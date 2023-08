Mi-séance Paris : la hausse se poursuit doucement

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris prolonge sa hausse et aligne pour l'instant une troisième séance dans le vert. Le CAC40 gagne 0,35% en fin de matinée à 7.350 points, toujours avec un palmarès marqué par de faibles variations de cours.

Il faudra certainement attendre de nouveaux indicateurs économiques pour observer davantage de mouvements. Les investisseurs espèrent que les données prévues cette semaine en Chine, en Europe et aux Etats-Unis, portant entre autres sur l'inflation, l'emploi et les indices PMI/ISM, fourniront des indications sur l'évolution de la conjoncture économique et la trajectoire des taux d'intérêt.

A cet égard, l'enquête "Jolts" sur les offres d'emploi aux Etats-Unis, dont la publication est prévue ce mardi à 16h, constituera un premier test. Mercredi, le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain et les chiffres du PIB du deuxième trimestre retiendront l'attention.

VALEURS EN HAUSSE

* Parmi les plus fortes hausses du CAC40, Unibail-Rodamco-Westfield gagne 1,1% à 48,3 euros. Goldman Sachs a réduit son objectif de 76 à 65 euros mais reste à l'achat.

* Technip Energies (+1% à 21,3 euros) a remporté un contrat significatif, soit entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, auprès de BP pour une unité de production d'hydrogène dans sa bioraffinerie de Kwinana en Australie Occidentale, dans le cadre du projet de production de carburant aviation durable et de biodiesel à partir de matières premières biologiques.

* Euroapi (+0,80% à 12,08 Euros) et les actionnaires de BianoGMP, une société de Contract and Development Manufacturing Organization (CDMO) dotée d'une expertise reconnue dans les oligonucléotides, ont signé un accord d'achat et de transfert d'actions en vertu duquel EUROAPI va acquérir 100% des actions de Biano. Le montant total de la transaction s'élève à environ 10 millions d'euros, incluant le prix d'acquisition (paiement initial et montant différé) et des investissements industriels destinés à augmenter les capacités de Biano et à lui permettre de mener à bien des projets à plus grande échelle et plus complexes.

* Plastivaloire (+10% à 3,1 euros) a réalisé au troisième trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 221,9 ME, en hausse de +23,5% (+23,7% à taux de change constant), supérieur aux attentes. Sur la période, le groupe annonce avoir bénéficié du maintien de cadences de production élevées dans le secteur automobile, quasi sans période de " stop & go " comme cela avait été le cas lors des exercices précédents et des hausses de prix de vente afin de répercuter en partie l'impact de l'inflation sur les coûts de production. Cette performance porte le chiffre d'affaires 9 mois 2022-2023 à un niveau record de 642,7 ME, (+23,9% par rapport à la même période en 2021-2022 et +23,8% à taux de change constant). L'avance prise sur les 9 premiers mois de l'exercice amène Plastivaloire à revoir à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel entre 810 et 830 ME (780 ME précédemment). Le bon niveau d'activité, associé aux actions menées pour atténuer l'impact inflationniste sur les coûts permet au groupe de tabler sur une marge d'EBITDA légèrement supérieure au second semestre à celle du premier semestre (pour rappel 7,9%). Elle restera toutefois encore inférieure à celle d'avant la crise sanitaire en raison du contexte conjoncturel (marge d'EBITDA de 10,4% en 2018-2019).

* Lacroix (+2,6% à 39 euros) a réalisé au premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 387,8 ME, en hausse de 14,6% (+14,2% à périmètre et taux de change constant). Moteur de la croissance du groupe, l'activité Electronics s'inscrit en forte hausse de 18,8%, à 294,9 ME, bénéficiant d'une demande client soutenue et de l'introduction de nombreux nouveaux programmes, ainsi que de l'amélioration confirmée des conditions d'approvisionnement des composants.

* Klépierre s'adjuge 2,3% à 24,3 euros ce mardi, alors que Goldman Sachs a réitéré son conseil d'achat sur le dossier avec un objectif ajusté de 28,40 à 29,20 euros après le relèvement de sa guidance annuelle.

VALEURS EN BAISSE

* Valneva (-0,3% à 6,36 euros) a annoncé que l'agence réglementaire Santé Canada a achevé l'examen de recevabilité de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya VLA1553 pour une utilisation chez les personnes âgées de 18 ans et plus, et a estimé que le dossier était suffisamment complet pour qu'il soit procédé à un examen de fond des données soumises. Sur la base des délais de traitement usuels des demandes d'autorisations par Santé Canada, l'examen réglementaire devrait être achevé d'ici mi-2024.

* NHOA (-21% à 2,69 euros) a annoncé le lancement et les termes de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant brut d'environ 250 millions d'euros.

* Une seule baisse significative sur le CAC40 : Carrefour abandonne près de 3% à 17,7 euros.