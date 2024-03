Mi-séance Paris : le CAC 40 reste indécis avant Powell

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 stagne toujours ce midi à 7.937 points, à l'image des dernières séances, non loin des 8.000 points et de ses récents records historiques.

La tendance devrait rester prudente alors que le marché attend surtout l'allocution du président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, qui doit s'exprimer devant le Congrès américain à partir de 16H, heure de Paris. Hier soir, Wall Street a de nouveau corrigé le tir après les records de fin de semaine dernière, le Nasdaq perdant même 1,65% à 15.939 pts avec Apple (-2,8%) et Tesla (-3,9%). Le pétrole stagne sur les 82,55$ le brent et le Bitcoin souffle après avoir atteint ses sommets hier à 66.555$.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

VALEURS EN HAUSSE

SCOR (+9%) a dégagé un résultat net de 162 ME au quatrième trimestre 2023 (179 ME en excluant l'impact de la variation à la juste valeur de l'option sur les actions propres), contribuant à un résultat net annuel record de 812 Millions d'euros en 2023, et propose un dividende courant de 1,8 euro par action. La valeur économique du Groupe mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17 de 9,2 MdsE au 31 décembre 2023, en hausse de +3% (+8,6% à hypothèses économiques constantes) par rapport au 31 décembre 2022. Cela correspond à une Valeur Économique par action de 51 euros vs 50 euros au 31 décembre 2022. Le Ratio de solvabilité estimé du Groupe ressortait à 209% au 31 décembre 2023. La proposition d'un dividende courant est donc de 1,8 euro par action au titre de l'exercice 2023. Le Rendement annualisé des capitaux propres (RoE) s'est inscrit à 15% (16,6% ajusté) au T4 2023. Pour l'année 2023, le RoE ressort à 18,1% (17,5% ajusté). Les Revenus d'assurance sont de 3,832 MdsE au T4 2023 (+3% par rapport au T4 2022). Le Ratio combiné P&C s'établit à 75,6% au T4 2023 (-22,8 pts par rapport au T4 2022). Le Résultat des activités d'assurance L&H7 s'inscrit à 64 ME au T4 2023. Le taux de rendement courant des investissements monte à 3,7% au T4 2023 (+0,6 pt par rapport au T4 2022).

Gensight : +7% suivi de BigBen, Innate et Vallourec (+5,5%)

FNAC Darty remonte de 4,5% avec Valeo (+3,5%) et X-Fab, suivi de Lectra, TechnipEnergies et Argan

Plastic Omnium : +2,5% avec Forvia, Antin, Orpea, Carmila et Air France KLM

Aramis : +2% suivi de Clariane, Icade, Legrand, Alstom, Imerys, Elior, CGG, Guerbet, Nacon

Renault : +1,5% avec Atos, MdM, Valneva

OVH : +1% suivi de Neoen, GL Events, Remy Cointreau

VALEURS EN BAISSE

Ekinops revient en arrière de 6% suivi de Dassault Aviation (-5%) qui a pourtant dévoilé des comptes 2023 supérieurs aux attentes du marché. Sur l'exercice clos, le groupe enregistre un résultat opérationnel ajusté de 349 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 4,8 MdsE. Le résultat net ajusté atteint le niveau record de 886 ME (811,5 ME de consensus), soit une marge nette de 18,5%. 13 Rafale et 26 Falcon ont été livrés en 2023, contre une prévision de 15 et 35, en raison de problèmes de 'supply chain' et de l'entrée en service décalée du Falcon 6X. La marge opérationnelle ajustée s'établit à 7,3% contre 8,3% en 2022, en baisse de 1,0 point, notamment par l'augmentation de 1,8 point du poids des dépenses de recherche et développement.

Les prises de commandes 2023 atteignent 8,253 milliards d'euros, contre 20,954 MdsE en 2022, et 8,88 MdsE de consensus. La part des prises de commandes à l'Export est de 64%.

"Le carnet de commandes du Groupe continue d'augmenter porté par le succès commercial du Rafale. Il s'établit au 31 décembre 2023 à 38,5 MdsE (295 avions - 141 Rafale Export, 70 Rafale France et 84 Falcon). Postérieurement à la clôture des comptes 2023, ce carnet s'est enrichi avec l'entrée en vigueur en janvier 2024 de la troisième tranche de 18 Rafale du contrat Indonésie. Ainsi, depuis le début du programme Rafale, ce sont au total 495 Rafale qui ont été commandés", souligne le groupe. Dassault Aviation anticipe un chiffre d'affaires 2024 en hausse par rapport à celui de 2023 (dont 35 Falcon et 20 Rafale). Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires la distribution, en 2024, d'un dividende de 3,37 euros par action correspondant à un montant de 266 ME, soit un payout de 30%.

BioMerieux perd 2% avec Teleperformance

Inventiva : -1,5% suivi de Thales, FDJ, Bonduelle, Publicis

Lhyfe : -1% avec Bic, Pernod Ricard et Vinci

Tikehau (stable) a annoncé un niveau record de collecte nette à 6,5 MdsE sur 2023, soit un montant supérieur de 37% à la moyenne 2017-22. Le groupe souligne la progression de 13% des encours de l'activité de gestion d'actifs sur 12 mois, qui atteint 42,8 MdsE au 31 décembre 2023, soit une croissance annuelle moyenne de 26% depuis 2016. De solides performances ont été réalisées au travers de cessions créatrices de valeur sur l'ensemble des classes d'actifs, avec en soutien une expansion et une reconnaissance de la franchise au niveau mondial, laquelle représente 54% de la collecte nette provenant d'investisseurs internationaux. Le groupe souligne par ailleurs la progression de 11% des encours générant des commissions de gestion et qui en génèreront à l'avenir, sécurisant ainsi des revenus additionnels à long-terme. Le Core Fee-Related Earnings (Core FRE) s'établit à 123 ME, soit une croissance de 13% sur 12 mois, représentant une marge de 39,4%. La contribution croissante des stratégies de Tikehau Capital aux revenus réalisés du portefeuille d'investissements est aussi à noter pour un résultat net de 177 ME (part du Groupe) en 2023, dont 105 ME au second semestre 2023 (soit une croissance de 144% comparé au second semestre 2022). La proposition de dividende est de 0,75 euro par action, en hausse de 7% par rapport à 2022.