Mi-séance Paris : le CAC 40 hésite avant Noël

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Dernière séance hésitante avant la coupure de trois jours de Noël, le marché parisien étant fermé lundi 26 décembre. Le CAC40 monte de 0,10% à 6.525 point. Wall Street a piqué du nez hier soir et devrait encore tergiverser ce vendredi... La révision à la hausse de la croissance américaine au troisième trimestre, de 2,9% à 3,2%, a renforcé les inquiétudes relatives à la poursuite du resserrement monétaire de la Fed, d'autant que l'indice des prix PCE "core", mesure d'inflation privilégiée de la Réserve fédérale, a lui aussi été revu à 4,7% en rythme annuel, contre annoncé 4,6% le mois précédent.

De façon générale, le sentiment de marché reste fragile les investisseurs étant tiraillés entre les risques jugés toujours élevés de récession et la capacité des banques centrales à poursuivre la politique monétaire stricte en cas de croissance finalement meilleure qu'escomptée et donc in fine de provoquer une profonde récession...

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0620$ ce midi. Le baril de Brent se négocie 82,75 $.

VALEURS EN HAUSSE

DBV Technologies (+27%) a annoncé la levée de la suspension clinique partielle par la FDA de l'étude clinique pivot de phase 3 VITESSE. DBV prévoit de commencer le processus de sélection des patients au premier trimestre 2023, le dernier patient devant être sélectionné au premier semestre 2024 et envisage la publication des premiers résultats de l'étude VITESSE pour le premier semestre 2025. La société réaffirme que la trésorerie disponible est suffisante pour financer les opérations jusqu'à l'obtention des premiers résultats de VITESSE.

HRS (+7%) et Engie Solutions conjuguent leurs savoir-faire pour accélérer la réalisation de projets liés à l'hydrogène, avec un objectif de 15 projets d'ici à 2026, dont 4 d'ici à 2024, en priorité pour les écosystèmes de mobilité décarbonée. Engie Solutions et HRS franchissent ainsi une nouvelle étape en formalisant un partenariat stratégique fondateur pour la mobilité hydrogène qui s'étendra jusqu'en 2026. Cet accord permettra de partager les savoir-faire industriels complémentaires des deux partenaires dans le but de répondre efficacement et rapidement aux besoins des acteurs publics et privés en matière d'infrastructures hydrogène.

Nicox : +5% avec Inventiva (+4%) et Korian avec Vantiva

Abivax : +3% avec Elior, Derichebourg

Faurecia : +2% suivi de Michelin, Casino, Bassac

Crédit Agricole (+0,5%) annonce que Banco BPM (BBPM) et Crédit Agricole Assurances (CAA), filiale de Crédit Agricole S.A., ont signé un protocole d'accord pour la mise en place d'un partenariat bancassurance de long terme. Ce dernier vise à fournir des produits d'assurance non-vie et des services connexes au travers des réseaux de distribution de BBPM.

VALEURS EN BAISSE

Gensight : -4% avec Transgene

Moncey : -3% suivi de Plastivaloire, Ateme

Air France KLM : -2% avec Thales, Innate, Aramis

Sodexo : -1% suivi de Séché, Haulotte, Interparfums

GTT (stable) a fait appel, devant la Supreme Court de Corée, de la décision de la High Court de Séoul, rendue le 1er décembre 2022. Cette décision a partiellement fait droit à l'appel de GTT contre l'ordonnance rectificative (corrective order) de la Korea Fair Trade Commission (KFTC) en annulant l'amende administrative de 9,5 millions d'euros payée par la Société, mais elle a confirmé l'obligation pour GTT de séparer l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals coréens en font la demande. L'appel formulé par GTT concerne l'obligation de séparer la licence technologique de l'assistance technique. Il sera assorti d'une demande d'effet suspensif.