Mi-séance Paris : le CAC 40 rechute lourdement sous les 6.000 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Au-dessus des 6.000 points à l'ouverture, le CAC 40 n'aura tenu qu'une quinzaine de minutes avant de fléchir et de repasser sous ce niveau symbolique. A midi, il accuse désormais une baisse de 2,3% à 5.890 points. Les investisseurs qui attendaient hier les éléments de la réunion d'urgence de la BCE puis ceux de la Fed, après la clôture parisienne, disposent désormais de ces données, initialement bien accueillies par Wall Street et le Nasdaq qui rechutent cependant déjà en pré-séance ce jeudi... La Réserve fédérale américaine a relevé mercredi son principal taux directeur de trois quarts de point (75 points de base) pour le porter entre 1,50% et 1,75%, le premier geste d'une telle ampleur depuis 28 ans, en 1994 ! La banque centrale américaine a signalé son intention de continuer à relever ce taux des "fed funds" jusqu'à 3,4% fin 2022, puis vers 3,8% fin 2023, afin de juguler une inflation qu'elle a longtemps sous-estimée.

ECO ET DEVISES

Les membres du FOMC ont nettement relevé leur prévision médiane pour le taux des "fed funds", à 3,4% pour la fin de l'année, contre 1,9% prévu lors des dernières projections faites en mars. Le FOMC voit ensuite les taux monter encore pour atteindre 3,8% fin 2023 (contre 2,8% prévu en mars) avant de revenir à 3,4% en 2024 (2,8% prévu en mars).

Le président de l'institution, Jerome Powell, a ajouté que le comité de politique monétaire devrait "très probablement" choisir entre une hausse d'un demi-point ou de trois quarts de point lors de la réunion de juillet, tout en soulignant qu'il ne s'attendait à ce que des hausses de 75 points de base deviennent "habituelles".

A SURVEILLER

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,04$ ce midi. Le baril de Brent reflux à 117$. L'once d'or se traite 1.820$.

VALEURS EN HAUSSE

Euronext remonte de 3% avec Edenred, Euroapi (+2,5%)

SES : +1% avec TFF, Prodways

Thermador : +0,5% avec Vivendi, ADP et Carmila

VALEURS EN BAISSE

Navya : -13% suivi de Engie (-8%) qui observe une baisse des approvisionnement de gaz russe.

Ramsay : -7% avec Arkema et Aures

Wendel : -6% sur les mouvements attendus à la tête du groupe

SergeFerrari : -5% avec Inventiva, Saint-Gobain, Air France KLM et Soitec

Atos : -4,5% avec Stellantis, Scor

Veolia (-4%) : préparerait une offre de rachat de son ancienne activité de gestion des déchets au Royaume-Uni si l'autorité britannique de régulation de la concurrence bloque le rachat de cette unité par Veolia, rapporte le 'Financial Times' qui cite deux sources au fait du dossier. Suez dispose d'un droit de préemption sur l'activité de gestion des déchets au Royaume-Uni si celle-ci devait être vendue à un prix fixé par Veolia... L'entreprise serait désireuse de reprendre cette activité, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de plusieurs centaines de millions de livres, poursuit le FT.

Casino (-4%) envisage de simplifier et accroître la lisibilité de son organisation juridique en France en plaçant l'ensemble de ses filiales de distribution alimentaire -principalement Franprix, Monoprix, Distribution Casino France, Easydis et AMC- sous une société holding commune détenue à 100% par Casino, Guichard-Perrachon.

Eramet : -4% avec Renault, STM, Verallia, Plastic Omnium

Ipsn : -3,5% avec Vilmorin et Vallourec avec CGG

Rexel (-3%) organise ce jeudi, à partir de 13h00 CEST, un "Capital Markets Day" depuis Zürich, siège de ses activités en Suisse. Lors de cet événement, Rexel présentera sa nouvelle feuille de route à moyen terme et dévoilera ses objectifs financiers 2022 révisés, ainsi que ses ambitions pour la période 2022-2025. Rexel réhausse ses objectifs ainsi pour l'année, après un début d'année meilleur qu'attendu dans toutes les géographies et une inflation plus forte, dans un environnement qui reste incertain : croissance des ventes à jours constants entre 7% et 9% (contre 4% à 6% précédemment) ; Marge d'EBITA ajusté d'environ 6,7% dont 50 bps d'impacts positifs non-récurrents liés à l'inflation (contre supérieure à 6% précédemment) ; conversion de free cash-flow supérieure à 60%. Pour 2022-2025 : croissance des ventes à jours constants entre c. 4% et 7% (Taux de Croissance Annuel Composé) -Marge d'EBITA ajusté comprise entre 6,5% et 7% en 2025. Une allocation de capital équilibrée avec : un ratio d'investissement / chiffre d'affaires d'environ 0,9% sur la période. Une distribution annuelle aux actionnaires d'au moins 40% du Résultat Net Récurrent. Des acquisitions ciblées pouvant apporter un chiffre d'affaires additionnel jusqu'à 2 MdsE sur la période. Un programme de rachat d'actions d'environ 400 ME sur la période.

Dassault Systèmes (-2,5%) organise ce jour son 'Capital Markets Day' à son siège social. Au cours de cette journée dédiée aux analystes financiers et aux actionnaires, la direction générale de Dassault Systèmes présentera l'activité, la stratégie et les perspectives du Groupe. "Celui-ci est bien placé pour atteindre son objectif de BNPA non-IFRS 2024 et bénéficie d'importantes opportunités de croissance durable" selon la direction.