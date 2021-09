Mi-séance Paris : la prudence l'emporte avant le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une séance stable hier, la prudence l'emporte légèrement ce vendredi avec un CAC40 en repli de 0,3% autour de 6.740 points vers la mi-journée. Les investisseurs patientent avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis en début d'après-midi. Paradoxalement, un chiffre moins bon que prévu des créations d'emploi en août pourrait s'avérer positif pour les investisseurs car il réduirait la probabilité d'une diminution rapide des achats d'actifs de la Fed. Autrement dit "Bad news is good news" comme parfois sur les marchés...

Le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois d'août 2021 sera publié à 14h30 et revêt donc une importance particulière. Le consensus FactSet est actuellement situé à environ 750.000 créations de postes non-agricoles, pour un taux de chômage réduit à 5,2%. Le taux de participation à la force de travail, de 61,7% le mois dernier, pourrait augmenter légèrement. Le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 3,9% en glissement annuel.

VALEURS EN HAUSSE

* Technip Energies gagne plus de 6% à 11,7 euros. TechnipFMC a annoncé la vente de 17,6 millions d'actions Technip Energies par le biais d'une transaction de vente privée avec HAL Investments, la filiale d'investissement néerlandaise de HAL Holding. Le prix de vente des actions cédées est fixé à 11,15 euros par action, pour un produit brut total de 196,2 millions d'euros. HAL a accepté un lock-up de 180 jours pour ses actions Technip Energies. A l'issue de la cession, représentant environ 9,9% du capital social émis et en circulation de Technip Energies, TechnipFMC conserve une participation directe d'environ 12,3% du capital social de Technip Energies.

* Le groupe de transport et de logistique STEF grimpe de 5% ce vendredi sur les 100 euros, alors qu'il a retrouvé des résultats au niveau de la période pré-Covid. Le résultat opérationnel du premier semestre 2021 remonte ainsi à 67,6 ME après 27,9 ME un an plus tôt et le bénéfice net grimpe à 45,3 ME contre 14,9 ME au premier semestre 2020.

* L'Oreal pointe sur les 400 euros ce vendredi (+0,1%) alors que la Deutsche Bank a réitéré son avis à l'achat sur le dossier avec un cours cible ajusté de 410 à 420 euros.

* Une seule hausse significative sur le CAC40 : Danone gagne 1,8% à 62,2 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Une seule baisse prononcée parmi les valeurs du CAC40 : Worldline perd près de 3% sous les 73 euros.

* Renault (-0,8% à 30,4 euros) a dévoilé ce matin un nouveau modèle de véhicule familial à 5 ou 7 places sous la marque Dacia. Baptisé Dacia Jogger, ce véhicule sera ensuite présenté au salon automobile de Munich à partir du 6 septembre.