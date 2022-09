Mi-séance Paris : le CAC 40 perd encore du terrain

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 cède 0,7% à 5.740 points ce midi, après être descendu sous la barre des 5.700 points ce matin. Les informations sur un possible sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique ont ravivé l'aversion au risque sur les marchés, d'autant que les pays européens ont déclaré en retour que "toute perturbation délibérée de l'infrastructure énergétique européenne fera l'objet d'une réponse ferme et unie".

Le sentiment de marché reste dominé par la crainte d'un ralentissement marqué de la croissance mondiale et par le resserrement des politiques monétaires, qui continue d'inciter à des dégagements sur les marchés obligataires.

De son côté, ce matin, Christine Lagarde déclare sans ambiguïté : "Nous continuerons de relever les taux d'intérêt au cours des prochaines réunions" (...) "Nous devons envoyer un signal fort"...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes mensuelles automobiles américaines (BEA).)

- Stocks de grossistes. (16h00)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9575$. Le baril de Brent se négocie 86$.

VALEURS EN HAUSSE

Vantiva : +19%. Technicolor a officialisé son changement de dénomination sociale en Vantiva, tel qu'approuvé par ses actionnaires lors de l'Assemblée générale du 6 septembre 2022. Le groupe a annoncé également la réalisation de la distribution de 65% de Technicolor Creative Studios (TCS) et la cotation de cette dernière sur Euronext Paris sous le mnémonique TCHCS...

"Sous la bannière Vantiva, nous entamons une nouvelle aventure passionnante en tant que société indépendante avec deux divisions leaders sur leurs marchés et un profil financier plus solide. Cela nous permettra de poursuivre notre propre stratégie et nos propres objectifs. Aujourd'hui, nous avons une opportunité unique d'établir une nouvelle identité reflétant notre vision d'entreprise tout en continuant de nous appuyer sur nos positions de leadership et nos capacités pour nous développer sur nos marchés, afin de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Je suis convaincu que nos employés, nos clients et nos actionnaires adhèreront à ce changement et je suis impatient de travailler avec toute la famille Vantiva dans cette nouvelle phase de développement", commente Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva.

Après la distribution de 65% de Technicolor Creative Studios, Vantiva se compose de deux divisions -Maison Connectée et Vantiva Supply Chain Services (VSCS) (anciennement dénommée Services DVD)- reconnues comme leaders sur leurs marchés respectifs, et détient les 35% restants de Technicolor Creative Studios. Concernant cette dernière, comme mentionné dans le communiqué de presse du 24 février 2022, la cession sera envisagée après la Distribution en fonction des conditions de marché afin de poursuivre le désendettement de Vantiva et ce de manière importante.

Vantiva s'appuiera sur les positions de leadership, les expertises de premier plan et les actifs solides des deux divisions pour dynamiser la croissance et diversifier les activités. Plus précisément, Maison Connectée se concentrera sur les segments les plus attrayants des marchés en croissance du haut débit et du streaming vidéo et VSCS continuera d'exécuter sa stratégie de croissance par diversification sur des marchés prometteurs, notamment le vinyle, la chaîne d'approvisionnement et l'exécution des commandes pour d'autres produits que les disques, les microfluidiques et le fret.

Trigano (+12%) enregistre une croissance de +8,3% avec un chiffre d'affaires de 3,17 milliards d'euros. Au cours de l'exercice 2021/22, Trigano a activé tous les leviers disponibles afin de servir ses clients et a réussi à surmonter au mieux les difficultés d'approvisionnement des châssis. L'impact de l'inflation des matières premières et des composants a pu être limité par l'application de hausses de tarifs progressives, bien acceptées par la clientèle. Ces actions ont permis de maintenir le chiffre d'affaires à périmètre et taux de changes constants au même niveau que l'an passé. L'intégration au 1er février 2022 de 3 groupes de distribution français a par ailleurs contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 231,7 ME.

CapGemini : +3% avec Exclusive Network

Sanofi (+2%) indique s'attendre à un effet de changes positif sur ses résultats du troisième trimestre, à hauteur de 10% à 11% pour le chiffre d'affaires et 12% à 13% pour le bénéfice par action. Le taux d'imposition effectif du laboratoire en 2022 devrait par ailleurs se situer autour de 19% contre 20,9% en 2021 alors que les plus-values de cessions de produits devraient atteindre environ 600 ME (contre 318 ME en 2021), majoritairement au second semestre. Sanofi dévoilera ses résultats du troisième trimestre le 28 octobre.

Deezer : +2% avec Euronext et Aramis

Voltalia (+1%) a annoncé que son objectif de puissance installée en exploitation et en construction de 2,6 GW, qu'il prévoyait d'atteindre fin 2023, serait atteint fin 2022, avec un an d'avance. A ce jour, la puissance installée en exploitation et en construction de Voltalia s'élève à 2,4 GW, auxquels seront ajoutés 200 MW supplémentaires lancés d'ici la fin d'année. Voltalia réitère son objectif d'EBITDA normatif devant atteindre en 2023 la fourchette de 275 à 300 millions d'euros.

Orpea : +1% suivi de Renault, Believe, Seb, Somfy et Casino

VALEURS EN BAISSE

Nexity chute de 11% pour sa journée investisseurs afin de présenter sa stratégie d'opérateur global d'immobilier pour un nouveau cycle de croissance sur la période 2022-2026. Le Groupe confirme sa " guidance " pour l'année 2022. Plus de 6 MdsE de chiffre d'affaires et plus de 500 ME de résultat opérationnel courant en 2026. Un endettement du Groupe maîtrisé : dette financière nette avant obligations locatives inférieure à 2,5 x EBITDA (2022-2026) et un dividende supérieur ou égal à 2,50 euros par action pour chaque exercice de la période 2022-2026.

Navya : -9% suivi de Eutelsat (-6%), Infotel

Balyo : -5% avec Scor, CGG et Klepierre

Bastide : -4% avec SG, Innate

BNP Paribas : -3% avec GTT, Bassac, SES, Soitec

Saint-Gobain (-2%) et le fabricant solaire Megasol, leader européen des modules solaires intégrés aux bâtiments (BIPV), annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique. Dans le cadre de ce partenariat, Saint-Gobain a acquis une participation minoritaire dans l'activité de Megasol dédiée au développement et à la production de modules BIPV sur son site de Deitingen en Suisse. Ce partenariat permet à Saint-Gobain d'élargir son offre de solutions durables pour façades et de devenir le fournisseur leader en Europe de solutions de façade BIPV, l'un des segments de la construction de façades connaissant le plus fort taux de croissance. En même temps, il donne accès à Megasol aux clients de Saint-Gobain.

M6 : -2,5% avec Faurecia, Air France KLM et Worldline