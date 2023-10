Mi-séance Paris : la correction se poursuit sous les 6.800 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 s'est à peine teinté de vert ce lundi matin avant de poursuivre sa correction entamée mercredi dernier. L'indice de la bourse de Paris perd désormais 0,5% à 6.780 points, en baisse pour la quatrième séance consécutive. Depuis les plus hauts annuels du mois d'avril dernier, le CAC40 a maintenant reperdu plus de 10%.

En dehors des nombreuses publications trimestrielles, le rendez-vous de la semaine est fixé à jeudi avec la BCE qui devrait opter pour le statu quo sur ses taux mais son discours sur l'évolution future de sa politique monétaire sera suivi avec attention. Au programme aussi, la publication, toujours jeudi, de la première estimation du PIB américain pour le troisième trimestre et celle, vendredi, des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour septembre, deux indicateurs déterminants avant la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale le 1er novembre.

VALEURS EN HAUSSE

* L'Oréal remonte de 0,6% à 382,6 euros après avoir reculé de 1,5% vendredi dans le sillage de sa publication trimestrielle. Les analystes sont logiquement nombreux à revenir sur le numéro un mondial des cosmétiques après cette présentation. Bernstein a réitéré son avis 'surperformer' et sa cible de 440 euros tandis que Barclays a remonté le curseur de 423 à 431 euros tout en restant à 'surpondérer'. HSBC maintient son conseil 'conserver' et son objectif de 390 euros alors que Stifel réduit la mire de 480 à 450 euros mais confirme sa recommandation 'achat'. La solidité du portefeuille de L'Oréal et sa diversification dans le secteur de la beauté ont permis au groupe de compenser les poches de faiblesse temporaires à Hainan/Corée et un marché de la beauté chinois atone, souligne le courtier.

* Parmi les autres rares hausses significatives sur le CAC40, Thales reprend 0,8% à 139 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Atos chute encore de 14% sur les 4 euros ce lundi à Paris. Malgré le récent départ du contesté Bertrand Meunier, président du conseil d'administration, la société de services du numérique continue à faire la une de l'actualité. Comme rapporté par 'Les Echos, "à gauche comme à droite, des élus s'opposent aux discussions entre Atos et l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky et certains en appellent maintenant à une 'nationalisation temporaire d'Atos'". En cause, le caractère stratégique du groupe et les questions de sécurité nationale et de souveraineté associées.

* Renault perd encore 2,6% à 32,4 euros. Bien qu'à 'surperformer' sur le titre, Bernstein affirme que la stratégie de Renault est devenue trop complexe et que le constructeur devrait abandonner son projet d'introduction en bourse de sa branche de véhicules électriques et de logiciels Ampere. "L'histoire boursière comporte trop de pièces mobiles et devient de plus en plus complexe", écrit l'analyste, Daniel Roeska, dans une lettre ouverte au DG Luca de Meo et au directeur financier Thierry Pieton.

* Airbus cède 0,4% à120,8 euros. Airbus Defence and Space a signé deux contrats d'une valeur totale de 1,2 milliard d'euros avec la Direction générale de l'armement (DGA) et la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) pour l'amélioration des capacités et pour le soutien en service des A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) de l'armée de l'Air et de l'Espace.

* Worldline se replie de près de 5% à 23 euros après avoir été à l'origine ce week-end de problèmes de paiements par carte bancaire dans plusieurs grandes enseignes à cause d'un problème sur l'une de ses plateformes. Par ailleurs, la Deutsche Bank a ramené sa cible sur le dossier de 55 à 42 euros tout en confirmant son avis 'achat'. Les dépenses de consommation et les ventes au détail ont chuté en Europe au troisième trimestre et il y a de plus en plus de discussions selon lesquelles la croissance globale du PIB pour le reste de l'année sera, au mieux, au même niveau qu'au troisième trimestre. Par conséquent, le broker se montre prudent à l'égard des résultats dans le secteur des paiements et pense que le troisième trimestre sera le plus faible de l'année.

* Forvia recule de 1,3% à 16 euros. Oddo BHF a ajusté la mire de 21 à 18 euros ('neutre') et HSBC a réduit sa cible de 26 à 24 euros ('achat').