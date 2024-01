Mi-séance Paris : la correction des indices boursiers se poursuit

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Ce début d'année reste marqué par une nette correction des indices boursiers, en particulier du Nasdaq américain qui abandonne déjà 3,3% en trois séances. Le CAC40, qui s'était un peu repris hier retombe déjà dans une ambiance prudente ce vendredi, en repli de 1,2% à 7.360 points, en attendant les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de décembre (consensus 3,8% de chômage, 160.000 créations de postes non-agricoles - dont 130.000 dans le privé).

Le taux d'inflation annuel dans la zone euro est estimé à 2,9% en décembre, contre 2,4% le mois précédent selon les données préliminaires d'Eurostat. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en décembre (6,1%, comparé à 6,9% en novembre), suivi des services (4%, stable comparé à novembre), des biens industriels hors énergie (2,5%, comparé à 2,9% en novembre) et de l'énergie (-6,7%, comparé à -11,5% en novembre). L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatiles, devrait atteindre 3,4% contre 3,6% en novembre. Un niveau conforme aux attentes du marché.

Les marchés s'inquiètent par ailleurs toujours des risques d'escalade armée au Proche-Orient. De quoi maintenir le pétrole sur les 78$ le baril de Brent...

VALEURS EN HAUSSE

* La société de recherche médicale MedinCell avance de 2% à 7,64 euros après un bond de plus de 8% jeudi. Jefferies a initié le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et un objectif de cours de 12 euros, soit un potentiel d'appréciation de +74% par rapport au cours de clôture de mercredi. L'analyste considère Medincell comme l'acteur le mieux positionné dans le domaine des produits injectables à action prolongée grâce à sa technologie d'administration de médicaments de pointe qui devrait lui permettre de surpasser ses concurrents dans des indications où le besoin médical est important et grandissant.

* Aucune progression significative parmi les valeurs du CAC40 et seul Orange affiche une légère hausse.

VALEURS EN BAISSE

* Remy Cointreau s'effondre de plus de 11% à 96 euros après avoir déjà perdu plus de 5% au cours des trois derniers jours. La pression vendeuse sur le groupe de spiritueux, qui évolue au plus bas depuis mai 2020, est à relier à une information venue de Chine dans la mesure où le ministère chinois du Commerce a annoncé le lancement d'une enquête anticoncurrentielle sur les eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'Union européenne. L'enquête des autorités chinoises fait suite à une plainte de l'Association chinoise des boissons alcoolisées au nom de l'industrie locale des eaux-de-vie de vin, a précisé le ministère.

* Pernod Ricard, bien que moins exposé aux eaux-de-vie de vin, chute de 5,5% à 144 euros, plus forte baisse du CAC40.

* Le luxe reste malmené avec des replis de l'ordre de 2% pour LVMH, Kering et Hermès.

* Schneider Electric reperd 2% à 171,6 euros, alors que le titre figure parmi les plus fortes progressions depuis un an (+25%). Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley reste à 'pondération de marché' sur le groupe avec un objectif relevé de 155 à 168 euros.