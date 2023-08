Mi-séance Paris : le CAC 40 dans le vert, Wall Street attendu en hausse

(Boursier.com) — La place parisienne, chahutée en fin de semaine dernière, s'affirme désormais en timide hausse, le CAC 40 étant orienté sur un gain de 0,23% à 7.357 pts. L'actualité économique et financière est extrêmement limitée en cette veille de 15 août. La semaine dernière, Wall Street a montré des signes d'essoufflement sur fond de prises de bénéfices sur certains grands dossiers technologiques, les investisseurs saisissant quelques prétextes, dont celui d'un indice des prix à la production un peu trop élevé, alors que dans le même temps, l'hypothèse d'un atterrissage économique en douceur ne semble plus exclue. Les craintes liées à l'économie chinoise ont aussi pesé la semaine dernière... L'euro évolue à 1,095$, quasiment inchangé. Les prix du brut fléchissent, avec un Brent de la mer du Nord en retrait de 0,3% à 86,6$ le baril environ.

Sur l'agenda économique demain mardi, on retrouve aux USA les prix à l'import et à l'export, l'indice Empire State de la Fed de New York, les ventes de détail, ou encore l'indice du marché immobilier américain. En Asie demain, PIB japonais, ainsi que production et ventes de détail chinoises, seront à suivre. En Europe, on pourra surveiller le ZEW et les chiffres britanniques de l'emploi. Mercredi, les principaux rendez-vous concerneront les mises en chantier de logements US et permis de construire, la production industrielle américaine, les Minutes du FOMC, ainsi que les indices britanniques des prix, et que le PIB du deuxième trimestre, la balance commerciale ou la production industrielle en zone euro. Le rythme ralentit aussi du côté des publications financières, avec tout de même quelques annonces notables attendues à Wall Street du côté de Cisco (mercredi), d'Applied Materials (jeudi), de Walmart (jeudi également), Target ou de Home Depot (demain).

La tendance de pré-séance est positive également à Wall Street ce jour, avec une progression de 0,3% du Nasdaq, une hausse de 0,2% du Dow Jones et un gain comparable sur l'indice large S&P 500.

Les valeurs

Egide (-17%) annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 1,9 million d'euros et la conclusion d'un emprunt obligataire d'un montant de 750.000 euros. L'émission de 2 956 248 actions ordinaires se fera au prix de 0,65 euro représentant une décote faciale de 26,4% par rapport au cours de clôture du 11 août 2023. Dans le cadre de l'augmentation de capital, Egide a reçu un engagement de souscription à titre libre de la Compagnie Nationale de Navigation, une entité affiliée à Monsieur Patrick Molis, à hauteur d'un montant maximum 1 921 561,2 euros, représentant 100% de l'augmentation de capital envisagée permettant ainsi de garantir la réalisation de l'opération. Egide a aussi annoncé l'arrêt de la mise en vente des filiales américaines.

Valneva (-10%) annonce que l'agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a modifié la date-cible, dans le cadre de la loi Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), pour achever l'examen réglementaire de la demande d'autorisation de mise sur le marché du candidat vaccin de Valneva contre le chikungunya VLA1553, et a décalé cette date de fin août à fin novembre. La FDA a pris cette décision pour laisser suffisamment de temps aux parties pour s'accorder sur le programme d'essais de Phase 4 requis dans le cadre de la procédure d'autorisation accélérée. La FDA n'a demandé aucune donnée clinique supplémentaire pour ce processus d'autorisation.

EURO Ressources (stable). Selon le référentiel comptable français, EURO a enregistré un résultat net de 11,0 millions d'euros (0,177 euro par action) pour le semestre clos le 30 juin 2023 (5,2 millions d'euros au deuxième trimestre de 2023), contre 8,1 millions d'euros (0,130 EUR par action) au titre du semestre clos le 30 juin 2022. Selon les IFRS, EURO a enregistré un résultat net de 12,5 millions d'euros (0,199 euro par action) pour le semestre clos le 30 juin 2023 (6,4 millions d'euros au deuxième trimestre de 2023), contre 6,4 millions d'euros au titre du semestre clos le 30 juin 2022. EURO a comptabilisé des produits d'exploitation de 15,9 millions d'euros au premier semestre 2023 (7,7 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2023), contre 10,3 millions d'euros (hors profits de change) au premier semestre de 2022.

Sur le CAC, LVMH cède 0,3%, tandis que L'Oréal gagne 0,6%. Hermès prend 0,4% désormais. TotalEnergies rend 0,2% avec les cours du brut. Sanofi avance d'un peu plus de 0,3%, comme Schneider et Air Liquide. Les bancaires, secouées la semaine dernière, sont dans le vert, à l'instar de BNP Paribas qui progresse de 0,7% ou de Crédit Agricole qui s'adjuge 0,6%. Kering cède 0,4%.

Parmi les autres valeurs, Adocia s'affirme en hausse de 9%, Thermador prend près de 5%, CGG 5% également et DBV Technologies 4%. Rallye trébuche encore de 5% et Atos de 4,4%.