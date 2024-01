Mi-séance Paris : le CAC 40 proche de l'équilibre

(Boursier.com) — Le CAC 40 se stabilise vers les 7.400 pts, sans grande évolution à mi-parcours ce lundi. La semaine dernière, des indicateurs économiques plus robustes que prévu concernant l'emploi américain ont remis en cause le scénario optimiste des marchés d'une baisse des taux directeurs assez rapide, la poussée de l'inflation en Europe pesant aussi sur le sentiment.

Les investisseurs attendent désormais les nouvelles données, à savoir les chiffres de l'inflation CPI aux Etats-Unis pour décembre, qui seront publiés jeudi. Si les investisseurs parient sur un nouveau ralentissement de la dynamique des prix, une surprise à la hausse pourrait faire réagir les marchés.

La saison des résultats trimestriels outre-Atlantique débutera par ailleurs cette semaine, avec la publication des chiffres des grandes banques américaines dès vendredi.

Wall Street consolide encore avant bourse ce lundi. Après une première semaine boursière 2024 délicate, la cote américaine demeure donc sous pression, l'actualité restant par ailleurs contrastée sur les 'Magnificent Seven', notamment Tesla et Apple... Sur le Nymex, le baril de brut retombe de près de 3% sous les 72$. L'once d'or perd 1% à 2.027$. L'indice dollar grappille 0,1% face à un panier de devises de référence, alors que l'euro se traite à 1,0947$.

Lorie Logan de la Fed de Dallas (non-votante en 2024) a mis l'accent sur les plans de resserrement quantitatif (diminution du bilan) de la Fed, affirmant que la banque centrale devrait en ralentir le rythme, une normalisation plus lente réduisant la probabilité que le "QT" doive s'arrêter prématurément si la banque est soumise à des tensions et que quelque chose se brise. Ces commentaires de Logan font suite aux Minutes du FOMC de décembre, selon lesquelles les responsables suggéraient qu'il serait approprié de discuter des facteurs qui déterminent la fin du QT... Les économistes s'attendent à une annonce formelle sur le QT lors de la réunion du FOMC de mars et à un ralentissement à partir d'avril. Cependant, le calendrier de fin du QT est incertain, certains voyant une liquidité bancaire suffisamment forte pour réduire encore nettement le bilan sur un an, tandis que d'autres voient la Fed faire preuve de plus de prudence.

Sur le front économique aux USA ce lundi, les opérateurs surveilleront juste dans la soirée les chiffres du crédit à la consommation. Raphael Bostic de la Fed intervient durant la journée. L'actualité sera un peu plus fournie jeudi, avec l'indice américain des prix à la consommation du mois de décembre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que la balance budgétaire américaine. Vendredi, les marchés suivront l'indice des prix à la production.

Vendredi, les banques et établissements financiers donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et Bank of New York Mellon, dévoileront ainsi leurs comptes avant bourse. Delta Air Lines publiera également vendredi. Les grandes banques américaines devraient enregistrer une forte augmentation des créances douteuses en raison des dettes impayées et de l'impact des taux d'intérêt élevés, précise le Financial Times...

En Europe ce jour, les chiffres manufacturiers allemands de novembre ont déçu, tout comme les ventes de détail de novembre en zone euro (-1,1%).

VALEURS EN HAUSSE

Airbus (+2,4%). Le malheur des uns fait le bonheur des autres. En tête du CAC40, Airbus profite du dernier incident ayant frappé le 737 Max de Boeing. Outre le nouveau coup dur en termes d'image pour le best-seller de Boeing après les précédents problèmes de qualité et de conformité rencontrés par l'appareil, l'avion est désormais cloué au sol aux Etats-Unis mais aussi dans d'autres pays comme la Turquie.

TF1 (+1,30%) et Free annoncent la signature d'un nouvel accord qui prend effet dès le mois en cours et permettra aux abonnés Freebox de bénéficier du nouveau service gratuit TF1+.

bioMérieux (+1,9%) annonce le rachat de Lumed, société de logiciels qui a créé un système d'aide à la décision clinique destiné à soutenir les hôpitaux dans l'optimisation des prescriptions d'antibiotiques et la surveillance des infections associées aux soins. bioMérieux détenait jusqu'ici 16% de la firme canadienne. Les deux sociétés collaborent étroitement depuis 2017. L'acquisition de 84% du capital représente un investissement de près de 9 millions d'euros.

Lexibook gagne 15%. Le groupe vient en effet de publier des résultats en vive hausse pour le premier semestre 2023-2024, clos fin septembre. Au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires du groupe ressort à 22,19 ME contre 20,38 ME au 30 septembre 2022, soit une progression de 9%. Le résultat d'exploitation progresse de 47% et atteint 3,54 ME. Cette progression trouve essentiellement sa source dans la hausse du volume d'activité et la progression de la marge, et "témoigne des capacités du groupe à générer des marges élevées grâce à sa stratégie de niches". Le résultat net au 30 septembre 2023 ressort à 3,095 ME contre 1,247 ME au 30 septembre 2022.

Riber prend 5,5%. Le groupe annonce une commande portant notamment sur un système de production MBE 49. La société allemande Innolume a ainsi commandé fin décembre une nouvelle machine MBE 49 pour renforcer sa capacité de production de laser à boites quantiques à base de GaAs et accompagner ainsi l'expansion de ses marchés, en particulier celui du cloud networking. Riber indique qu'Innolume est l'une des rares sociétés à produire des lasers à boites quantiques ultraperformants offrant une haute fiabilité, une faible sensibilité au retour optique et un fonctionnement à haute température "inégalé sur le marché".

VALEURS EN BAISSE

Casino (-2,9%) : la Commission Européenne a rendu le 5 janvier une décision autorisant la prise de contrôle du Groupe dans le cadre de la restructuration financière par le consortium composé de EP Equity Investment III s.à r.l., Fimalac et Attestor, étant précisé que le véhicule d'acquisition du consortium sera contrôlé par EP Equity Investment III s.à r.l., société contrôlée par M. M. Daniel Kretinsky.

Gecina (-2,9%). Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur la valeur à 'sous-pondérer' en visant 90 euros. La banque, qui a également dégradé Colonial suite à la récente hausse des cours, estime que le marché sous-estime le risque d'une probable nouvelle correction de la valeur du capital.

Eramet (-3,8%). Oddo BHF fait un point sur le dossier alors que les vents contraires (nickel et lithium en baisse, euro en hausse) s'accumulent. Le courtier explique que le CMD du 13 novembre a contribué à améliorer la perception des investisseurs et à positionner Eramet comme une valeur de croissance grâce aux projets dans le lithium et à l'expansion significative dans le manganèse au Gabon et le nickel en Indonésie. Après les incidents rencontrés au premier semestre (défaillances sur le chemin de fer au Gabon, sur l'électricité à Weda Bay et sur des équipements au Sénégal), les derniers mois ont, en outre, vu une amélioration de l'exécution avec une production soutenue et des coûts maîtrisés au T3.