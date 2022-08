Mi-séance Paris : la prudence l'emporte encore avant l'intervention de Jerome Powell

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A l'image de la séance de la veille, le CAC40 est remonté ce matin au-dessus des 6.400 points avant de reperdre tous ses gains. Vers la mi-journée, la bourse de Paris évolue désormais en légère baisse de 0,3% avec un CAC40 autour de 6.360 points.

Les investisseurs restent donc prudents avant l'intervention très attendue du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell au symposium de Jackson Hole à partir de 16 heures, alors que l'incertitude demeure sur le rythme de la remontée des taux d'intérêt de la banque centrale dans un contexte de craintes pour la conjoncture économique.

Raphael Bostic, un responsable de la Fed, s'est dit jeudi partagé sur une hausse de 50 ou 75 points de base des taux de la banque centrale américaine en septembre, après un relèvement du coût du crédit de 225 points depuis mars, alors qu'une récession est toujours redoutée aux Etats-Unis. La deuxième estimation du produit intérieur brut américain pour le deuxième trimestre a cependant montré une contraction un peu moins importante que prévu initialement (-0,6% en rythme annualisé contre -0,9% en première estimation).

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Sanofi remonte de 2,1% à 82,15 euros, soutenu par une relative bonne nouvelle sur le front judiciaire aux États-Unis. Une décision provisoire d'un juge de district du sud de la Floride pourrait contraindre jusqu'à 70.000 plaignants dans l'affaire du Zantac à se retirer du litige intenté devant le tribunal fédéral multi-districts, sans avoir suffisamment de temps pour obtenir une représentation juridique et déposer une plainte devant un autre tribunal d'État avant que le délai de prescription ne les empêche de poursuivre leur action, affirme Citi. Si cette décision devenait définitive, elle se traduirait par un règlement pour les principaux accusés, y compris GSK, Sanofi, Pfizer et peut-être Haleon, qui serait beaucoup plus proche d'environ 10 milliards de dollars que des 50 Mds$ actuellement 'pricés' par le marché, ajoute la banque. Le Zantac, traitement contre les brûlures d'estomac, a été retiré du marché américain à partir de 2019 après l'apparition d'un risque potentiel lié à une impureté potentiellement cancérigène. Le Zantac, lancé à l'origine par GSK, a été commercialisé par plusieurs sociétés depuis l'expiration de son brevet d'exclusivité à la fin des années 1990, notamment par Sanofi, Pfizer et Boehringer Ingelheim.

* Plastivaloire gagne près de 7% à 4,27 euros au lendemain de l'annonce d'une hausse de 11,6% (+10,8% à taux de change constant) de ses revenus au 3ème trimestre de son exercice 2021-2022, à 179,6 ME. Ce trimestre est marqué par le retour à la croissance du secteur Automobile (pièces et outillage), en progression de +9,1% à 142 ME. Le groupe indique avoir bénéficié de son positionnement sur des programmes porteurs dans un contexte de reprise progressive de la production automobile mondiale, malgré les pénuries en composants électroniques qui continuent de provoquer des épisodes ponctuels de " stop & go " chez les constructeurs. Plastivaloire continue cependant de faire face à des coûts élevés au niveau des matières premières et de l'énergie et s'attache à répercuter ces augmentations subies dans ses prix de vente. L'impact favorable de ces négociations sera encore limité sur cet exercice compte tenu de leurs applications progressives. Le groupe vise ainsi sur le second semestre 2021-2022 une marge d'EBITDA en légère amélioration par rapport à celle du premier semestre.

* Ipsen progresse de 2% à 99 euros. Le groupe pharmaceutique bénéficie du soutien de Kepler Cheuvreux qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur le dossier tout en maintenant son objectif à 110 euros. Les analystes sont assez partagés sur la société puisque selon le consensus 'Bloomberg', 7 sont à l''achat', 10 à 'conserver' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 105,37 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Bien orienté hier, Unibail-Rodamco-Westfield reperd 2,6% à 52,5 euros, plus forte baisse du CAC40 à la mi-journée.

* Getlink recule de 1,6% à 19,3 euros. La SocGen a dégradé Getlink à 'vendre' malgré un objectif remonté de 14,1 à 18,3 euros.