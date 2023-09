Mi-séance Paris : le CAC 40 accuse le coup après la Fed

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La baisse l'emporte nettement sur le CAC 40 ce midi, en recul de 1,3% autour de 7.235 points. Les propos de Jerome Powell hier soir en marge du maintien du niveau des taux d'intérêt de la Fed pèsent lourdement sur la tendance. Si le maintien du niveau des taux était acquis, c'est le discours du patron de la banque centrale US qui était suivi de près et a donc ravivé les craintes de nouveaux tours de vis monétaire. En l'occurrence, les projections économiques de la Fed ont montré que la banque centrale américaine tablait sur une nouvelle hausse des taux de 25 points de base d'ici fin 2023.

Dans les annonces de la veille au soir, on notera aussi le relèvement des prévisions pour 2024 et la perspective d'une croissance économique aux Etats-Unis qui resterait solide malgré le niveau élevé des taux d'intérêt... L'euro revient du coup à 1,0660/$. Le pétrole retombe à 92,40$ le brent.

ECO ET DEVISES

Le climat des affaires dans l'industrie en France est resté stable en septembre par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee. L'indicateur du climat des affaires dans le secteur est ressorti à 100 en septembre, stable par rapport au chiffre publié en août.

A suivre aux Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

VALEURS EN HAUSSE

Inventiva : +15%, alors que la société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non-alcoolique et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait et Hepalys Pharma Inc, société immatriculée au Japon et incubée par Catalys Pacific, ont annoncé un accord de licence exclusif pour développer et commercialiser lanifibranor, médicament candidat propriétaire d'Inventiva, pour le traitement de la NASH au Japon et en Corée du Sud.

Selon les termes de cet accord de licence, Inventiva recevra un paiement initial de 10 millions de dollars de la part d'Hepalys Pharma, et pourra recevoir également jusqu'à 231 millions de dollars en paiements d'étapes si certaines étapes cliniques, réglementaires et commerciales sont franchies. Sous réserve d'approbation réglementaire, Inventiva est éligible à recevoir des redevances progressives sur la base des ventes nettes de lanifibranor au Japon et en Corée du Sud, redevances dont les taux se situent entre le milieu de la dizaine et le bas de la fourchette de la vingtaine de pourcents.

En cas d'obtention des approbations réglementaires, cet accord devrait permettre d'accélérer les délais de mise sur le marché de lanifibranor au Japon et en Corée du Sud... Les deux pays constituent des marchés majeurs pour Inventiva, puisque jusqu'à 2,7% et 5,2% de la population au Japon et en Corée du Sud, respectivement, souffrent de NASH, dont environ 15% des patients Sud-Coréens d'une fibrose importante. Hepalys Pharma, Inc. devrait lancer le développement clinique de lanifibranor en menant deux études de Phase I chez des patients et des volontaires sains Japonais. Si positifs, les résultats de ces études devraient permettre de démarrer un essai pivot dédié chez des patients Japonais et Sud-Coréens atteints de NASH, dès que les résultats de NATiV3, l'essai pivot de Phase III actuellement mené par Inventiva, seront disponibles. Hepalys Pharma, Inc. sera responsable de la conduite et du financement de l'ensemble des essais cliniques réalisés au Japon et en Corée du Sud nécessaires pour obtenir une mise sur le marché dans ces territoires.

Portzamparc reste à l'achat sur le dossier en saluant ce nouveau deal qui repousse la visibilité financière du T2 2024 au T3 2024 "au minimum".

Ekinops remonte de 3% avec Nacon (+2%) et Akwel

Aramis : +1% suivi de Séché, Vicat, Renault (+1%)

VALEURS EN BAISSE

Guerbet (-8%) a enregistré un résultat opérationnel de 10,3 ME au premier semestre 2023 contre 16,9 ME un an plus tôt. Le résultat net s'établit à 1,3 ME sur la période à comparer à 3,3 ME au premier semestre 2022.

Cegedim (-7%) : Le résultat opérationnel courant est en hausse de 3,9 ME pour s'établir à 10,7 ME au 1er semestre 2023 (6,8 ME en 2022). Il représente 3,6% du chiffre d'affaires en 2023 (2,5% en 2022). Cette progression résulte principalement de l'amélioration des résultats de Cegedim Santé et des activités exercées au Royaume-Uni. L'EBITDA est en hausse de 7,2 ME entre le 1er semestre 2023 et le 1er semestre 2022. Cette croissance résulte de la croissance du chiffre d'affaires et de la maîtrise des charges de personnels. Le résultat net part du groupe ressort en perte de -8,8 ME (-4,9 ME au 1er semestre 2022).

Casino (-6%) a mis à jour son plan d'affaires 2024-28 pour la France, plan qui prévoit notamment un free cash-flow de +175 millions d'euros pour 2028, contre -1,5 milliard en 2023, tandis que son chiffre d'affaires passerait de 14,9 à 17,3 milliards.

Genfit : -6% suivi de Icade (-5%) et de Atos (-4%) avec Rallye

Valneva (-3%) : Les ventes de produits ont plus que doublé au premier semestre 2023 pour atteindre 69,7 millions d'euros contre 33,3 millions au premier semestre 2022. L'activité a été soutenue par les ventes d'IXIARO et de DUKORAL, qui ont bénéficié de la reprise continue du marché des voyageurs et d'augmentations de prix. Le chiffre d'affaires total est de 73,7 millions au premier semestre 2023, avec une solide position de trésorerie de 204,4 millions d'euros au 30 juin 2023. Celle-ci n'inclut pas le financement supplémentaire (jusqu'à 100 M$) mis à disposition dans le cadre de la récente augmentation du volume de l'accord de financement avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield et OrbiMed.

Elior : -3% suivi de M&P, Synergie, Hermès, Wendel, Remy Cointreau

Quadient (-2,5%) : Le résultat opérationnel a atteint 59 ME au 1er semestre 2023 (56 ME au 1er semestre 2022). Le résultat net part du Groupe s'élève à 36 ME (29 ME au 1er semestre 2022), en hausse de +24,2%. Le résultat net par action ressort à 1,05 euro au 1er semestre 2023 (0,75 euro au 1er semestre 2022).

Accor : -2,5% suivi de Vallourec, Seb, Safran, Airbus et ADP avec Chargeurs

Engie (-1%) annonce l'acquisition d'Ixora Energy Ltd, un des leaders de la production de biométhane basé au Royaume-Uni depuis 2017. L'acquisition, sécurisée pour un montant de 64,8 millions de livres sterling, a été réalisée auprès du gestionnaire d'investissement responsable Downing LLP. Cette acquisition stratégique permet au Groupe d'ajouter trois nouvelles unités de production à son portefeuille. Situées dans le Devon et le Somerset, elles produisent un total de 160 GWh de biométhane par an. A travers cette acquisition, Engie consolide également son portefeuille de projets sur ce marché clé.

Carrefour (-0,6% à 16,76 Euros) a conclu, ce 20 septembre, un accord avec El Corte Inglés en vue de l'acquisition de 47 magasins sous enseigne SuperCor en Espagne. Le périmètre de la transaction comprend des supermarchés et des magasins de proximité situés notamment dans les régions de Madrid, de Catalogne, d'Andalousie et de Valence.