2,5 ME de souscriptions", selon le groupe. Pour rappel les obligations ont une maturité de 2 ans, sont remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 10,5% payable à chaque anniversaire.

Navya (+8,1%) annonce un nouveau partenariat avec le Campus d'Inverness pour déployer un premier projet pilote de navette autonome en Écosse. Le véhicule autonome Navya est arrivé dans les Highlands et les essais en cours se poursuivront jusqu'en mars 2023. HITRANS, le partenaire régional de transport pour les Highlands et les îles, est le promoteur du projet. Il s'est engagé à encourager les déplacements multimodaux et à réduire l'utilisation de la voiture particulière. HITRANS a obtenu un financement européen et travaille avec un certain nombre de partenaires pour mener à bien le projet, dont Stagecoach, Navya, le Highland Council et le Campus d'Inverness.

Crossject (+6,8%) a reçu par le BSI (organisme notifié) les certificats ISO 13485 : 2016 pour ses sites de Dijon et Arc les Gray (certificats No MD 735691). La British Standards Institution est un organisme notifié agréé et reconnu notamment par la Commission européenne et la Food and Drug Administration (États-Unis). Le périmètre de la certification ISO 13485 couvre tout le cycle de vie du système d'injection sans aiguille ZENEO.