Mi-séance Paris : le CAC 40 reprend 1%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 se hisse au-dessus des 6.300 points à la faveur d'un gain de 1% ce midi à 6.335 points. L'annonce par la Banque populaire de Chine d'une baisse de 15 points de base de l'un de ses principaux taux directeurs la nuit dernière, une nouvelle mesure de relance de la deuxième économie mondiale, a été globalement accueillie favorablement par les marchés.

Il s'agit de la plus forte réduction de taux en Chine depuis la refonte du système de taux d'intérêt de la banque centrale en 2019, preuve que les autorités chinoises comptent prendre à bras le corps le sujet du soutien à la croissance...

La nouvelle prend le dessus sur les inquiétudes liées à l'inflation mondiale, au resserrement des politiques monétaires aux Etats-Unis comme en Europe et au risque de récession aux Etats-Unis qui ont dominé le sentiment de marché ces derniers jours...

La parité euro / dollar atteint 1,0585$ ce midi. Le baril de Brent se négocie 112$.

VALEURS EN HAUSSE

Claranova : remonte de 9%, suivi de Vallourec qui reprend 8% et Valneva qui prend encore 6%.

Valeo reprend 5% dans le secteur automobile avec Faurecia, Renault, Plastic Omnium et Stellantis (+4%)

BioMerieux : +4% avec Atos, Veolia

Air France KLM : +3%. Suite à l'annonce, lors de la présentation des résultats annuels 2021, de la deuxième étape des mesures de renforcement de ses fonds propres, Air France-KLM a annoncé aujourd'hui être entré en discussions exclusives avec Apollo Global Management concernant l'injection de 500 millions d'euros de capital dans une filiale opérationnelle d'Air France, propriétaire d'un parc de moteurs de rechange d'Air France dédiés à son activité d'ingénierie et de maintenance. Le produit de la transaction permettrait à Air France-KLM et Air France de rembourser partiellement les obligations perpétuelles de l'État français, conformément à "l'Encadrement Temporaire des mesures d'aides d'État" de la Commission européenne "visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de l'épidémie de Covid-19", et faciliterait également le financement de l'acquisition future de moteurs de rechange nécessaires au renouvellement en cours de la flotte d'avions d'Air France.

La structure n'entraînera aucun changement sur le plan opérationnel et social. Par conséquent, il n'y aura pas de changement dans la manière d'utiliser les moteurs de rechange, ni d'impact sur les contrats d'employés d'Air France ou d'Air France-KLM.

Ce capital serait comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS, ce qui renforcerait le bilan d'Air France-KLM et d'Air France.

Derichebourg remonte de 3% avec Tikehau, Gensight, Mersen, Michelin

EDF (+2,5%) a annoncé avoir finalisé la révision du calendrier et du coût la construction des deux réacteurs nucléaires de Hinkley Point C, en Grande-Bretagne. Dans un communiqué, le groupe a indiqué que le démarrage de la production d'électricité de l'unité 1 était désormais prévu en juin 2027, alors que le risque de report de la livraison des deux unités est estimé à 15 mois en supposant l'absence de nouvelle vague pandémique et d'effet additionnel de la guerre en Ukraine.

Spie : +2% avec TechnipEnergies, Engie, Nexans, AXA, SG, Vicat, Euronext, Manitou, FDJ

Orange (+1%) : l'Assemblée générale qui s'est tenue jeudi sous la présidence de Stéphane Richard, a voté en faveur de la nomination comme administrateurs indépendants de Jacques Aschenbroich et de Valérie Beaulieu-James pour une période de quatre ans. Le Conseil d'administration d'Orange, qui s'est réuni à la suite, a élu Jacques Aschenbroich Président non-exécutif du Conseil d'administration du Groupe. Il a confirmé Christel Heydemann comme Directrice générale et Ramon Fernandez comme Directeur général délégué.

VALEURS EN BAISSE

Rallye (-4%) plus forte baisse sur le SRD avec Nanobiotix, Showroomprivé.

Hermes : -2,5% avec Carrefour

Altamir : -1,5% avec LVMH, MdM, Coface, Neurones et Dior