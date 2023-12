Mi-séance Paris : le CAC 40 pulvérise son record historique !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Nouvelle dimension pour le CAC40 qui évolue au-dessus des 7.600 points depuis l'ouverture, une première pour l'indice de la bourse de Paris. Le précédent record historique de 7.582 points a ainsi été pulvérisé ce matin, le CAC40 grimpant jusqu'à 7.654 points. Un CAC40 qui gagne encore 1,4% en fin de matinée à 7.635 points.

Wall Street a donné l'exemple hier avec un nouveau sommet du Dow Jones à plus de 37.000 points. Les marchés américains ont salué hier les annonces de la Fed, qui table sur trois baisses de taux l'an prochain, et les commentaires bien plus souples de Jerome Powell. Les opérateurs estiment désormais le pic de taux atteint, alors que l'inflation semble sous contrôle à en croire les derniers chiffres des prix à la consommation et à l'inflation, et qu'un atterrissage économique en douceur paraît en outre envisageable outre-Atlantique...

Attention quand même aux réunions de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne ce jeudi. Il faudra faire aussi bien que la Fed hier, qui a trouvé les mots justes pour convaincre les investisseurs ! Sur les marchés obligataires, la détente est en tout cas très forte avec un rendement des OAT 10 ans en forte baisse autour de 2,6%.

VALEURS EN HAUSSE

* La nette détente des taux obligataires après les annonces de la Fed hier soir profite à pas mal de sociétés ce matin. Mais ce sont les foncières qui se distinguent particulièrement à l'image d'Unibail qui bondit de près de 6%, d'Icade qui grimpe de près de 7% ou encore de Klepierre qui gagne 4,5%. Plus globalement, le Stoxx 600 immobilier s'adjuge plus de 6%, au plus haut depuis février. La Fed a, comme prévu, maintenu hier soir ses taux entre 5,25% et 5,50% pour la troisième fois consécutive, tandis que son président Jerome Powell a indiqué que le taux directeur "se rapprochait sinon avait déjà atteint son pic". Les responsables de la Fed "ne pensent pas qu'il sera approprié de relever davantage les taux", mais ils "ne veulent pas non plus écarter cette possibilité"... "La question de quand il sera approprié de baisser les taux commence à se poser", a ajouté Powell, alimentant ainsi les espoirs de fin du cycle de durcissement.

* Vivendi flambe de 8% à 9,68 euros. Alors qu'un grand nombre d'observateurs tablaient sur un rachat du groupe de médias et de divertissement par Bolloré, Vivendi a surpris hier soir en annonçant étudier un projet de scission de la société en plusieurs entités qui seraient chacune cotée en Bourse. Un projet destiné à " libérer pleinement le potentiel de développement de l'ensemble de ses activités ". Concrètement, Canal+ et Havas pourraient retrouver le chemin de la bourse et une société d'investissement détenant des participations financières cotées et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement serait créée.

* SEB (+2,4% à 111,7 euros) organise aujourd'hui à Paris une journée investisseurs destinée à la communauté financière. Thierry de La Tour d'Artaise, Président du Conseil d'Administration, ouvrira l'événement, accompagné de Stanislas de Gramont, Directeur général, qui présentera à la fois la puissance du modèle de croissance et la vision stratégique du Groupe dans ses deux activités, Grand Public et Professionnel.

* Atos (+5% à 6,62 euros) : Onepoint a franchi à la hausse, le 8 décembre, le seuil de 10% du capital d'Atos. Onepoint détient à ce jour 11,4% du capital et des droits de vote d'Atos. Onepoint explique être engagé à développer les complémentarités des deux groupes dans les domaines du cloud, de l'intelligence artificielle, et de la décarbonation. Dans cette perspective, un accord de coopération avec Atos a été signé le 7 décembre.

* L'Oréal et Hermès évoluent sur de nouveaux sommets boursiers, autour de 450 euros pour le groupe de cosmétiques et de 2.050 euros pour le groupe de luxe.

* Nouveau sommet aussi pour Airbus à presque 144 euros (+0,7%) après un très beau contrat pour Airbus Helicopters. La Bundeswehr allemande a signé un contrat pour l'achat d'un maximum de 82 hélicoptères multirôles H145M (62 commandes fermes plus 20 options). Il s'agit de la plus grosse commande jamais passée pour le H145M et par conséquent la plus importante pour le système de gestion d'armes HForce. Le contrat comprend également sept années de support et de services, garantissant une mise en service optimale. L'armée allemande recevra cinquante-sept hélicoptères, tandis que les forces spéciales de la Luftwaffe en recevront cinq.

VALEURS EN BAISSE

* Deux baisses significatives seulement parmi les valeurs du CAC40.

* Air Liquide rend 1,6% à 176,2 euros après un nouveau sommet historique hier.

* Thales cède 2,4% à 135,4 euros.