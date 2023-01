Mi-séance Paris : le CAC 40 prolonge sa hausse d'hier !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En légère baisse à l'ouverture ce matin, le CAC 40 a repris rapidement le chemin de la hausse et s'octroie de nouveau 1,16% à 6.671 points ce midi, après un gain de 1,87% hier. Un début d'année boursière particulièrement favorable donc, mais qui se réalise dans un marché toujours très calme en attendant la réouverture de Wall Street cet après-midi après un long week-end de trois jours outre-Atlantique.

Les prochains rendez-vous pour les investisseurs sont connus, avec le compte rendu de la réunion de décembre de la Réserve fédérale qui sera publié mercredi et pourrait fournir des indications précieuses sur l'orientation des taux en 2023. Cet après-midi, la première estimation de l'inflation en Allemagne sera aussi surveillée de près à 14h00. En attendant, l'inflation dans 6 importants Länder allemands a reflué en décembre pour un deuxième mois consécutif, montrent les statistiques publiées ce midi, suggérant que la hausse des prix au niveau national pourrait également avoir ralenti grâce notamment aux aides du gouvernement... Dans le Land le plus peuplé d'Allemagne, la Rhénanie du Nord-Westphalie, l'inflation est ressortie en hausse à 8,7% sur un an, contre +10,4 en novembre. Le taux d'inflation a atteint 9,2% en Bavière, 8,1% pour la Hesse, 9,1% dans le Brandebourg, 8,7% en Saxe et 8,5% dans le Bade-Wurtemberg, traduisant là aussi un ralentissement.

La Bundesbank s'attend à une baisse du taux d'inflation en décembre, avait déclaré le mois dernier son président Joachim Nagel, en ajoutant qu'il resterait autour de 7% en 2023 avant de reculer de manière significative en 2024...

Dans l'actualité économique du jour ce matin, les résultats des enquêtes chinoises auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier ont montré une nouvelle dégradation de l'activité avec l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur les chaînes de production, l'indice PMI Caixin-Markit ayant reculé à 49 et le PMI officiel à 47.

A suivre aussi aux Etats-Unis ce mardi, l'indice Markit PMI américain manufacturier final à 15h45 et les dépenses de construction à 16h00.

La parité euro / dollar recule en attendant à 1,054$ ce midi et le baril de Brent se négocie de retour sous les 85$.

VALEURS EN HAUSSE

Gensight (+8%) prend la tête des plus fortes hausses sur le SRD suivi de Cegedim (+4,7%).

Transgene : +4,6% avec Valneva (+3,5%) et Rallye (+3,4%)

Faurecia remonte encore de 3% suivi de Air France-KLM et de STM

Atos grimpe encore de 1,3% après son envolée spéculative de 20% hier. Manitou prend 2,5% avec Lectra, Worldline, Crédit Agricole, Eurazeo

VALEURS EN BAISSE

GTT (-3,4%) annonce qu'il arrête ses activités en Russie. Comme déjà précisé à l'occasion de plusieurs communiqués diffusés en 2022, GTT est engagé en Russie dans la conception des cuves de 15 méthaniers brise-glace en cours de construction par le chantier naval Zvezda Shipbuilding Complex (Zvezda), ainsi que dans la conception des cuves de trois réservoirs sous-marins pour la société Saren. Au 1er octobre 2022, un chiffre d'affaires de 74 ME restait à reconnaître au titre des méthaniers brise-glace d'ici 2025 et de 12 ME au titre des cuves de réservoirs sous-marins d'ici 2027, soit une exposition représentant, au total, moins de 6% du carnet de commandes.

Orpea (-4,4%) annonce les derniers tirages, à hauteur de 205 millions d'euros, au titre de l'accord de financement de 3,2 milliards d'euros conclu avec ses principaux partenaires bancaires en juin 2022. Ainsi, deux nouveaux tirages ont été effectués par Orpéa, fin décembre 2022.

Soitec : -2% avec LFE, Vallourec

Neurones : -1,4% avec Eramet, CGG, Korian

Thales : -1,6%. Jefferies est repassé d'acheter à 'conserver' sur Thales avec un cours cible de 135 euros et est toujours à l'achat sur Airbus (+1%) avec un objectif ajusté de 132 à 135 euros.

Bic (-0,4%), avec Mersen et TotalEnergies