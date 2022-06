Mi-séance Paris : le CAC 40 proche de l'équilibre sous les 5.900 pts

(Boursier.com) — Le CAC 40, indice phare parisien, évolue proche de l'équilibre à la mi-journée ce lundi, alors que Wall Street restera fermé ce jour. Le CAC grappille 0,11% à 5.889 pts. Footsie et Dax affichent de légères progressions. Les opérateurs demeurent fébriles, craignant toujours que le durcissement accéléré des politiques monétaires dans un contexte d'inflation très élevée ne provoque une récession. Le baril de Brent de la mer du Nord reste stable sur les 113$. L'once d'or évolue peu à 1.842$. L'euro gagne 0,3% face au dollar. Le Bitcoin se redresse sur les 20.600$ après sa grosse faiblesse du week-end.

Les discussions se poursuivent donc autour des risques de récession dans un contexte d'inquiétudes concernant un cycle de resserrement mondial plus agressif, dirigé par la Fed. Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a déclaré qu'il soutiendrait une autre hausse de 75 points de base en juillet si les données ressortaient conformes à ses anticipations. Mester examine les données mensuelles à la recherche de signes de modération de la demande et s'attend à ce que le retour à une inflation de 2% prenne quelques années. Neel Kashkari, patron de la Fed de Minneapolis, a déclaré qu'il pourrait lui aussi soutenir une autre hausse de taux de 75 points de base, mais qu'il se méfiait également d'une trop grande anticipation. Les inquiétudes liées à la récession augmentent, avec les craintes d'une "erreur politique".

Olli Rehn, de la BCE, est le dernier responsable à s'être engagé à contenir la fragmentation du marché obligataire... Les élections législatives françaises, qui ont vu Emmanuel Macron perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, n'ont pas vraiment d'impact sur les marchés ce jour. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, pourrait en revanche faire bouger les marchés en Europe à l'occasion de son audition au Parlement européen cet après-midi.

Les données macroéconomiques européennes sont limitées. L'indice allemand des prix à la production du mois de mai, hors ajustements saisonniers, a augmenté plus que prévu (+1,6% par rapport au mois antérieur et +33,6% sur un an). Les dernières données sur les prix des logements au Royaume-Uni de Rightmove ont montré un ralentissement des prix. Les critiques fusent par ailleurs, selon lesquelles la taxe britannique sur les bénéfices exceptionnels sur le secteur pétrolier et gazier saperait les investissements. Une grande semaine de grèves est prévue pour le réseau ferroviaire cette semaine au Royaume-Uni. La presse rapporte enfin que l'Allemagne pourrait devoir rationner l'utilisation du gaz après que la Russie a réduit l'approvisionnement la semaine dernière.

Les marchés boursiers américains seront fermés ce lundi pour observer 'Juneteenth', pour la première fois de l'histoire. Ainsi, La bourse de New York (NYSE) et le Nasdaq seront fermés ce lundi 20 juin, en observation du nouveau jour férié fédéral, s'ajoutant à la liste des jours fériés du marché qui comprend également le jour de Thanksgiving et le jour de Noël, la journée de Martin Luther King, Jr, l'anniversaire de Washington, le Memorial Day (...).

Dans l'actualité économique cette semaine à Wall Street, les opérateurs suivront demain mardi l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, les reventes de logements existants, ainsi que l'intervention de Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond. Barkin interviendra aussi mercredi, comme Patrick Harker et Charles Evans de la Fed, mais c'est surtout Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine qui retiendra toute l'attention. Powell livrera son témoignage semi-annuel de politique monétaire devant les législateurs du Sénat. Rappelons que la Fed a procédé à une hausse de taux de 75 points de base la semaine dernière, portant son taux des fonds fédéraux entre 1,5 et 1,75% afin de contrer l'inflation. Les responsables de la Fed ont également établi une trajectoire agressive d'augmentations de taux pour le reste de l'année. De nouvelles projections économiques publiées après la réunion de deux jours de l'agence la semaine dernière ont montré que les décideurs s'attendaient à ce que les taux d'intérêt atteignent 3,4% d'ici la fin de 2022, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis 2008.

Tout comme le président Joe Biden, la Secrétaire au Trésor et ex-patronne de la Fed, Janet Yellen, estime que la récession n'est pas inévitable, mais que l'inflation est trop élevée. Dans une interview accordée à ABC, la Secrétaire au Trésor a discuté de la croissance et de l'inflation, faisant remarquer que la récession n'était donc "pas du tout inévitable", alors que la Fed prend des mesures de plus en plus agressives et vient de relever ses taux de 75 points de base, du jamais vu depuis 1994. Elle s'attend à ce que la croissance américaine ralentisse dans une transition naturelle vers une croissance régulière et stable, et pense que Jerome Powell, actuel leader de la Fed, peut atteindre son objectif de réduire l'inflation tout en maintenant un marché du travail solide.

Cette inflation est "inacceptablement élevée", juge Yellen, qui note que la priorité absolue du président Biden est de la faire baisser. Elle constate que "les impacts des prix de l'énergie représentent en réalité la moitié de l'inflation". Elle évoque par ailleurs les efforts de l'administration Biden pour endiguer les nouvelles hausses des prix du pétrole. Interrogée sur les appels au Congrès pour des exonérations de la taxe sur l'essence, elle répond que Biden veut alléger le fardeau des ménages et que c'est en effet une idée "à considérer". Elle déclare également que l'administration envisage de lever certains tarifs de l'ère Donald Trump sur les produits chinois.

Valeurs en hausse

Valneva bondit de 17% à 9,3 euros environ après le renforcement de son partenariat avec Pfizer. Via une augmentation de capital réservée (au prix de 9,49 euros par action), le géant pharmaceutique américain va acquérir 8,1% de Valneva pour un montant total de 90,5 millions d'euros. Valneva utilisera le produit de cette levée de fonds afin de financer sa contribution à la phase 3 de VLA 15 dans la maladie de Lyme qui devrait commencer au troisième trimestre 2022. Les deux groupes ont également mis à jour les termes de leur accord de collaboration et de licence pour le VLA15, Valneva finançant désormais 40% des coûts la phase 3, contre 30% précédemment. Pfizer versera à Valneva des redevances croissantes allant de 14% à 22%, contre 19% dans l'accord initial, qui s'ajouteront à des paiements d'étape pouvant atteindre 100 millions de dollars (95 millions d'euros).

DBV Technologies rebondit de 9,3% à plus de 4,4 euros. Le groupe avait annoncé ce mois un financement par placement privé d'actions (PIPE) d'un montant total de 194 millions de dollars américains (correspondant à 181 ME) provenant de la vente de 32.855.669 actions ordinaires, ainsi que de 28.276.331 bons de souscription préfinancés (pre-funded warrants). Les actions ordinaires seront souscrites par les investisseurs à un prix par action ordinaire de 3 euros (correspondant à 3,22 dollars américains), et les bons de souscription préfinancés seront souscrits à un prix préfinancé de 2,90 euros (correspondant à 3,11 dollars) par bon de souscription préfinancé, correspondant au prix par action des actions ordinaires déduction faite du prix d'exercice de 0,10 euro par bon de souscription préfinancé.

Crossject bondit de 86% ! Les marchés saluent l'accord conclu par le groupe avec la BARDA américaine (Biomedical Advanced Research and Development Authority). La BARDA a passé ainsi une commande ferme de 60 millions de dollars à Crossject pour une première livraison de Zeneo Midazolam pour le Stock Stratégique National des États-Unis, dès l'obtention de l'autorisation de la FDA. La BARDA finance également la poursuite du développement et des activités réglementaires pour Zeneo Midazolam aux Etats-Unis, jusqu'à l'obtention de l'autorisation de la FDA pour Zeneo Midazolam 10mg et pour une nouvelle dose pédiatrique. La BARDA dispose d'une option d'achat d'auto-injecteurs Zeneo Midazolam supplémentaires auprès de Crossject à hauteur de 59 millions de dollars. La valeur totale du contrat - si toutes les options sont exercées - s'établirait à 155 millions de dollars.

Renault se distingue en hausse de 6,6%, en tête de CAC. Le titre du constructeur automobile est dopé par une note de Jefferies qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur tout en portant sa cible de 22 à 40 euros. Le broker explique que le groupe propose une combinaison d'initiatives stratégiques, de libération de capital, d'une valeur 'de base' proche de zéro, d'une hausse des bénéfices axée sur les coûts et d'un effet de levier sur les capitaux propres.

Interparfums prend 3,2%. Le flux acheteur sur la valeur est à relier à une note d'Oddo BHF qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation malgré une cible abaissée de 60 à 56 euros. À la suite d'un road show à Londres, avec Philippe Santi, DG d'Interparfums, le broker retient que le niveau d'activité semble demeurer solide...

Valeurs en baisse

Atos sombre encore de près de 5% ce lundi vers les 12 euros, miné par les récents avis d'analystes, qui ont froidement accueilli les plans du groupe et le départ du directeur général Rodolphe Belmer. SpinCo (Evidian), qui concentrerait les activités Big Data et Sécurité (BDS) et serait dirigée par Philippe Oliva, et Tech Foundations (TFCo, Atos), regroupant les activités historiques en déclin de services informatiques du groupe. Cette scission permettrait de "libérer de la valeur" dans le cadre d'un plan plus large dont le coût est estimé à 1,6 milliard d'euros en 2022-2023. Notons par ailleurs que Nathalie Sénéchault va succéder à Stéphane Lhopiteau à la direction financière.

Rexel rend encore 6,5% malgré le récent relèvement des objectifs. Dans un marché pourtant mieux orienté en fin de semaine dernière, le spécialiste de la distribution de matériel électrique avait fait les frais d'une note de Kepler Cheuvreux, qui avait dégradé le titre à 'conserver' en visant 19 euros. A 'surperformer' sur le dossier, Oddo BHF évoque un "Capital Markets Day" convaincant mais avec quelques inquiétudes.

OL Groupe est enfin suspendu en bourse. Rappelons que le groupe serait proche de passer sous pavillon américain. John Textor devrait obtenir une participation conséquente, selon les sources de Bloomberg. Il offrirait 3 euros par action pour reprendre les parts de Pathé et IDG Capital, respectivement 19,36% et 19,85% du tour de table. Il pourrait ensuite être contraint de lancer une offre de rachat sur la totalité du capital...