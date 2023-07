Mi-séance Paris : la baisse du mois de juillet est pratiquement effacée

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est en train de récupérer l'intégralité de sa baisse du mois de juillet au rythme d'une cinquième séance de hausse ce jeudi. Après un pic à 7.400 points fin juin, on est de retour à presque 7.380 points ce jeudi midi (+0,6%).

Dans une actualité assez calme avant le début de la saison des publications semestrielles, le secteur de la grande distribution fait l'animation avec l'offensive de Carrefour qui a annoncé le rachat des enseignes Cora et Match auprès du groupe belge Louis Delhaize.

Les données de l'indice des prix à la consommation, publiées avant l'ouverture de Wall Street, ont montré hier qu'il n'y avait pas d'emballement inflationniste aux Etats-Unis. Le ralentissement des prix à la consommation, plus marqué qu'anticipé par les analystes, a rassuré les intervenants de marché et détendu les marchés actions américains. Ces données seront en effet prises en compte par la Réserve fédérale américaine, lors de sa prochaine réunion, pour décider de la trajectoire des taux directeurs.

L'assagie de l'inflation se confirme aussi en France, établie à 4,5% en juin sur un an selon les chiffres définitifs de l'Insee publiés ce jeudi matin, avec +13,7% pour l'alimentation après +14,3% en mai, un ralentissement moyen, mais loin d'être harmonisé selon les catégories.

VALEURS EN HAUSSE

* Carrefour (+0,75% à 17,42 euros) a conclu hier un accord avec le groupe Louis Delhaize en vue de l'acquisition des enseignes Cora et Match en France qui opèrent respectivement 60 hypermarchés et 115 supermarchés. Elles ont généré un chiffre d'affaires hors taxes de 5,2 MdsE en 2022 (4,3 MdsE hors essence), pour un Ebitda de 189 ME. Le parc de magasins acquis présente une très forte complémentarité géographique avec celui de Carrefour, avec des parts de marchés particulièrement importantes dans les régions Grand Est et Nord de la France, où Carrefour est peu présent. L'opération comprend l'acquisition des murs de 55 hypermarchés et 77 supermarchés. La transaction, dont la finalisation est attendue à l'été 2024, valorise les actifs acquis sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,05 MdsE. Carrefour promet qu'elle sera relutive sur le bénéfice net ajusté par action dès la première année.

* Stellantis reprend 1% à 16,9 euros. Le titre était soutenu hier par une note de Bank of America qui a relevé à 'acheter' sa recommandation sur le constructeur en visant 20 euros. Le groupe, propriétaire de Peugeot et Citroën, publiera ses résultats semestriels le mercredi 26 juillet.

* Vinci gagne 1% à 106,2 euros. La Société du Grand Paris a attribué à un groupement d'entreprises réunissant plusieurs filiales de Vinci le premier marché de conception-réalisation du Grand Paris Express. Il porte sur le premier tronçon de la ligne 15 Ouest. Celui-ci, situé en zone urbaine très dense, permettra de relier la gare de Pont de Sèvres à La Défense (Hauts-de-Seine). Représentant un montant de 2,71 milliards d'euros, dont 20 % seront confiés à des PME locales, le contrat recouvre la conception et la construction tous corps d'état de 14 km de tunnels, de 5 gares et d'une arrière-gare et de 16 ouvrages de service.

VALEURS EN BAISSE

* Casino reperd 4,5% à 3,16 euros après avoir communiqué une estimation de son chiffre d'affaires France réalisé au 2e trimestre 2023 et de son Ebitda France après loyers réalisé au 1er semestre 2023. Le chiffre d'affaires estimé du 2e trimestre 2023 des enseignes parisiennes et de proximité augmente de +2,6% à périmètre comparable. L'activité estimée des hyper- et des supermarchés plonge de respectivement -17% et -14% à périmètre comparable, sous l'effet notamment des baisses de prix. Pour la même période, le chiffre d'affaires de Cdiscount devrait être en baisse de -22% à périmètre comparable. La GMV baisse de -13% tandis que la GMV de la Marketplace devrait être proche de l'équilibre (-3%). L'Ebitda France après loyers du 1er semestre 2023 (hors promotion immobilière) est actuellement estimé entre -165 ME et -175 ME (+191 ME pour la même période en 2022), lié à la baisse du chiffre d'affaires et à la baisse des prix en hyper et supermarchés. Par ailleurs, afin de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du groupe au plus tard le 27 juillet 2023, les conciliateurs ont sollicité des parties prenantes la remise d'offres révisées au plus tard le 14 juillet 2023 à 21h.

* Orpea (-1% à 1,85 euro) a apporté ce matin au marché des informations sur sa situation opérationnelle et financière au 30 juin et sur ses perspectives de liquidité. Et la société anticipe une moindre croissance du chiffre d'affaires en 2023 et un décalage jugé "substantiel" en matière de génération d'EBITDAR pour 2023, de l'ordre de -15% à -20% par rapport à la prévision d'EBITDAR de 881 ME figurant dans le plan d'affaires de novembre 2022 actualisé communiqué au marché le 12 mai dernier. Orpea vise donc désormais un EBITDAR 2023 compris entre 705 MEUR et 750 ME.

* Plus forte baisse du CAC40, Schneider Electric recule de 1,8% à 162,3 euros. Les analystes de Bank Of America Securities sont passés de " achat " à " sous-performance " sur l'équipementier électrique.