Mi-séance Paris : le CAC 40 retrouve les 6.000 points !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 poursuit son rebond entamé hier après-midi, avec un gain de 1,5% à 6.008 points ce midi, malgré l'absence de cotations à Wall Street hier soir pour cause de jour férié aux Etats-Unis et le durcissement des politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique qui se confirme, dans un contexte d'inflation élevée. Les élections législatives françaises, qui ont vu le camp d'Emmanuel Macron perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, n'ont en revanche pas d'impact sur les marchés, même si le désordre qui règne actuellement en vue de la constitution d'une nouvelle assemblée et d'un gouvernement remanié est suivi d'un oeil attentif par les commentateurs. L'euro remonte ce midi sur les 1,0565/$. Le pétrole retrouve les 116$ le brent.

ECO ET DEVISES

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a réaffirmé lundi la volonté de la BCE de relever ses taux d'intérêt à deux reprises pendant l'été et d'empêcher le creusement des écarts de rendement entre les pays membres de la zone euro. "Ces décisions confortent nos engagements antérieurs à ajuster tous nos instruments dans le cadre de notre mandat, en incluant de la flexibilité si nécessaire, pour assurer que l'inflation se stabilise à notre objectif de 2% à moyen terme", a-t-elle dit lors d'une audition au Parlement européen.

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a déclaré de son côté qu'il soutiendrait une autre hausse de 75 points de base en juillet si les données ressortaient conformes à ses anticipations. Neel Kashkari, le patron de la Fed de Minneapolis, a estimé aussi qu'il pourrait soutenir une autre hausse de taux de 75 points de base, mais qu'il se méfiait également d'une "trop grande anticipation". Les inquiétudes liées à la récession augmentent, avec les craintes d'une "erreur politique"...

Lundi, l'indice allemand des prix à la production du mois de mai, hors ajustements saisonniers, a augmenté plus que prévu (+1,6% par rapport au mois antérieur), tandis que l'Allemagne pourrait devoir rationner l'utilisation du gaz, tandis que la Russie referme progressivement les robinets... Le pétrole campe sur les 115$ le brent ce matin, tandis que le Bitcoin pointe à 20.830$.

A SURVEILLER AUJOURD'HUI

Aux Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

VALEURS EN HAUSSE

Valneva poursuit sa remontée, en hausse de 17% suivi de Eramet (+8%)

LFE : +4% avec Cie des Alpes, Aures, SII, TFF, Navya

SoiTec (+4%). Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) annonce une prise de participation dans le capital de Soitec, entreprise spécialisée dans la production de substrats semiconducteurs à forte valeur ajoutée, utilisés dans la fabrication des puces électroniques ultra performantes. Avec cette opération, le FSP et les sept compagnies d'assurance à son capital, s'associent à la stratégie de développement ambitieuse d'une entreprise française à la pointe de son secteur.

Avec un investissement d'environ 150 ME, le FSP entend jouer son rôle traditionnel d'actionnaire de long terme, indépendant et engagé dans la gouvernance des entreprises qu'il accompagne. Ainsi le FSP a sollicité un siège d'administrateur au Conseil de Soitec, lequel sera soumis au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 26 juillet 2022. Le FSP sera représenté au Conseil par Madame Laurence Delpy, administratrice indépendante de Soitec depuis 2016 et dont le mandat arrive à échéance en juillet prochain. Dans le cadre de ce nouveau mandat, Madame Laurence Delpy qui représentera désormais le FSP au Conseil, lui apportera sa connaissance approfondie de l'entreprise et sa riche expérience des enjeux et marchés technologiques.

Guillemot : +4% avec Waga, SergeFerrari, CGG, Parrot

Air Liquide : +3% avec Saint-Gobain, Wendel, Ose, Worldline, Akwel, Alten, Interparfums, Crédit Agricole, M&P

STM : +2,5% avec Stedim, FNAC Darty, Dior, Spie, Total

Le projet de réorganisation d'EDF (+1,5%), sur les rails depuis des années, a été rendu encore plus complexe par la perte, dimanche, de la majorité absolue du parti d'Emmanuel Macron et de ses alliés à l'Assemblée nationale.

Selon des sources proches du dossier citées par l'agence 'Reuters', le processus de réorganisation implique en effet un certain nombre de modifications législatives, qui sont loin de faire l'unanimité parmi les partis politiques, ce qui risque de freiner la marche des réformes voulues par le chef de l'Etat.

"Il est compliqué de mesurer les conséquences [des législatives sur la réforme d'EDF], c'est un peu tôt et le gouvernement n'a jamais donné les détails de son nouveau projet. Mais ça ne semble pas idéal", a déclaré lundi à Reuters une source proche de la direction du groupe...

Pernod Ricard (+1%) a annoncé la conclusion d'un accord portant sur la cession de la marque de Scotch Whisky Tormore et de sa distillerie à Elixir Distillers, société cofondée par les frères et entrepreneurs Sukhinder et Rajbir Singh.

Tormore est une distillerie emblématique de la région du Speyside, coeur historique de l'industrie du malt écossais. Cet édifice classé, construit en 1960 et disposant d'une capacité de près de 5 millions de litres d'alcool pur distillé par an, est aussi célèbre pour la qualité de ses scotchs que pour sa conception architecturale. Tormore est une marque réputée pour ses single malts, notamment ses éditions 14 et 16 ans d'âge.

Cet accord vient renforcer les relations déjà étroites entre Pernod Ricard et les frères Singh, cofondateurs en 2017 d'Elixir Distillers, spécialiste du whisky, et créateurs du plus grand site de vente en ligne de spiritueux, The Whisky Exchange, dont Pernod Ricard a fait l'acquisition l'an dernier.

Renault (+1%) et Minth Group, l'un des équipementier automobile leader dans le monde, annoncent la signature d'un protocole d'accord (memorandum of understanding) pour la création d'une co-entreprise visant à produire des bacs batteries, basée en France.

La joint-venture localisera à la manufacture de Ruitz (ElectriCity) cette activité à forte valeur technologique, destinée aux futurs véhicules électriques produits au sein du pôle ElectriCity.

La joint-venture installera deux nouvelles lignes de production à Ruitz en 2023, avec une capacité de 300.000 unités (ou bacs) de batteries par an d'ici 2025, pour les modèles électriques, dont la future R5.

VALEURS EN BAISSE

Prismaflex International (-17%) a renoué avec la croissance sur l'exercice 2021-2022 après un exercice 2020-2021 marqué par la crise sanitaire. Cette activité dynamique a permis également au Groupe de retrouver une rentabilité opérationnelle positive malgré l'émergence progressive de tensions inflationnistes sur les coûts durant l'exercice, qui n'ont pas pu être immédiatement répercutées sur les prix de vente.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 48,9 ME, soit une croissance de 29% par rapport à l'exercice 2020 2021. Cette reprise a également permis de dépasser l'activité enregistrée lors des exercices 2018-2019 et 2019-2020 à données comparables, respectivement de +12,9% et de +10,9%.

L'EBITDA est positif à hauteur de 2,8 ME (+183%), résultant d'une meilleure absorption des charges fixes avec la croissance, et ce malgré l'impact des tensions inflationnistes sur les coûts de production.

Le résultat opérationnel courant est bénéficiaire de 0,1 ME.

Résultat net est impacté à hauteur de 1,7 ME par des éléments non récurrents, sans impact cash. Le résultat net part du groupe ressort ainsi en perte de 2,1 ME.

Le carnet de commandes est de 17,2 ME au 31 mars 2022 (+5,7 ME par rapport au 31 mars 2021).

Aramis : -6% suivi de LNA

Tarkett : -4% avec DBV (-3%) et Air France KLM (-2%)

Elior : -1,5% avec Accor, Infotel, NHOA