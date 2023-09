Mi-séance Paris : le CAC 40 accuse une 4ème séance de baisse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 continue de déprimer ce mardi midi, en recul de 0,5% à 7.085 points, alignant une quatrième séance consécutive de baisse et accusant un retard de près de 4% depuis mercredi dernier et la réunion de la Fed qui a vu ses membres hausser le ton... Les marchés ne s'attendaient pas à des politiques monétaires restrictives longues alors que c'est ce vers quoi les nouveaux commentaires de banquiers centraux semblent désormais vouloir se diriger... Ils continuent en tout cas d'alimenter la pression sur le marché obligataire où les taux longs américains sont montés à un nouveau sommet depuis 16 ans la nuit dernière. Les actifs risqués en pâtissent logiquement... Hier, Christine Lagarde, a elle aussi de nouveau abondé dans le sens restrictif, insistant sur la nécessité de maintenir les taux à un niveau élevé, tandis qu'Isabelle Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a expliqué que la zone euro "n'en avait pas fini avec l'inflation". Les investisseurs attendent désormais une intervention de Philip Lane, chef économiste de l'institution de Francfort, prévue dans la journée...

Aux Etats-Unis, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré lundi qu'une inflation supérieure à l'objectif de 2% constituait "un plus grand risque qu'un ralentissement accru de l'économie". Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a dit pour sa part s'attendre à une nouvelle hausse des taux intérêt avant leur maintien à un niveau élevé sur une longue durée... L'euro stagne ce midi à 1,06/$. Le pétrole revient sur les 92$ le brent.

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis :

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Confiance des consommateurs. (16h00)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

VALEURS EN HAUSSE

Inventiva remonte de 6% avec Akwel (+5%) et Orpea (+3%)

Moncey : +2% avec Tikehau, Verimatrix, Bastide et Jacquet

LDC : +1% suivi de Quadient, Robertet, Airbus et Scor (+0,5%)

VALEURS EN BAISSE

Carmat (-26% !) : les dépenses d'exploitation ont été maîtrisées de sorte que la perte d'exploitation ressort à -25,9 ME au titre du 1er semestre 2023, du même ordre que celle du 1er semestre 2022 (-25,1 ME). Après prise en compte du résultat financier (-1,7 ME) et du Crédit d'Impôt Recherche (+1 ME), la perte nette du 1er semestre 2023 s'élève à -26,7 ME (-26 ME au 1er semestre 2022).

Atos recule de 5% avec SergeFerrari, Worldline, Transgene

Vantiva : -4% avec Valneva

IPSOS : -3% suivi de FNAC Darty, Trigano, Lhyfe

Casino : -2,5% suivi de JC Decaux, Esso, Innate

Kering : -2% avec Eramet, BigBen

SMCP : -1,5% suivi d'Alstom

Air France-KLM (stable) prévoit de passer une importante commande d'avions en vue de poursuivre le renouvellement et la rationalisation de sa flotte long-courrier, reflétant ainsi son ambition d'améliorer sa performance économique et environnementale. Cette commande sera passée au niveau du Groupe et portera sur 50 Airbus A350-900 et A350-1000. Elle sera assortie de droits d'acquisition pour 40 appareils supplémentaires. Les premières livraisons sont attendues à compter de 2026 et s'échelonneront jusqu'en 2030.