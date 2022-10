Mi-séance Paris : la baisse l'emporte avec quand même de belles hausses dans le palmarès

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 reste dans le rouge pour débuter la semaine mais limite sa baisse à 0,3% en fin de matinée autour de 5.850 points après une bref passage sous les 5.800 points un peu plus tôt. L'indice parisien reste pour l'instant sur quatre séances consécutives de baisse. Le rapport mensuel sur l'emploi américain publié vendredi, marqué par une diminution modérée des créations d'emplois, une baisse du taux de chômage et une hausse de 5% sur un an des salaires, a déçu les investisseurs qui espéraient que des signes de dégradation de la conjoncture économique inciteraient la Fed à ralentir la hausse des taux. Une nouvelle hausse de trois quarts de points début novembre est désormais jugée probable à près de 90% selon le baromètre FedWatch.

Le palmarès du jour est quand même animé par de belles hausses, notamment de Renault avec de nouvelles rumeurs d'évolution de l'alliance avec Nissan.

Wall Street est attendu encore dans le rouge avant bourse ce lundi. Cette semaine, une statistique retiendra tout particulièrement l'attention jeudi, celle des prix à la consommation.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Renault gagne 4% à 31,9 euros. Réagissant aux dernières rumeurs de marché, le Groupe Renault et Nissan Motor confirment être actuellement engagés dans des discussions de confiance autour de plusieurs initiatives dans le cadre d'efforts continus pour renforcer la coopération et l'avenir de l'Alliance. Les discussions comprennent : un accord sur un ensemble d'initiatives stratégiques communes sur les marchés, les produits et les technologies ; l'intention de Nissan d'investir dans la nouvelle entité Renault EV qui soutiendra la stratégie Renaulution de Renault et sera l'une des étapes stratégiques de Nissan Ambition 2030 ; les sociétés continuent à apporter des améliorations structurelles pour assurer la pérennité des opérations et de la gouvernance de l'Alliance. Toute autre communication sera faite en temps voulu par les membres de l'Alliance, précisent les deux groupes dans un communiqué commun.

* Vinci gagne 1,7% à 82,6 euros. Jefferies a démarré le suivi à l'achat avec un cours cible de 105 euros.

* Inventiva flambe de 50% au-dessus de 7 euros alors que l'action ADS cotée à Wall Street a flambé de 70% vendredi à 7,05 dollars.

* Valneva avance de 1% à 6 euros en fin de matinée à Paris. La société basée à Saint-Herblain a indiqué ce matin qu'elle fera des présentations sur son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya au cours du quatrième trimestre lors de plusieurs conférences scientifiques de premier plan. En août, Valneva a commencé la soumission du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'autorité de santé américaine pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette soumission fait suite aux résultats finaux positifs pour l'essai pivot de Phase 3 annoncés en mars dernier et pour l'essai d'homogénéité des lots cliniques annoncés en mai.

* Groupe Flo bondit de 66% à 20,6 euros pour sa reprise de cotation, se rapprochant du prix de l'OPR attendue. Le groupe a pris acte de l'accord relatif à l'acquisition de blocs représentant environ 8,87% du capital de Groupe Flo par Groupe Bertrand, son actionnaire de contrôle et de l'annonce de son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur Groupe Flo au prix de 21 euros par action.

VALEURS EN BAISSE

* La pression monte encore d'un cran sur Casino qui plonge de près de 10% à 7,57 euros et entraîne sa maison-mère Rallye (-15%). Le titre du distributeur évolue sur un nouveau plus bas historique après que S&P Global Ratings eut dégradé la note de crédit long terme de l'entreprise de 'B' à 'CCC+'. L'agence anticipe un environnement opérationnel plus difficile pour les détaillants en France dans un contexte macroéconomique plus dégradé. "Ceci, couplé à la détérioration des marchés financiers, augmentera la pression sur la liquidité du groupe, sa capacité à céder des actifs et à refinancer ses passifs". Elle estime que la firme "disposera de liquidités moins qu'adéquates, avec d'importantes échéances de dette au cours des 15 prochains mois et une marge de manoeuvre limitée".

* TotalEnergies perd 1,5% à 51,8 euros). Dans le contexte actuel de grève dans les raffineries, le groupe pétrolier appelle à la responsabilité de tous, de façon à ce que la Compagnie puisse assurer dans les meilleures conditions l'approvisionnement des Français. Sous réserve de la fin des blocages des dépôts et de l'accord de l'ensemble des partenaires sociaux, la compagnie propose d'anticiper au mois d'octobre la 'Négociation annuelle obligatoire', qui était prévue en novembre. Alors que la situation s'est corsée ce week-end dans les stations-service, deux responsables de la CGT ont indiqué que la grève se poursuit ce lundi en France dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant de TotalEnergies et Esso, filiale d'ExxonMobil.

* Pernod Ricard perd 4% à 175,5 euros. L'agence Reuters avait indiqué vendredi que l'administration indienne réclame l'équivalent de 250 millions d'euros à la filiale locale de Pernod Ricard pour avoir sous-évalué la valeur d'importations de concentrés pendant plusieurs années afin de limiter le montant des droits à payer.