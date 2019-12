Mi-séance Paris : le CAC 40 à l'assaut des 6.000 pts, avec l'actualité sur le commerce et le Brexit

Mi-séance Paris : le CAC 40 à l'assaut des 6.000 pts, avec l'actualité sur le commerce et le Brexit









(Boursier.com) — Les marchés financiers cèdent à l'euphorie en cette fin de semaine, soulagés surtout par l'accord sino-américain sur le commerce et la franche victoire des conservateurs britanniques. Le CAC 40 flambe de 1,36% désormais à 5.964 pts, au plus haut de l'année et même de 12 ans. La perspective d'un 'big deal' commercial entre Washington et Pékin, ainsi que la victoire de Boris Johnson aux législatives britanniques - permettant de progresser sur le Brexit -, constituent donc les deux cadeaux du jour. Noël avant l'heure...

L'administration Trump aurait donc accepté de suspendre certains 'tarifs' douaniers frappant des produits importés de Chine et d'en réduire d'autres. Pékin se serait pour sa part engagé à renforcer ses achats de produits agricoles américains l'an prochain. Bloomberg, citant des personnes familières de la question, relate notamment cette validation par le président Trump d'un accord commercial partiel 'de phase 1', que certains n'attendaient plus pour cette année. Cela éviterait donc l'entrée en vigueur jusqu'alors attendue dimanche de droits de douane supplémentaires sur près de 160 milliards de dollars d'importations venant de Chine. Les termes de l'accord auraient été acceptés, mais le texte légal n'aurait pas encore été finalisé selon Bloomberg. Le Wall Street Journal avait auparavant indiqué que les négociateurs américains avaient offert d'annuler les tarifs douaniers de décembre et de réduire les taxes douanières existantes sur environ 360 milliards de dollars d'autres importations de produits chinois jusqu'à 50% - tout en demandant à Pékin un engagement ferme sur les achats agricoles. La Chine a souligné pour sa part sa volonté de mettre un terme au conflit commercial avec les Etats-Unis.

Les investisseurs sont également soulagés de l'issue de l'élection britannique, qui voit Boris Johnson remporter haut la main son pari électoral puisque les conservateurs disposeront de la majorité absolue à la Chambre des communes, ce qui devrait lui permettre de sortir le pays de l'Union européenne le 31 janvier. Il y aura bien un Brexit avant le 31 janvier et vraisemblablement selon le premier accord avec l'UE, les marchés le savent et s'en satisfont. "Finissons-en avec le Brexit, mais d'abord mes amis, allons préparer le petit-déjeuner", a lancé Johnson ce matin, pragmatique.

La Bourse de New York a progressé jeudi, le S&P 500 et le Nasdaq terminant sur de nouveaux records. A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,79% à 28.132 points, tout près de son record du 27 novembre (28.164 pts), tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,86% à 3.168 pts, un nouveau record. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 0,73% à 8.717 pts, terminant lui aussi sur un nouveau sommet historique.

Valeurs en hausse

Altran (+0,2%). Le fonds activiste Elliott serait prêt à apporter ses titres Altran à l'OPA de Capgemini à 18 euros par action, selon des sources citées jeudi soir par 'Reuters'. L'offre actuelle étant de 14 euros, Elliott estime donc que Cagemini devrait relever son prix de près de 30% pour valoriser Altran à sa juste valeur... Le fonds, qui a accru sa position au capital d'Altran pour la porter à environ 13%, n'a pas rendu public un objectif de prix, mais selon une source anonyme citée par 'Reuters', "à 18 euros, Elliott apportera ses titres". A la Bourse de Paris, l'action d'Altran a terminé jeudi soir à 14,12 euros.

AccorHotels (+1,3%). Le Conseil d'administration du groupe, réuni le 12 décembre, a décidé, à l'unanimité et sur recommandation du Comité des Nominations, Rémunérations & RSE, de proposer à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 30 avril 2020, le renouvellement du mandat de son Président-directeur général, Sébastien Bazin, pour une durée de 3 ans.

Vetoquinol (+2,9%) et Klox Technologies Limited, une filiale de Klox Technologies Inc, ont conclu un accord de licence mondiale exclusif, à l'exception de la République populaire de Chine. Suite à cet accord, Vetoquinol développera et commercialisera les produits à énergie lumineuse fluorescente (FLE) de Klox dans le domaine de la santé animale. Cet accord permet à Vetoquinol de devenir un leader de la dermatologie des animaux de compagnie en utilisant la technologie innovante de Klox basée sur l'énergie lumineuse fluorescente. Cette technologie polyvalente a des applications dans de multiples affections cutanées courantes chez les animaux de compagnie lors des visites chez les vétérinaires. Ces derniers recherchent de nouvelles solutions bien tolérées pour gérer efficacement ces affections ainsi que des manières pour réduire l'utilisation d'antibiotiques. Le premier produit pour application cutanée devrait arriver sur le marché en 2020.

Engie (+1%). Le démantèlement des centrales nucléaires belges va coûter plus cher que prévu au géant français de l'énergie. Le groupe a ainsi annoncé jeudi qu'il constituait des provisions supplémentaires de 2,1 milliards d'euros "pour le démantèlement des centrales nucléaires belges et la gestion de l'aval du cycle du combustible nucléaire".

Arkema (+1,5%) a annoncé l'acquisition par sa filiale Bostik de LIP Bygningsartikler AS (LIP), leader danois des colles pour carrelage, des systèmes d'étanchéité et des solutions de préparation pour le sol. S'appuyant sur une marque forte, LIP est un acteur de premier plan sur le marché scandinave, reconnu pour ses produits de grande qualité par les professionnels du bâtiment.

Air France-KLM (+2,2%). La prochaine sortie du titre Air France-KLM des indices CAC Next 20 et CAC Large 60 ne semble pas porter préjudice à l'action de la compagnie aérienne. Dans un marché très bien orienté, la valeur aligne ainsi une troisième séance consécutive de progression. A compter du 23 décembre, Euronext a annoncé hier soir que le transporteur sera remplacé au sein de ces deux indices par Wordline.

Verallia (+1%) va entrer dans l'indice SBF 120. À la suite de la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices a pris la décision d'inclure le troisième producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires dans l'un des principaux indices de la Bourse de Paris regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière. Deux mois après l'introduction en bourse réussie du groupe, l'entrée dans cet indice de référence représente une nouvelle étape importante pour Verallia. Cette décision prendra effet à compter du 23 décembre.

Valeurs en baisse

Transgene (-19%). Le groupe a annoncé hier soir que le critère d'évaluation principal (taux de réponse) de son essai de Phase 2 évaluant son vaccin thérapeutique TG4010 en combinaison avec la chimiothérapie et Opdivo (nivolumab) dans le cancer du poumon n'a pas été atteint. Un échec qui pousse la société à arrêter le développement de TG4010.

Eramet (-1,1%) revoit une nouvelle fois à la baisse son objectif de résultats annuels. Malgré un bon niveau d'activité avec des objectifs de production confirmés pour l'année, compte tenu de l'environnement de prix à date (nette baisse des tarifs du manganèse et du nickel), le groupe minier anticipe désormais un EBITDA prévisionnel du second semestre en ligne avec celui des six premiers mois de l'exercice. Il tablait jusqu'ici sur un EBITDA nettement supérieur à celui du 1er semestre sur la deuxième partie de l'année.

Interparfums (-1,5%). Le Credit Suisse a ajusté sa cible de 45 à 43 euros sur le dossier mais a confirmé son conseil 'surperformer'. Alors que les prévisions pour l'exercice 2020 ont été légèrement décevantes (impliquant une croissance organique de 4%), le broker rappelle que, historiquement, les objectifs de la direction se sont souvent avérés prudents. Le courtier s'attend également à ce qu'Interparfums fasse l'acquisition de nouvelles licences au cours des 12 prochains mois.

Innate Pharma (-5,5%) fait un point sur son essai TELLOMAK de Phase II évaluant l'efficacité et la sécurité de lacutamab (IPH4102). La société, à la suite de discussions en cours avec les autorités réglementaires au sujet d'un problème de qualité dans le processus de développement pharmaceutique, annonce que le lacutamab ne sera pas administré à de nouveaux patients. Jusqu'à nouvel ordre, la société continuera de traiter les patients déjà recrutés dans cet essai multicentrique, hormis en Italie où l'essai est suspendu à la suite du retour des autorités réglementaires italiennes.