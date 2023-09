Mi-séance Paris : le CAC 40 reste sous pression

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 campe en territoire négatif ce midi (-0,75% à 7.130 points). Les craintes concernant la trajectoire des taux et l'évolution de la conjoncture en Chine sur fond de crise immobilière ont ravivé la semaine passée l'aversion pour les actifs risqués. La semaine qui s'ouvre sera d'ailleurs marquée par l'intervention de plusieurs banquiers centraux, dont Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, ce lundi à 15h, puis de Philippe Lane, chef économiste de la BCE, mardi.

A noter que S&P a abaissé lundi sa prévision de croissance économique de la Chine pour cette année, à 4,8% contre 5,2% précédemment, estimant que l'assouplissement budgétaire et monétaire reste limité...

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0630$. Le baril de Brent se négocie 93,55 $.

VALEURS EN HAUSSE

Ose monte de 8% avec Inventiva (+7%) et Infotel (+6%)

Ubisoft (+4%) : L'éditeur de jeux vidéo est dopé par une note d'Exane BNP Paribas qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur en visant 37 euros.

Bastide : +2,5% avec Innate (+2%) et Groupe ADP (+1,5%)

Valneva (+1%) a annoncé aujourd'hui la signature d'un nouveau contrat de $32 millions avec le Département américain de la défense (DoD) pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise IXIARO. Dans le cadre de ce nouveau contrat d'un an, le DoD achètera des vaccins IXIARO pour une valeur minimale de 32 millions de dollars et aura la possibilité d'acheter des doses supplémentaires au cours des douze prochains mois. Les livraisons débuteront immédiatement.

VALEURS EN BAISSE

Claranova : -10% suivi de Genomic et d'Adocia (-9%)

Synergie : -7% avec Verimatrix (-5%), S30 et BigBen,

Aperam (-5%) après son nouvel avertissement sur résultats ! Le spécialiste de l'acier inoxydable a averti que ses livraisons seront finalement stables au troisième trimestre, contre une légère hausse initialement prévue. " Deux événements imprévus sous la forme d'un arrêt plus long que prévu de Genk pour accueillir la construction du nouvel AOD, ainsi que les problèmes opérationnels de l'atelier de fusion de Chatelet ont causé une perte importante des expéditions au cours du trimestre", a précisé le management. L'EBITDA ajusté est désormais anticipé entre 15 et 20 ME, un montant très éloigné du consensus de 72 ME...

SMCP : -4% avec Genfit, McPhy,

Casino : -3% suivi de Xilam, Verallia, Elior

Kering recule de 2,5% avec LVMH, Hermès et Orpea

Valeo : -2% suivi de Pernod Ricard et de Dior