Mi-séance Paris : le CAC 40 remonte encore, l'inflation se calme en Europe

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 qui a mis un terme hier à 5 séances de baisse consécutives reprend encore 0,9% ce midi à 7.180 points. Les chiffres moins solides que prévu du PIB américain pour le deuxième trimestre ont constitué une relative bonne nouvelle pour les marchés, puisqu'ils laissent un peu plus de marge de manoeuvre à la Fed. Ce matin les données de l'inflation en zone euro ont confirmé un relatif apaisement... Bonne nouvelle aussi du côté de l'inflation en France : Selon les données provisoires de l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 4,9% sur la période (+5,1% de consensus), comme le mois précédent. Le ralentissement sur un an des prix de l'alimentation, des services et des produits manufacturés serait en effet contrebalancé par l'accélération des prix de l'énergie, du fait du rebond de ceux des produits pétroliers. Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient de 0,5%, après +1,0% en août.

Outre-Atlantique, l'inflation PCE, l'indicateur sur lequel s'appuie la Réserve fédérale pour suivre la dynamique des prix, sera aussi à surveiller à 14H30... L'euro remonte ce midi à 1,0620/$. Le pétrole revient sur les 96$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea remonte de 12% suivi de Trigano (+9%) après des comptes de bonne facture

Adocia remonte de 8% avec Inventiva (+7%)

Virbac (+6%) Le chiffre d'affaires de s'est établi à 610,5 millions d'euros contre 616,4 millions en 2022, soit une évolution globale de -1%. Hors effets de change, le chiffre d'affaires reste stable à +0,4%, favorablement impacté par les augmentations de prix (effet estimé autour de +5%) qui compensent la baisse des volumes déjà constatée et qui reflète la tendance du marché de la santé animale observée depuis près de douze mois. Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions s'élève à 109,9 millions, en retrait par rapport au premier semestre 2022 (117,4 millions), soit une baisse d'un point du ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui s'établit à 18%. Après retraitement de l'impact de change défavorable, ce même ratio s'établit à 18,4% soit une légère érosion de -0,6 point en comparaison avec 2022.

P&V : +5% suivi de BioMerieux conseillé par plusieurs brokers, OVH et Clariane

Guerbet : +4% avec Waga et Sopra

Ubisoft : +3% avec SoiTe, Atos, Teleperformance, Dior et Nexans

JC Decaux : +2,5% suivi de Casino, IPSOS

Fnac Darty (+2,5%) a annoncé finaliser l'acquisition de MediaMarkt au Portugal, conformément aux termes communiqués le 20 avril 2023, pour réalisation le 30 septembre 2023. MediaMarkt Portugal est un distributeur de produits électroniques de renom qui opère 10 magasins ainsi qu'une boutique en ligne, et emploie environ 450 personnes dans l'ensemble du pays. Il propose une gamme très étendue d'appareils électroménagers et de produits techniques, avec un large éventail de références et une offre de services reconnue. Au cours de l'exercice 2021-2022, MediaMarkt Portugal a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros.

Rémy Cointreau (+2%) a annoncé la finalisation aujourd'hui d'un placement privé obligataire non coté et non noté d'un montant total de 380 millions d'euros avec des maturités de 7, 10 et 12 ans (soit une maturité moyenne de 10 ans) assorties d'un coupon moyen pondéré de 5,58%. Les obligations ont été souscrites par une sélection d'investisseurs institutionnels internationaux, confirmant la confiance du marché dans le modèle d'entreprise de Rémy Cointreau et dans la qualité de son profil de crédit. Rémy Cointreau est noté Baa3, perspective stable par Moody's.

VALEURS EN BAISSE

Xilam s'effondre de 19% au lendemain de l'annonce d'une nette dégradation de sa rentabilité au premier semestre. Oddo BHF retient un FCF solide malgré une rentabilité sous pression, qui devrait le rester en 2024. Le broker abaisse sa cible de 37 à 25 euros afin de refléter la baisse de ses prévisions à CT (EPS -50% 2023 et 2024) ainsi qu'une hausse de la prime de risque. Dans un contexte peu évident pour les plateformes de streaming (premiers clients de Xilam à travers Netflix et Disney+ notamment) qui tend à peser sur la demande de nouveaux contenus d'animation, le push vers le segment de l'animation ado-adulte, en croissance, semble pertinent. Ceci devrait continuer de peser sur les marges à court terme même si la génération de FCF sera préservée (elle était historiquement négative chez Xilam). Xilam conserve un profil de croissance avec des cycles longs et une visibilité sur l'activité (CA : CAGR 2023-26 +12,5% estimé). L'analyste reste à 'surperformer' sur le titre dans une optique de moyen terme.

Le groupe annonce une rentabilité très entamée par l'évolution du mix et l'augmentation des frais fixes et son incidence comptable, affirme de son côté TP ICAP Midcap ('achat'). Le courtier ajuste ses estimations 2023-2026 à nouveau, intégrant une MopC nettement moins soutenue en 2023 et 2024 avant une normalisation à compter de 2025 sur un modèle plus équilibré de nouvelles productions (50/50) et une stabilisation des frais fixes... L'objectif est coupé de 34,5 à 24,5 euros.

Lacroix (-11%) : Le résultat opérationnel courant s'établit à 8,8 ME sur la période, représentant 2,3% du chiffre d'affaires, soit une quasi-stabilité du taux de marge (2,4% au 1er semestre 2022). De son côté, le résultat opérationnel progresse de +11,2%, à 8,1 ME. Le résultat net de l'ensemble consolidé (+29,2%, à 4,6 ME) intègre un solde fiscal positif (+0,2 ME), provenant de l'activation d'impôts différés. La hausse des intérêts minoritaires soutient le résultat net part du Groupe, qui ressort à l'issue du 1er semestre à 5,6 ME (3,9 ME un an plus tôt), soit une forte hausse de 44,1%.

Guillemot recule de 2% après ses comptes

Technip Energies : -1% avec le pétrole et TotalEnergies, suivi de Vallourec

Renault : -0,5% en compagnie de Manitou, AXA et Forvia.