Mi-séance Paris : la FED ne refroidit finalement guère l'ambiance !

Mi-séance Paris : la FED ne refroidit finalement guère l'ambiance !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les annonces de la Réserve fédérale ont un peu refroidi l'ambiance ce matin en Europe où les indices boursiers ont commencé la séance dans le rouge. Le CAC40 n'est toutefois pas allé plus bas que 6.632 points ce matin et refait désormais son retard en se stabilisant à 6.650 points grâce au secteur bancaire qui bénéficie de la remontée des taux obligataires.

La Fed a adopté un ton plus ferme concernant le devenir de sa politique monétaire, à la lumière de la reprise économique plus forte que prévu aux Etats-Unis grâce à la campagne de vaccination de masse contre le Covid-19. Conformément aux anticipations des marchés, elle a laissé sa politique monétaire inchangée, mais ses nouvelles projections ont montré qu'elle devrait commencer à relever ses taux directeurs courant 2023, alors que dans ses précédentes projections de mars, elle ne voyait pas de resserrement monétaire avant 2024...

Ainsi, une majorité de 13 membres de la Fed sur 18 s'attend désormais à ce que les taux directeurs soient relevés courant 2023. En mars, ils n'étaient que 7 à envisager un début de resserrement monétaire courant 2023, et en décembre ils n'étaient que 5. Les projections montrent que le taux des "fed funds" serait de 0,6% à la fin 2023, ce qui impliquerait deux hausses de taux d'un quart de point cette année-là.

VALEURS EN HAUSSE

* Le compartiment financier est recherché après les annonces de la Fed hier soir et la nette remontée des rendements obligataires à l'image du dix ans français qui remonte à 0,18%. BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole gagnent environ 3%.

* Les trois grandes banques hexagonales bénéficient également d'une note d'Oddo BHF qui a revu à la hausse son objectif de cours sur les trois acteurs. L'analyste a ainsi revalorisé le Crédit Agricole de 13,3 à 14,6 euros ('surpondérer'), la Société Générale de 17,2 à 27,3 euros ('neutre') et BNP Paribas de 52,2 à 65,5 euros ('surperformer').

* AXA progresse aussi de 1,6% à 23,1 euros.

* Renault gagne 2% et Stellantis 1%. Le marché automobile européen a poursuivi son rebond en mai, mais reste toutefois encore bien en-deçà de son niveau pré-crise... Les immatriculations de voitures particulières neuves dans l'Union européenne ont en effet augmenté de 53,4% le mois passé, à 891.665 unités. 1,2 millions de voitures s'étaient vendues en mai 2019. L'Espagne a enregistré la progression la plus impressionnante le mois dernier (+177,8%), devant la France (+46,4%), l'Italie (+43%) et l'Allemagne (+37,2%).

* METabolic Explorer (+10% à 4,86 euros) se félicite d'avoir démarré la production industrielle de PDO pour les applications industrielles et cosmétiques sur son site de Moselle. Le groupe précise que l'objectif prioritaire de produire du PDO conforme aux spécifications des grades Industriel et Cosmétique est désormais atteint. Moins de deux mois après le démarrage en produit, les équipes ont ainsi réussi à produire les premiers lots commerciaux de PDO de grade Industriel. Les premières livraisons ont été effectuées pour honorer les commandes des partenaires et clients tels que les sociétés COVESTRO et VAUDE qui utilisent le PDO de METEX dans les applications polymères biosourcés pour la production de semelles de chaussures de sport. Avec la montée en maîtrise du procédé de purification, les équipes ont ensuite obtenu les premiers lots commerciaux de PDO de grade Cosmétique. La première expédition vers l'entrepôt du partenaire DSM a été réalisée ce mercredi afin de servir les clients.

VALEURS EN BAISSE

* Deuxième séance de net repli pour Alstom qui abandonne 2,7% à 43,7 euros. Bank of America a repris le suivi du dossier avec un avis 'sous-performer' et un objectif de 36 euros. Le courtier voit une "déconnexion" entre l'historique du groupe ferroviaire, la qualité de ses activités, les attentes du marché et la valorisation. Les ventes proviennent principalement de projets forfaitaires complexes et risqués, avec des marges et une volatilité des bénéfices plus faibles que celles des pairs, souligne BoA.

* McPhy cède encore 2% à 22,7 euros. Oddo BHF a éduit son objectif de cours de 40 à 34 euros mais maintient son avis 'surperformer'.