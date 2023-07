Mi-séance Paris : la baisse s'accélère pour le CAC40 sous les 7.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après déjà trois séances précédentes dans le rouge, le CAC40 accélère sa baisse aujourd'hui, abandonnant 1,5% en fin de matinée sous les 7.200 points. L'indice parisien perdait même près de 2% un peu plus tôt avec notamment un secteur bancaire en première ligne des baisses. La dégradation des indicateurs économiques liés à la hausse des taux et notamment ses conséquences sur l'immobilier résidentiel et de bureaux sont en effet des éléments nouveaux à prendre en compte pour le secteur bancaire.

Aux Etats-Unis, les "minutes" de la Fed ont montré que presque tous les responsables de la banque centrale s'attendent à de nouvelles hausses de taux après la pause de juin, de quoi rendre prudent sur les marchés d'actions ! L'intensification de la guerre commerciale sino-américaine pèse aussi sur le marché parisien, Pékin ayant prévenu mercredi que les restrictions à l'export sur certains métaux nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs n'étaient qu'un "début".

Deux indicateurs sur l'emploi américain seront publiés en début d'après-midi, suivis par la publication de l'ISM des services aux Etats-Unis, trois éléments qui permettront de jauger de la persistance des pressions inflationnistes dans le reste de l'économie.

VALEURS EN HAUSSE

* Stellantis (+0,4% à 16,2 euros) a dévoilé la première de ses quatre nouvelles plateformes électriques mondiales. Baptisée STLA Medium, cette plateforme automobile est destinée aux versions électriques des berlines, crossovers et SUV des segments C et D de plusieurs marques du groupe. Stellantis annonce une autonomie de plus de 700 km et des performances améliorées. Jusqu'à deux millions de véhicules par an pourront être assemblés sur STLA Medium dans plusieurs sites de production à travers le monde, en commençant par l'Europe.

* Adocia (+12%) a signé un accord d'exclusivité au profit de Sanofi sur M1Pram. Le paiement à Adocia de la somme de 10 millions d'euros confère à Sanofi un droit exclusif de négociation d'un partenariat mondial sur le produit. M1Pram est une combinaison innovante d'insuline et de pramlintide développée par Adocia qui vise à devenir l'insuline rapide de référence pour les personnes atteintes de diabète et d'obésité.

* Saint-Gobain résiste (+0,2% à 54,9 euros) alors que le broker HSBC a coupé sa cible de 85 à 75 euros, tout en restant à l'achat.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, BNP Paribas perd 3% à 55,6 euros. Crédit Agricole et Société Générale reculent aussi d'un peu plus de 2%.

* Publicis cède désormais 0,5% à 71 euros après avoir soudainement pris plus de 5%. Un accès de fièvre à relier à une information de 'Challenges' qui évoque un potentiel intérêt de Bolloré. "Publicis s'envole sur des rumeurs de rachat évoquées dans un article de Challenges, même si l'information reste à prendre avec des pincettes", indique à 'Reuters' Mikaël Jacoby, responsable du trading sur les actions européennes chez Oddo BHF Corporate & Markets. Dans un article intitulé "La vraie-fausse nouvelle vie de Vincent Bolloré", le magazine cite deux banquiers d'affaires qui expliquent que l'homme d'affaires pourrait "remettre le thème Publicis à l'étude" afin d'employer les quelques 17 milliards d'euros de liquidités du groupe Bolloré. Le projet avait été mis à l'étude à deux reprises et abandonné "pour des questions de ressources financières ou humaines", précise Challenges.

* LVMH recule de 2% à 931 euros malgré Goldman Sachs qui a revalorisé le groupe de luxe de 920 à 970 euros ('achat').

* Thales perd 1,6% à 133,3 euros. La Deutsche Bank a ajusté le curseur de 154 à 156 euros ('achat').