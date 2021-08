Mi-séance Paris : la Fed sonne la fin de l'euphorie sur les marchés

(Boursier.com) — Imperturbables depuis plusieurs semaines, les marchés boursiers renouent avec la volatilité avec un biais fortement baissier. Le CAC40 chute de 2,6% ce jeudi midi, juste sous les 6.600 points. Il s'agit de la quatrième séance de baisse de l'indice parisien mais la première d'une telle ampleur depuis longtemps.

Tout est parti de la publication des "minutes" de la Fed hier soir, qui laissent entrevoir plus précisément un début de retrait des mesures monétaires accommodantes dès la fin d'année ou au début de l'année prochaine. La Fed est ainsi apparue divisée, mais la plupart de ses membres reconnaissent que le moment du 'tapering', la réduction des achats d'actifs, se rapproche. La plupart des responsables de la Fed ont ainsi estimé le mois dernier que l'économie américaine allait continuer son rétablissement et que les objectifs de la banque centrale, notamment en matière d'emploi, "pourraient être atteints cette année".

A cela s'ajoute des prises de bénéfices appuyées sur le secteur du luxe, un des plus chers de la cote. Sixième séance de baisse aussi pour l'or noir avec un baril de brut léger américain qui se négocie sous la barre des 65 dollars pour la première fois depuis le mois de mai. Le pétrole n'avait plus connu une telle série baissière depuis février 2020.

* Une seule valeur résiste sur le CAC40 : Alstom gagne modestement 0,4%.

* Nouvelle baisse marquée pour les grands acteurs du luxe français, toujours plombés par les inquiétudes relatives à un ralentissement de l'activité en Chine, principal marché de l'industrie. Le repli plus fort que prévu des ventes de détail dans le pays en juillet est venu renforcer ces craintes d'autant que la crise sanitaire est loin d'être terminée. Des informations provenant de divers médias d'État chinois pénalisent également l'industrie alors que le président Xi Jinping aurait proposé un plan de "prospérité commune" comprenant la régulation et la redistribution des revenus. Un projet qui pourrait affecter les ménages les plus aisés.

* Dans ce contexte, LVMH et Kering (plus forte baisse du CAC40) alignent une cinquième séance consécutive de recul avec des replis respectifs de 5% et 7,5%. Hermès résiste un peu mieux, en baisse de 3,6%.

* Parmi les pétrolières, TotalEnergies perd 3,5% à 36,4 euros TehnipFMC abandonne plus de 5% et Vallourec 4%.

* Le compartiment automobile est également chahuté après les informations du 'Nikkei' évoquant une forte baisse de la production mondiale de Toyota le mois prochain. Renault et Stellantis abandonnent respectivement entre 2% et 3% tandis que Valeo, un des fournisseurs du constructeur nippon, cède plus de 3%.

* Les bancaires ne sont pas épargnées : Société Générale et BNP Paribas cèdent près de 3%.

* Teleperformance ne perd que 1,6% à 360 euros. Berenberg a débuté le suivi avec un avis 'achat' et 425 euros dans le viseur.