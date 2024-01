Mi-séance Paris : le CAC 40 recule légèrement, dans le calme

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 évolue sous son niveau de clôture de vendredi ce lundi midi, en repli de 0,3% à 7.445 points. L'indice parisien restait sur une belle séance vendredi (+1,05%), après les commentaires encourageants de la gouverneure de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et dans la foulée de la publication d'un indice des prix à la production aux Etats-Unis moins élevé que prévu... La séance devrait rester calme ce lundi en raison de la fermeture de Wall Street pour la journée de Matin Luther King aux Etats-Unis.

On suivra cette semaine, mercredi, l'annonce des prix mensuels à la consommation en zone euro et celle des ventes au détail aux Etats-Unis, qui donneront de nouvelles indications sur la normalisation de l'inflation.

La séance à Paris est marquée par la nouvelle baisse d'Atos, après les dernières annonces matinales. Le groupe, qui a fait part de plusieurs changements au sein de son Conseil d'administration, dont la nomination de Paul Saleh au poste de Directeur Général, a également lancé un petit avertissement sur son flux de trésorerie disponible...

La parité euro / dollar atteint 1,0955$. Le baril de Brent se négocie 78$.

VALEURS EN HAUSSE

Waga monte de 4% avec Believe et S30

Séché : +2,5% suivi de Antin, Cegedim

Orange : +2% en compagnie de M&P et de Catana

Sodexo : +1,5% avec Tikehau, Capgemini et Danone avec Unibail et Accor

VALEURS EN BAISSE

Atos (-12%) : le projet de cession de la branche infogérance du groupe, Tech Foundations, à l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky serait compromis selon 'Les Echos' qui rapporte qu'une réunion "de la dernière chance" entre les deux parties est prévue "dans quelques jours", mais que la probabilité de parvenir à un accord est jugé "très faible". En outre, le groupe annonce aujourd'hui, suite à la recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, la nomination de Paul Saleh au poste de Directeur Général du Groupe par le conseil d'administration, en remplacement d'Yves Bernaert qui quitte le Groupe après une intense période de transformation dont le conseil lui est reconnaissant. La prise de fonction de Paul Saleh prend effet dès aujourd'hui. Jacques-François de Prest rejoint Atos en tant que Directeur Financier du Groupe à compter du 29 janvier 2024.

Casino recule de 7% avec Ose

Carmat (-6%) : Pour 2024, la société a pour objectifs clés : l'atteinte d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 à 20 ME ; une cinquantaine d'hôpitaux formés pour des implantations commerciales en fin d'année ; la réalisation d'une trentaine d'implantations dans le cadre de l'étude EFICAS en France ; une réduction de sa consommation de trésorerie (exploitation et investissements) de l'ordre de 20% par rapport à 2023. Par ailleurs, la société maintient son objectif de soumission à la FDA d'ici fin 2026, de son dossier visant l'obtention de la "PMA", ce qui lui permettrait de démarrer la commercialisation d'Aeson aux Etats-Unis en 2027. Elle confirme également son objectif d'atteinte de son seuil de rentabilité en 2027. Sur la seule base de ses ressources financières certaines, CARMAT dispose actuellement d'un horizon financier à fin janvier 2024. La société estime, selon son business-plan actuel, qu'il lui faudra sécuriser environ 50 ME pour assurer son financement courant sur les 12 prochains mois. A ce titre, Carmat prévoit de lancer très prochainement une augmentation de capital qui devrait lui permettre d'étendre son horizon financier au-delà de fin janvier 2024. Les modalités de cette opération seront détaillées dans un communiqué dédié...

Dassault Aviation (-6%) : Au 31 décembre 2023, le carnet de commandes incluait : 211 Rafale (141 Export, 70 France) contre 164 Rafale au 31 décembre 2022, 84 Falcon contre 87 Falcon au 31 décembre 2022. 18 Rafale Indonésie supplémentaires sont entrés en vigueur le 8 janvier 2024 et ne sont pas compris dans les 211 Rafale en carnet de commandes au 31 décembre 2023.

Vantiva : -5% suivi de FNAC Darty, SoiTec

Worldline : -3,5% avec Memscap, P&V

CGG : -2,5% suivi de Eramet, L'Oreal, Aramis

MdM : -1,5% suivi de Vetoquinol, Imerys

Remy Cointreau : -1% avec Stellantis

Saint-Gobain (-0,3%) a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Glass Service, acteur de référence sur les solutions digitales pour les fours verriers, notamment dans le domaine des systèmes de contrôle avancé et de modélisation, permettant à ses clients de réduire leur consommation d'énergie. La finalisation de la transaction est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence et devrait intervenir d'ici la fin du premier semestre 2024. Cette acquisition complète la gamme de services digitaux proposée par Saint-Gobain en matière de prédiction, de diagnostic et d'exploitation des données pour aider ses clients à améliorer leur efficacité énergétique et optimiser l'empreinte carbone de leurs produits et procédé.