Mi-séance Paris : la prudence reste de mise

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 peine à se redresser, en très légère hausse de 0,1% ce mercredi midi autour de 7.430 points. Les opérateurs affichent une certaine prudence en attendant les chiffres de l'inflation américaine du mois de décembre qui seront dévoilés en fin de semaine, ainsi que les premiers trimestriels de la saison.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, il est très probable (95%) que la Fed laisse ses taux inchangés le 31 janvier à l'issue de sa prochaine réunion monétaire, entre 5,25 et 5,5%. Le premier assouplissement des taux directeurs aux Etats-Unis pourrait intervenir le 20 mars à l'occasion de la réunion suivante (probabilité d'environ 65% selon le même outil). Les dernières statistiques économiques ont montré, outre-Atlantique, un marché de l'emploi assez résistant mais quelques signaux supplémentaires de ralentissement économique.

Pour autant, une surprise sur l'inflation pourrait pousser la banque centrale à demeurer prudente et repousser sa première baisse de taux. C'est bien cette alternative qui tracasse les investisseurs actuellement.

VALEURS EN HAUSSE

* Sodexo gagne 0,6% à 103,6 euros. Pluxee, activité de Sodexo dans les avantages et l'engagement des salariés, tient ce jour un Capital Markets Day au cours duquel Aurélien Sonet, directeur général, et son équipe de direction présenteront la stratégie de croissance et les objectifs financiers de Pluxee pour les exercices fiscaux 2024 et 2026. Pluxee devrait devenir une société cotée indépendante suite à la distribution de l'intégralité de ses actions aux actionnaires de Sodexo, sur la base d'une action Pluxee pour chaque action Sodexo détenue. Les titres seront cotés sur Euronext Paris à l'ouverture des marchés le 1er février 2024, sous réserve de l'approbation de la distribution lors de l'AG des actionnaires de Sodexo le 30 janvier 2024 et des conditions de marché. Les objectifs financiers de Pluxee pour les exercices fiscaux 2024 et 2026 visent à générer une croissance organique durable de son chiffre d'affaires, améliorer sa marge d'EBITDA récurrent et maintenir un niveau élevé de conversion de trésorerie. Pour 2024, la croissance organique est attendue à deux chiffres, alors que la marge d'EBITDA récurrent est anticipée stable a minima après prise en compte des frais de siège. D'ici 2026, la conversion de trésorerie est attendue à plus de 70% en moyenne (exercices 2024 à 2026), alors que les investissements devraient représenter environ 10% du chiffre d'affaires avec un focus sur la technologie. Le dividende représenterait au moins 25% du bénéfice net à partir de l'exercice 2024.

* Airbus gagne près de 1% à 144,4 euros. Bernstein a remonté le curseur de 150 à 165 euros ('surperformer').

* Eurobio Scientific (+0,9%) a procédé ce jour à l'annulation de 694.300 actions auto-détenues, représentant 6,34% du capital social. Cette annulation d'actions permet à la société de poursuivre son programme de rachat de ses propres actions.

* Figeac Aéro (+7% à 5,6 euros) a lancé PILOT 28, son nouveau plan stratégique à horizon mars 2028. Le groupe prévoit une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires supérieure à 10% sur la durée du plan, portée par les nouvelles affaires et la hausse des cadences de production projetées par les avionneurs. Il devrait atteindre en mars 2028, entre 550 millions d'euros et 600 ME, soit près de 70% de croissance par rapport à mars 2023 et +30% par rapport au plus haut historique de mars 2020. D'autre part, sous l'effet combiné d'un maintien de la marge d'Ebitda à un niveau élevé supérieur à 16%, de la maîtrise du BFR, et de la baisse des investissements à environ 6% du chiffre d'affaires à l'horizon du plan, Figeac Aéro anticipe un fort développement de la génération de trésorerie. Elle devrait atteindre environ 50 ME (5,4 ME au titre de l'exercice 2022-2023).

VALEURS EN BAISSE

* Saint-Gobain cède 2% à 63,3 euros en fin de matinée à Paris. Bank of America a dégradé le géant des matériaux de construction à 'neutre'. BofA aborde l'année 2024 avec une position prudente à l'égard du secteur du bâtiment, affirmant que ce segment est allé " trop loin, trop vite ". Le broker affirme que le marché anticipe un environnement " super boucle d'or " de reprise des volumes soutenu par des taux plus bas, des prix résilients et de faibles coûts d'intrants, ce qui semble optimiste... Il s'attend à ce que la pression continue sur les volumes et la dynamique prix/coût deviennent plus neutres/négatives, ce qui implique probablement une baisse des marges suite à la récente réévaluation du secteur...L'inflation des coûts se déplace des coûts variables - à savoir l'énergie et les matières premières - vers les coûts fixes - les salaires. La banque s'attend ainsi à ce que les entreprises réagissent en intensifiant leurs efforts de réduction des coûts.

* Worldline retombe de près de 2% à 14,5 euros, victime d'une note d'analyste. Exane BNP Paribas a en effet dégradé le titre du spécialiste des paiements à 'neutre' en visant 15,5 euros. Le marché est très partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 10 analystes sont à l''achat', 11 à 'neutre' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 19,10 euros.