Mi-séance Paris : la baisse générale se confirme

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La réélection d'Emmanuel Macron en France n'empêche pas la bourse de Paris de poursuivre sa correction entamée en fin de semaine dernière. Le CAC40 s'enfonce dans le rouge ce lundi midi en chutant de 2,2% à 6.435 points. Wall Street a très mal fini vendredi soir avec une baisse de près de 3% pour les trois principaux indices américains et cette tendance très négative s'est propagée en Asie ce matin.

L'indice CSI 300 chinois a chuté de presque 5% alors que le confinement de plusieurs grandes villes face à l'explosion des infections au Covid 19 renforce à nouveau la crainte d'une diminution de la demande. Cela se ressent en particulier sur les valeurs du luxe qui reculent fortement. Cela entraîne aussi un recul des cours du pétrole avec notamment un baril WTI de retour sous les 100 dollars (-4,5%).

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Engie grimpe de 1,6% à 11,4 euros. Outre la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française (des risques de nationalisation étaient évoqués en cas de victoire de Marine Le Pen), le titre de l'énergéticien bénéficie d'une note de la Deutsche Bank qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur le dossier en visant 13,5 euros. Le courtier explique qu'Engie a sous-performé "pendant des années" malgré l'amélioration de ses fondamentaux.

* Deuxième séance consécutive de nette progression pour Ubisoft. Le titre de l'éditeur de jeux vidéo gagne 8,5% à 41,7 euros ce lundi après avoir flambé de plus de 11% vendredi. 'Bloomberg News' est à l'origine de cet accès de fièvre après que l'agence eut révélé avant le week-end que le groupe de la famille Guillemot était dans le viseur de plusieurs sociétés d'investissement, Blackstone et KKR & Co en tête. "Ubisoft, qui est à l'origine de la franchise "Assassin's Creed", n'a entamé aucune négociation sérieuse avec des acquéreurs potentiels, et il n'est pas clair si son principal actionnaire est disposé à conclure un accord", ont précisé les sources de l'agence. Ubisoft a indiqué à 'Bloomberg' qu'il avait construit un portefeuille solide et qu'il est idéalement positionné pour capitaliser sur les opportunités émergentes dans un contexte de croissance rapide du secteur. La société a refusé de commenter tout intérêt de rachat. La récente acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft alimente les spéculations dans le secteur et notamment concernant Ubisoft, perçu comme la cible 'idéale' dans l'industrie. Les rumeurs autour du groupe français vont d'ailleurs bon train depuis plusieurs mois.

* A contre-courant, Vinci profite de la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle pour gagner 1% à 93,9 euros. Et pour cause, Marine Le Pen comptait renationaliser les sociétés concessionnaires... Face à cette menace, Xavier Huillard, le patron du géant du BTP et des concessions, avait récemment rappelé la nécessité pour l'Etat de s'appuyer sur le privé pour mener la décarbonation des autoroutes. Vinci a dévoilé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 26% au premier trimestre, à 12,8 milliards d'euros, citant l'augmentation du trafic autoroutier et aéroportuaire.

* Erytech Pharma flambe de 25% à 1,5 euro. La biotech est dopée par l'annonce de la cession de son site de production américain à Catalent. Cette vente de l'usine de production de thérapies cellulaires d'échelle commerciale située à Princeton, New Jersey, va rapporter 44,5 millions de dollars au groupe français. Les parties ont également conclu un accord d'approvisionnement à long terme, en vertu duquel Catalent fabriquera le produit candidat principal d'Erytech, eryaspase (GRASPA), pour un approvisionnement clinique et commercial aux États-Unis.

VALEURS EN BAISSE

* Les nouvelles craintes de ralentissement de la demande en Chine se répercutent en particulier sur ArcelorMittal qui recule de 7% et sur les acteurs du luxe avec Kering, Hermès et LVMH en baisse de plus de 4%. L'Oréal recule aussi de près de 4%.

* Dans le secteur pétrolier, TotalEnergies n'est pas épargné (-2,6%) pendant que Vallourec abandonne 6%.

* Vivendi ne recule que de 03% à 11,46 euros. Le groupe a dévoilé pour le premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires en hausse de 13,4% à 2,377 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, la progression ressort à 7,9%. Le consensus tablait sur des recettes de 2,26 MdsE. Cette augmentation résulte principalement de la hausse de l'activité de Groupe Canal+ (+6%), ainsi que de la forte progression de celle de Havas Group (+11,3%), de Gameloft (+10%) et de Vivendi Village (x 3,8). Canal+, devenu l'actif le plus important du groupe depuis la scission d'Universal Music Group, a vu ses ventes augmenter de 6% (à taux de change et périmètre constants) à 1,45 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de Havas Group s'est quant à lui établi à 591 ME, en hausse de 11,3% à taux de change et périmètre constants. La firme n'a pas fourni de prévisions pour le reste de l'exercice.

* Valneva décroche de 15% à 13,07 euros lors que la biotech nantaise a reçu une nouvelle liste de questions de la part de l'Agence européenne des médicaments (EMA) au sujet de son candidat vaccin contre le Covid-19. Le comité des médicaments à usage humain de l'EMA réclame notamment des nouvelles données et des justifications supplémentaires d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, a précisé Valneva, qui entend répondre à ces questions "dans les prochains jours". Si le CHMP accepte les éléments envoyés par Valneva, la Société pourrait obtenir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle au cours de ce trimestre.

* Le distributeur de matériel médical Euromedis (-23%) a connu un second semestre 2021 marqué par un fort ralentissement de l'activité. Son chiffre d'affaires s'est établi à seulement 40 ME contre 71,9 ME sur le premier semestre, soit un chiffre d'affaires total de 111,9 ME pour l'exercice 2021 contre 193,4 ME en 2020. L'EBITDA consolidé du second semestre 2021 ressort à -4,1 ME contre 10,5 ME au premier semestre 2021 pour s'établir à 6,4 ME pour l'exercice 2021 (33,5 ME en 2020). Le résultat net part du groupe ressort quant à lui à 2,3 ME pour l'exercice 2021 contre 22,7 ME en 2020.